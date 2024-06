Dutzende Facebook-User hatten sich an einem Onlineshitstorm gegen einen Polizisten beteiligt, der bei einer Corona-Demo im Einsatz war. APA/MAX SLOVENCIK

Wer bei einem Shitstorm mitmacht, muss das unter Umständen teuer bezahlen. Laut einem aktuellen Urteil des Obersten Gerichtshofs (OGH) haftet jeder, der sich an einer Onlinehetzjagd beteiligt und zu deren Weiterverbreitung anregt, für den gesamten Schaden des Opfers. Anlass des Verfahrens war ein Tiroler Polizist, der sich gegen ein Foto und beleidigende Kommentare auf Facebook wehrte. Ein User muss ihm nun 3000 Euro zahlen (OGH 26.4.2024, 6 Ob 210/23k).

Der Polizist war bei einer Corona-Demo im Februar 2021 gefilmt worden. Ein Mann veröffentlichte das Video auf Facebook und rief aktiv zu einem Shitstorm auf. Er schrieb: "Lasst dieses Gesicht des Polizisten um die Welt gehen. Dieser Polizist eskalierte bei der Demo in Innsbruck. Ein 82-jähriger unschuldiger Mann wurde zu Boden gerissen, verhaftet und stundenlang verhört. Dieser Polizist ist schuldig."

Tatsächlich war der Polizist – das stellten die Gerichte fest – nur Glied einer polizeilichen Absperrkette gewesen und hatte nicht an der Amtshandlung gegenüber dem 82-jährigen Mann teilgenommen. Indem ein anderer User eine Screenshot machte und das Posting auf Facebook teilte, nahm er dabei "in Kauf, ein Bild des Klägers (des Polizisten, Anm.) samt dem herabsetzenden Text ohne Prüfung auf den Wahrheitsgehalt in Umlauf zu bringen".

Der Erste muss zahlen

Der Polizist zog daraufhin gegen zahlreiche Facebook-User vor Gericht, die sich am Shitstorm beteiligten und abschätzige Kommentare hinterließen. Einer der Fälle wurde nun vom Obersten Gerichtshof entschieden: Demnach ist nicht nur der filmende Demonstrant für den Schaden verantwortlich, sondern jeder, der sich am Shitstorm beteiligt hat. Und nicht nur das: Jeder Einzelne kann dazu verpflichtet werden, den gesamten Schaden des Polizisten vorweg zu bezahlen. Die Person, die zuerst in Anspruch genommen wird, muss sich dann selbst darum kümmern, dass sich andere Beteiligte an der Wiedergutmachung beteiligen. Im aktuellen Fall hat das Gericht den Schaden mit 3000 Euro bemessen.

Grund für diese "Solidarhaftung" ist laut OGH die "Unteilbarkeit" des Schadens. Zudem sollen das Risiko und die Schwierigkeit, tatsächlich alle Schädiger ausfindig zu machen, nicht das Opfer treffen, sondern die Beteiligten des Shitstorms. "Die einzelnen Poster, die zumindest teilweise untereinander vernetzt sind und wissen, an welche "Freunde" sie den Beitrag weitergeleitet haben, haben die Schadensaufteilung im Regressweg untereinander vorzunehmen", heißt es in der Entscheidung. (japf, 11.6.2024)