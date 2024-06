Ich bin Baujahr 70 und ein guter Freund macht derzeit die Umschulung zum Fahrschullehrer. Ich fahre seit 1988 mit dem Auto. Im Vergleich zu jungen Jahren halte ich mich nun viel mehr an die Regeln, aber mal ein bisserl schneller unterwegs, bei dunkelgrün über die Kreuzung, bei der Autobahnauffahrt bissl über die Sperrlinie weil das Einordnen kommoder ist und andere Vergehen. Seit ich von ihm erfuhr, was es da noch alles für Regeln gibt, zum Beispiel Ausfahrt Kreisverkehr rechter Schulterblick und dergleichen, ist mein "Vergehensregister" noch größer. Bis dato hatte ich einen Unfall in jungen Jahren. Ich sehe in meinen Vergehen keine große Sache, aber ich überdenke meine Fahrweise nun mehr.

Wie handhabt Ihr "kleinere" Vergehen?

