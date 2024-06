Hunter Biden wurde schuldig gesprochen. AP/Matt Slocum

Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist am Dienstag von einer Jury in einem Prozess rund um illegalen Waffenbesitz schuldig gesprochen worden. Ihm wurde vorgeworfen, 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsument verboten war. Hunter Biden habe gegenüber dem Waffenhändler falsche Angaben gemacht, um den Colt kaufen zu können. Das Urteil im ersten Prozess der US-Geschichte gegen das Kind eines amtierenden Präsidenten fällten zwölf Geschworene in der Stadt Wilmington im US-Staat Delaware.

Ein Strafmaß stand noch nicht fest, es hieß aber, bei einer Verurteilung würden dem 54-Jährigen bis zu 25 Jahre Haft drohen. Es ist allerdings unklar, inwieweit die zuständige Richterin das Strafmaß in diesem Fall ausreizen würde, da er nicht vorbestraft ist.

Joe Biden sagte in einer ersten Reaktion, dass er das Urteil akzeptieren werde: "Ich bin Präsident, aber auch Vater. Jill (First Lady Jill Biden, Anm.) und ich lieben unseren Sohn." Daran wird sich nie etwas ändern. Sie seien stolz darauf, dass Hunter Biden die Sucht überwunden habe.

Joe Biden will auf Begnadigung verzichten

Für US-Präsident Biden bergen die juristischen Probleme seines Sohnes, dem im September auch noch ein Prozess wegen mutmaßlicher Steuerhinterziehung bevorsteht, politische Risiken: Er muss Schaden für seine Wahlkampagne für eine zweite Amtszeit befürchten.

Joe Biden hatte bereits vergangene Woche angekündigt seinen Sohn im Fall einer Verurteilung im Prozess wegen illegalen Waffenbesitzes nicht begnadigen zu wollen.

Diese Aussage steht im Kontrast zum Verhalten seines Vorgängers Donald Trump. Der republikanische Präsidentschaftsbewerber hat durchblicken lassen, Urteile bei einem Wahlsieg zurückdrehen zu wollen. In New York – wo er wegen illegaler Wahlkampffinanzierung bereits schuldig gesprochen wurde – könnte er das allerdings nicht, da es sich nicht um einen Fall auf Bundesebene handelt. Die Verkündung des Strafmaßes steht noch aus. Im schlimmsten Fall drohen Trump bis zu vier Jahre Haft. Wahrscheinlicher ist aber, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wird oder er eine Geldstrafe zahlen muss.

Zweites Strafverfahren

Seine Drogensucht hat Hunter Biden laut eigener Schilderung seit 2019 überwunden. Er hat in seiner Autobiografie in schonungsloser Offenheit über seine frühere Crack-Abhängigkeit und Wodka-Exzesse berichtet. Hunter Biden ist der Sohn von Joe Biden und seiner ersten Ehefrau Neilia, die 1972 bei einem Autounfall starb. Hunter und sein Bruder Beau saßen im Wagen, sie überlebten schwer verletzt, während auch ihre kleine Schwester Naomi ums Leben kam. Beau Biden starb 2015 an einem Hirntumor.

Hunter Biden befindet sich seit Jahren im Visier der US-Justiz und ist auch eine bevorzugte Zielscheibe der politischen Gegner seines Vaters.

Der Fall in Delaware ist eines von zwei Strafverfahren, mit denen Hunter Biden konfrontiert ist. Anfang Dezember wurde er auch im Bundesstaat Kalifornien angeklagt, weil er Bundessteuern für mehrere Jahre nicht ordnungsgemäß gezahlt haben soll. Zuvor waren jahrelang Ermittlungen gegen ihn gelaufen.

Eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft zur Umgehung von Gerichtsverfahren scheiterte im Juli 2023. Mitte August ernannte US-Justizminister Merrick Garland einen Sonderermittler in dem Fall. Im September und im Dezember folgten dann die Anklagen in Delaware und in Kalifornien. (red, APA, 11.6.2024)