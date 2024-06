Das Landesgericht Innsbruck konnte die Berichte am Dienstagabend nicht bestätigen

Die Causa Signa bleibt weiter Thema. Heribert Corn

Wien – Beim Landesgericht Innsbruck soll am Dienstag ein weiteres Kapital in der Causa des Signa-Gründers René Benko eröffnet worden sein. Demnach habe der Innsbrucker Masseverwalter von René Benko seine Gangart verschärft, wie die "Kronen Zeitung" und "News" am Dienstag online berichtet haben. René Benkos Masseverwalter hat nun laut Bericht dessen Stiftungen im Visier.

Das Landesgericht Innsbruck konnte die Berichte am Dienstagabend nicht bestätigen, Benkos Anwalt war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Es gilt die Unschuldsvermutung. (APA, red, 11.6.2024)