Fünf Jahre sind ins Land gezogen, seit Ubisoft anno 2019 Anno 1800 veröffentlicht hat. Dieses hat seitdem mehrere kostenpflichtige und auch gratis Erweiterungen bekommen, die dem Aufbauspiel zuletzt etwa Luftschiffe und Wolkenkratzer beschert haben. Nun soll es aber bald einen neuen Teil der altehrwürdigen Serie geben, die dereinst von Max Design und Sunflowers Interactive geschaffen wurde.

Dieser trägt den Namen Anno 117: Pax Romana und gewährleistet damit den Fortbestand der ungeschriebenen Regel, dass die Quersumme der Anno-Jahre stets neun ergeben muss. Wie der Name unschwer erraten lässt, wird der Titel ins antike Rom entführen.

Rom in seiner Blütezeit

Spielerinnen und Spieler sollen sich als Statthalter in die Dienste des europäischen Großreichs begeben, das damals seine größte Ausdehnung erreicht hatte und sich von den britischen Inseln im Norden bis nach Ägypten im Süden sowie vom heutigen Portugal im Westen bis an den Persischen Golf erstreckte.

[DE] Anno 117: Pax Romana – Live-Action-Teaser: Statthalter:innen gesucht | Ubisoft Forward

Erstmals kann man wählen, wo man das Spiel beginnen möchte. Zur Auswahl stehen hierbei entweder die Provinz Latium im römischen Kernland oder die mystischen keltischen Auenlande von Albion, in die – so die Beschreibung – normalerweise kein zivilisierter Römer einen Fuß setzen möchte. Beide – und auch die anderen Provinzen, in die man expandieren kann – sollen nicht nur unterschiedliche Landschaften, sondern auch jeweils eigene Herausforderungen und Handlungsmöglichkeiten bieten.

Neben dem üblichen Aufbau von Siedlung und Wirtschaft sollen auch Diplomatie und Schlachten geboten werden. Der Spielfortschritt wird mit erzählerischen Elementen umrahmt.

Einen Trailer, der auch das neu gestaltete Anno-Logo zeigt, gibt es bereits. Dieser bietet allerdings rein filmisches Material, Einblicke ins Gameplay gibt es noch nicht. Ebenfalls vermisst wird auch noch ein konkreter Releasetermin. Festgelegt hat man sich immerhin auf das Erscheinungsjahr 2025. Anno 117: Pax Romana soll dann für Windows (Epic Store, Ubisoft Store), PS5, Xbox Series S/X, Amazon Luna sowie als Teil des Ubisoft+-Abos erscheinen. (red, 12.6.2024)