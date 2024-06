Josh O'Connor und Mike Faist, Darsteller des Tennisfilms "Challengers", sind Vertreter der Spezies "Rodent Men". Rebecca Cabage/Invision/AP

Über einige Eigenschaften der "Hot Rodent Men" herrscht Einigkeit: Sie sind eher schlank als muskulös, die Gesichtszüge mehr schmal als kantig. Glaubt man Tweets und Memes, verkörpern die "Nagetiermänner" ein neues Schönheitsideal. Denn ja, ein "Rodent Man" zu sein ist momentan so ziemlich das größte Kompliment, das Mann bekommen kann.

Für alle, die sich darunter wenig vorstellen können: Bei den "Rodent Men", von denen derzeit in den Medien von New York Times bis zum US-Frühstücksfernsehen die Rede ist, handelt es sich um nicht konventionell gutaussehende Hollywood-Typen: Sie sind schlaksig, haben abstehende Ohren, tragen verwuscheltes Haar und kaum bis keinen Bart sowie teilweise echte Zähne – in Los Angeles ein Unding. Zwei der jüngsten Vertreter dieser Spezies sind die Challengers-Co-Stars Josh O'Connor und Mike Faist.

Die beiden Schauspieler sollen am Anfang des Hypes gestanden sein, sie inspirierten zu mehreren Memes: O'Connor wurde mit Roddy St. James, der verwöhnten Ratte aus dem Animationsfilm Flushed Away, verglichen, Faist mit der kleinen Maus Stuart Little. Die Vergleiche fügen sich natürlich gut in die grassierende "Vermausung der Welt" auf Social Media ein. Der Begriff Maus wird dort seit einiger Zeit als lieb gemeinte, genderneutrale Anrede eingesetzt: Jede und jeder kann Maus sein. Und Männer offensichtlich jetzt auch heiße Mäuse (oder Ratten).

Ausgerechnet Schauspieler Jeremy Allen White, der mit der Serie "The Bear" bekannt wurde, gilt nun als Nagetier. EPA/ALLISON DINNER

Warum sie bei der Generation Z (und möglicherweise nicht nur bei ihr) so gut ankommen? Die wenigsten von ihnen stehen im Verdacht, ein toxisches Verhalten an den Tag zu legen. Die heißen Nager kaufen ihren Freundinnen gigantische Blumensträuße (angespielt wird hier auf Jeremy Allen White) und haben keine Angst vor romantischen Gesten in der Öffentlichkeit. Oder, in einem Satz zusammengefasst: Sie sind so ziemlich das Gegenteil von altgedienten Hollywood-Beaus wie Brad Pitt.

Weitere Anwärter auf den Titel "Nagetiermann" sind übrigens Tom Hiddleston, Jeremy Allen White, Logan Lerman, Tom Holland, Tobey Maguire, Rami Malek, Jerrod Carmichael und der Kennedy-Spross Jack Schlossberg. Dabei fällt auf: Als "Hot Rodent Men" werden überwiegend weiße Männer gefeiert.

US-Schauspieler Rami Malek. AFP/HENRY NICHOLLS

Warum gerade jetzt diese eigenwilligeren Schönheiten (die natürlich alles andere als neu sind) gefragt sind? Die New York Times schüttelte unlängst mögliche Erklärungen aus dem Ärmel: Bei dem Ideal handle es sich um eine Abkehr von allem, was Perfektion verspreche – von KI, von Facetune und Snapchat-Filtern. Ob es sich bei den neuen Nagern um einen vorübergehenden Sommerhype handelt, wird sich zeigen – wir behalten das im Auge. (feld, 12.6.2024)