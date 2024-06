Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) redet nicht lange um den heißen Brei herum, duckt sich nicht weg und tut eher selten so, als wüsste er nicht, was gerade gespielt wird. Diese Eigenschaft findet man auch in seiner am 11. Juli erscheinenden Autobiografie wieder. Die drängendste Frage, die sich auftut – weil er wegen eines Auszählungsfehlers ultrakurz an der Parteispitze war und diese Partei im Nachgang nicht gerade über Gebühr für ihre Erfolge lobte –, nämlich ob er noch einmal zündeln will, um die Bundespartei zu übernehmen, beantwortet er schon in der Einleitung: "Nein, ganz sicher nicht."

Hans Peter Doskozil veröffentlicht eine politische Autobiografie – die kein Versuch sein soll, sich an die Bundesparteispitze zu erklären. APA Helmut Fohringer

Und das widerspricht auch der Genese dieser Autobiografie, die den Titel Hausverstand. Mein Leben, meine Politik trägt. Die Idee zu dem Buch kam vor zwei Jahren vom Verlag Ecowing. Doskozil sollte sein Konzept der sozialdemokratischen Politik, mit der er im Burgenland erfolgreich ist, erklären. Er willigte ein, und die Arbeiten begannen. Als sich Doskozil allerdings für den Bundesparteivorsitz bewarb, legte er das Projekt auf Eis. Und weil er mehr als einmal sagte: "Angefangenes soll man fertig machen", hat er sich rund um den Jahreswechsel von 2023 auf 2024 abermals seiner Biografie angenommen. Nun ist sie fertig.

Von links bis rechts

Neben seinem Modell, wie er im Burgenland linke und rechte Themen besetzte – von Pflege und Gesundheit über Mindestlohn und Energie bis hin zu seiner Asyl- und Migrationspolitik –, geht es auch um Privateres. Er beschreibt seine gesundheitlichen Probleme und die Kehlkopfoperationen, aber auch seine Freundschaft zu Journalist Kurt Kuch. Sein Werdegang ist Thema – inklusive Vorsitzendenwahl 2023 –, aber es geht auch um gemeinnütziges Wohnen und die Anzeige gegen Immobilieninvestor Michael Tojner. Und es geht auch um seine Klage rund um die Eurofighter-Beschaffung.

Wer ob dieser Themenlage und des Zeitpunkts der Veröffentlichung zwischen EU- und Nationalratswahl doch einen möglichen Zug in Richtung Bundesparteispitze wittert, dem entgegnet sein Büro: "Wir haben bewusst die EU-Wahl abgewartet – aber auf jeden Termin folgt eine weitere Wahl." Im Jänner sind das etwa die Landtagswahlen im Burgenland, danach jene in Wien.

Image des Quertreibers

Doskozil selbst schreibt in seinem Buch: "Ich weiß, dass ich bei manchen Medien und Parteifreunden das Image habe, der Quertreiber zu sein, der vieles anders sieht und sich mit seiner Meinung nicht zurückhält. Dass wir im Burgenland höchst innovative politische Ansätze verfolgen und tatsächlich etwas verändern und reformieren, geht in der Zugespitztheit politischer Auseinandersetzungen oft verloren."

"Hausverstand Mein Leben, meine Politik" von Hans Peter Doskozil erscheint am 11. Juli im Verlag Ecowing. Ecowing

Mit dem Verlag ist vertraglich festgelegt, dass Hans Peter Doskozil kein Autorenhonorar bekommt. Dieser Betrag wird an Pro Mente Burgenland gespendet. (Guido Gluschitsch, 12.6.2024)