Die Fußball-Europameisterschaft beginnt am kommenden Freitag und ist auch im Fernsehen ein Quotenhit. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hahne

Wien – Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft. Während viele Partien eher in den Abendstunden, also nach Feierabend ausgetragen werden, beginnen ebenso viele schon um 15 Uhr. Darf man während der Arbeitszeit fernschauen? In einer Aussendung beantwortet ÖGB-Arbeitsrechtsexperte Michael Trinko die wichtigsten arbeitsrechtlichen Fragen.

Darf ich während der Arbeit ein Fußballspiel im Fernsehen anschauen? "Prinzipiell: nein", antwortet Trinko. In den meisten Jobs sei Fernsehen am Arbeitsplatz weder üblich noch erlaubt. In Absprache mit dem Arbeitgeber könne aber eine Ausnahme gemacht werden. Wer an einem Arbeitsplatz tätig sei, "wo ohnehin TV-Übertragungen laufen, wie in Cafés oder Bars, der darf natürlich auch hinschauen. Die Arbeitsleistung darf darunter aber nicht leiden", so Trinko. Fürs Radiohören gilt: "Wenn Radiohören immer erlaubt ist, dann natürlich auch während der Fußball-EM."

Etwas anders verhält es sich mit dem Internet: Wenn Privatnutzung von Geräten wie Laptop oder Smartphone am Arbeitsplatz prinzipiell erlaubt sei, so werde man "auch zwischendurch einen Blick auf den Ergebnisticker werfen dürfen", so Tinko. "Anders verhält es sich aber, wenn man eine ganzes Spiel streamen will – das ist nicht erlaubt."

Entlassungsgrund

Wenn trotz eines Verbots geschaut bzw. gestreamt werde, dürfe der Arbeitgeber das Einkommen kürzen. Daheim bleiben, um fernzusehen, ist nur über einen vereinbarten Urlaub erlaubt. Vorzugeben, krank zu sein, obwohl man gesund ist, ist ein Entlassungsgrund.

Der ÖGB gibt außerdem noch eine Info zum Bier unter Kolleginnen und Kollegen für Match-Nachbesprechungen: "Herrscht in einem Betrieb Alkoholverbot, dann gilt das auch während Sportveranstaltungen. Doch auch wenn kein generelles Alkoholverbot herrscht, ist immer zu bedenken, dass man unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen keine Fahrzeuge lenken, keine Maschinen bedienen und auch keine anderen Tätigkeiten verrichten soll, bei denen man sich selbst oder andere gefährden könnte." (red, 12.6.2024)