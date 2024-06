Wer in der Gastronomie Wert auf biologische Lebensmittel legt, muss auf ehrliche Köche vertrauen. Bio im Namen und auf der Speisekarte garantiert nicht, dass in ihren Mahlzeiten auch Bio drin ist, denn die Pflicht zur Zertifizierung und die Kontrolle fehlen. Die Biobranche klagt über Konsumententäuschung und Wettbewerbsverzerrung. Touristiker befürchten einen Schaden für Österreich als Destination für nachhaltigen Urlaub.

Ist Bio drin, wo Bio draufsteht? Bisher müssen Gäste vielerorts auf die Ehrlichkeit der Köche vertrauen. Christian Fischer

Die Regierung ringt wie berichtet seit Monaten um eine Lösung gegen grassierendes Greenwashing bei der Verpflegung außer Haus. Hinter den Kulissen herrscht ein Machtkampf zwischen Gesundheits- und Wirtschaftsministerium. Kommt man auf einen grünen Zweig, will das Finanzministerium dem Vernehmen nach drei Millionen Euro bereitstellen, um die Umstellung von Gastronomie und Hotellerie auf Biolebensmittel zu fördern.

Es gehe um die Umsetzung von EU-Vorschriften im nationalen Recht, heißt es dazu aus dem Finanzministerium. Die Abstimmung innerhalb der Regierung laufe. Finanzielle Auswirkungen auf den Bund habe die geplante Verordnung an sich nicht.

Diese sieht eine verpflichtende Zertifizierung für jene Betriebe vor, die sich oder ihre Speisen Bio nennen. Erleichterungen soll es für Restaurants geben, die nur einzelne Lebensmittel oder geringe Mengen als biologisch ausloben.

Hilfe für kleine Betriebe

Die Grünen machen darin einen wichtigen Hebel aus, um die nachhaltige Landwirtschaft zu stärken. Und sie plädieren für begleitende Hilfen, um Wirte bei der Verwendung biologischer Lebensmittel zu unterstützen. Alle Vorschläge dazu schlagen deren Funktionären in der Wirtschaftskammer bisher jedoch hart auf den Magen.

Das Wirtschaftsministerium meldete daher jüngst "schwerwiegende Bedenken" an: Der Entwurf schaffe erheblichen zusätzlichen Bürokratieaufwand, gerade für kleine Betriebe, erläutert eine Sprecherin auf Anfrage.

Viele Wirte würden Bio folglich ganz von ihren Speisekarten streichen. Der Koalitionspartner sei die notwendige Folgenabschätzung zu seinem Entwurf bisher trotz Nachfragen schuldig geblieben. Zu betonen sei, dass es bereits Rechtsvorschriften gegen irreführende Lebensmittelkennzeichnungen gebe.

Diese schützen jedoch nicht vor der wachsenden Zahl an Trittbrettfahrern, die unter dem Deckmantel von Bio überwiegend konventionelle Produkte in den Verkehr bringen. Das geht aus einem offenen Brief an die Bundesregierung hervor. Gezeichnet hat ihn der Vorstand der Biowirtinnen und Ramsauer Bioniere in Vertretung weiterer Vereinigungen, die gemeinsam jährlich mehr als zwei Millionen Gäste versorgen.

Von Vertrauensverlust und Irritationen der Konsumenten ist darin die Rede. Ehrliche Biobetriebe würden durch die Gesetzeslücke wirtschaftlich massiv geschädigt. Zusätzliche bürokratische Hürden sieht die Biobranche keine, da jeder Gastronom selber entscheide, ob er Bio verarbeite oder nicht. Wer damit werbe, müsse dies aber dokumentieren und sich entsprechenden Kontrollen unterziehen.

