Am Mittwoch stehen im Nationalrat zahlreiche Themen auf der Tagesordnung, zu Beginn gibt es am Vormittag eine Trauerminute für Ex-Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein. APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Die SPÖ will ihre Forderung nach einem Recht auf "analoges Leben" nun mit parlamentarischem Druck versehen. Eingebracht wird in der Nationalratssitzung am Mittwoch ein dringlicher Antrag mit dem Ziel sicherzustellen, dass es ein uneingeschränktes Recht auf die Ausfertigung von kostenlosen Papierrechnungen für Konsumentinnen und Konsumenten gibt. Zudem sollen alle Förderungen und Leistungen des Bundes analog, also ohne Internet beziehungsweise ID Austria verfügbar sein.

SPÖ-Vizeklubchefin Eva Maria Holzleitner argumentiert, dass 45 Prozent der über 70-Jährigen das Internet nicht nutzten: "In Summe sind es etwa eine Million Menschen, die aus verschiedenen Gründen von reinen Onlineangeboten ausgeschlossen sind."

Trauerminute für Ex-Kanzlerin Bierlein

Auch sonst steht am Mittwoch im Nationalrat einiges auf der Tagesordnung: Am Beginn der Sitzung um 9 Uhr wird es eine Trauerminute für Österreichs erste Kanzlerin und Verfassungsgerichtshof-Präsidentin Brigitte Bierlein geben, die vergangene Woche im Alter von 74 Jahren verstorben war.

Danach wird in einer aktuellen Stunde auf Betreiben der FPÖ über eine Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters debattiert.

Wochengeld und Hebammenbeistand

In weiterer Folge sind einige Gesetzesbeschlüsse zu erwarten, etwa eine Reparatur des Wochengelds. Frauen, die schwanger werden, während sie in Elternkarenz sind, aber kein Kinderbetreuungsgeld mehr beziehen, haben derzeit nämlich keinen Anspruch auf die Leistung. Dies wird nun über ein "Sonderwochengeld" gelöst, das acht Wochen vor bis acht Wochen nach der Geburt bezogen werden kann.

Ebenfalls eine Art Korrektur gibt es in Sachen Hebammen-Unterstützung. Frauen, die in einer fortgeschrittenen Phase der Schwangerschaft eine Fehlgeburt erleiden, haben nämlich darauf keinen Anspruch. Dies wird nun geändert. Durch eine Novelle der Sozialversicherungsgesetze sollen künftig auch Frauen, die nach der 18. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt erleiden, ein Recht auf Hebammenbeistand haben.

Symbolischer Natur ist die gesetzliche Verankerung, dass vom Naziregime so titulierte "Berufsverbrecher", "asoziale" und "kriminelle" KZ-Häftlinge als NS-Opfer anerkannt werden und entsprechende Ansprüche erhalten. Es dürfte allerdings keine noch lebenden Personen aus dieser Gruppe mehr geben. (APA, red, 12.6.2024)