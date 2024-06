Es ist Zeit, Daniel Glattauer zu huldigen. Der fast weltberühmte österreichische Autor schrieb jahrelang, mit viel Liebe und überragendem Können, diese "Einserkastln". Zu seinen erfolgreichsten zählte die "Hamma net"-Serie, in der Glattauer seine Erlebnisse mit österreichischer Gastlichkeit verarbeitete.

Zugegeben kommt ja nie etwas Besseres nach. Aber die "Hamma net"-Tradition kann man, postpandemisch, durchaus aufleben lassen.

Es begab sich, dass der Liebste und ich an unserem Hochzeitstag in einem neuen, hoch gelobten Wiener Restaurant saßen. Wir ergatterten also einen Tisch, freilich nur im Freien, was an diesem Abend ein wenig frisch anmutete. Die junge Dame, die uns zu unseren Plätzen geleitete, versprach uns verheißungsvoll, dass "unser Kellner" demnächst erscheinen werde, um uns die Spezialitäten des Hauses nahezulegen. Wir bedankten uns und baten um Decken, weil – vielleicht – kalt. Sie zögerte keine Sekunde: "Hamma no net!" Okay.

Nach 15 Minuten erschien der Kellner, schaute uns erwartungsvoll an und fragte: "Ja?" Wir: "Es hieß, Sie würden uns etwas empfehlen!" Er: "Chef’s Choice hamma no net." Wir bestellten auf eigenes Risiko, plus eine Flasche Wein, und – erraten.

Die andere Flasche mundete eh auch, ebenso das Mahl. Wir hätten gerne ein Dessert probiert, aber leider war’s für die Küche zu spät: "Hamma net mehr!"

Es geht noch immer nichts über österreichische Gastlichkeit. (Petra Stuiber, 11.6.2024)