Leuchtturmprojekte

2023 sei der Großhandelsumsatz von Biolebensmitteln in der Verpflegung außer Haus um ein Fünftel gestiegen, rechnen die Vereine vor. An Leuchtturmprojekten fehle es nicht. Die Christkindlmärkte auf dem Wiener Rathausplatz und Karlsplatz entwickelten sich zu Europas größten Biofestivals. Die Luftburg im Prater sei durch die EU zum besten Biorestaurant, die Stadt Wien zur besten Biostadt und Burgenland zur besten Bioregion Europas ausgezeichnet worden.

Wachsender Druck, die Kontrolllücke zu schließen, kommt von Barbara Riegler, Obfrau der Bio Austria, des Verbands der Biobauern. "Bio lebt von Transparenz. Es darf kein Einfallstor für Unterwanderung geben." Was Landwirte seit Jahrzehnten umsetzten, könne für Gastronomen kein Hindernis sein. Österreich zählt ihr zufolge bereits 500 Restaurants, die sich freiwillig biozertifizieren lassen. "Werben andere Gastronomen mit Bio, sind aber nicht zertifiziert, ist das ein unfaires Spiel."

Auch der Verein Enkeltaugliches Österreich schließt sich der Forderung nach klaren Regeln an: Die geplante Pflicht zur Zertifizierung stelle sicher, dass Verbraucher nicht getäuscht werden, und schaffe eine solide Basis für die Entwicklung des Biomarkts.

Gastronom Sepp Schellhorn, der für die Neos im Nationalrat tätig ist, versteht das Ansinnen, hält es jedoch in der Praxis für nicht umsetzbar. Probleme der Landwirte würden damit zu Problemen der Wirte, meint er mit Blick auf die Flut an administrativen Hürden, die auch viele Bauern aus der Bioproduktion aussteigen ließen. Kontrollen gebe es bereits mehr als genug. "Wichtiger sind mündige Gäste."

Fehlende Ehrlichkeit

Diese haben jedoch keine Möglichkeit, fair zu vergleichen, gibt Stefanie Brugger zu bedenken, die Ehrlichkeit in der Branche vermisst. Als Quereinsteiger führen sie und ihr Mann in Vorarlberg das Biorestaurant Moritz. Aufgegangen sei das Rezept von der ersten Stunde an. "Die Leute wollen keine seitenlangen Speisepläne mehr, für die alles aus der Tiefkühltruhe kommt."

Mehr Überzeugungsarbeit brauche es nur in der Eventgastronomie. Im Mai Menüpläne für Oktober bis aufs letzte Gemüse hin genau zu planen sei mit regionalen Bioprodukten, bei denen die Verfügbarkeit stärker von Naturgewalten abhängt als bei Konventionellem, schwieriger.

Bruggers Betrieb kocht ausnahmslos bio, was die Kennzeichnung erleichtere. Dass sich mancher Mitbewerber nachhaltiger darstelle, als er sei, erlebt die Junggastronomin auch im Ländle immer wieder. "Es verunsichert die Gäste. Wer weiß schon, was sich in der Küche abspielt."

Ulrike Retter, die mit ihrer Familie das gleichnamige Biohotel in der Steiermark betreibt, schlägt in dieselbe Kerbe. "Es darf keinen Etikettenschwindel mehr geben." Ihre Landwirtschaft und Küche sind bereits seit Jahrzehnten biozertifiziert. "Wir zeigen vor, dass es funktioniert." Um eine nachhaltige Landwirtschaft auszubauen, braucht es ihrer Erfahrung nach zum einen strengere Regeln in der Gastronomie, zum anderen mehr Engagement der öffentlichen Beschaffung.

Am 20. Juni ist dazu ein Austausch im Landwirtschaftsministerium geplant, erfuhr DER STANDARD. Geladen sind neben der Bundesbeschaffung die Agrarsprecher aller Parlamentsparteien. Sie sollen Mittel und Wege finden, um den bisher mageren regionalen und biologischen Lebensmitteleinkauf der öffentlichen Hand zu erhöhen. (Verena Kainrath, 13.6.2024)