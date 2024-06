Der obere Gepatschferner ist ein noch unberührtes Gletschergebiet, auf dem nun Lifte für ein Skigebiet geplant sind. DAV/Franz Güntner

Eine der größten noch verbliebenen Gletscherflächen in den Ostalpen soll als Skigebiet erschlossen werden. Nachdem der als "Gletscherehe" bekannt gewordene Zusammenschluss zwischen Ötztaler und Pitztaler Skigebiet 2022 geplatzt ist, gibt es Pläne, das Pitztaler Skigebiet mit dem Kaunertaler zusammenzuschließen. Der Gepatschferner ist nach der Pasterze am Großglockner der zweitgrößte Gletscher Österreichs. In dem noch gänzlich unerschlossenen Gebiet rund um die Weißseespitze in den Ötztaler Alpen sind eine Seilbahn und ein Schlepplift geplant.

Die Alpenvereine aus Österreich, Südtirol und Deutschland mahnten nun gemeinsam mit zahlreichen Naturschutzorganisationen bei einer Pressekonferenz auf 2400 Meter Höhe unter der Nordflanke der Weißseespitze mehr Respekt für den alpinen Raum ein und fordern den sofortigen Stopp der Skigebietserweiterung. "Die Umwandlung nicht erschlossener Naturgebiete in hochalpine Dauerbaustellen ist nicht akzeptabel", sagt der Präsident des Österreichischen Alpenvereins, Wolfgang Schnabl. "Wir wollen erneut den internationalen Schulterschluss aufzeigen und der hemmungslosen Erschließungswut in den Alpen Einhalt gebieten", ergänzt der Präsident des Südtiroler Alpenvereins, Georg Simeoni.

Auch die Pläne des Tiroler Energieversorgers Tiwag, der das Kraftwerk Kaunertal ausbauen will, sorgen für Protest. Das Platzertal soll für einen neuen Speichersee geflutet und somit zerstört werden. Dort befindet sich das größte Moor- und Feuchtgebiet in den österreichischen Hochalpen, warnt Schnabl. "Moore speichern mehr Kohlendioxid als jedes andere Ökosystem der Welt und sind Lebensräume für spezialisierte Arten." Zwar seien am Sonntag die geplanten Wasserableitungen aus dem Ötztal in einer Volksbefragung von der Bevölkerung in Sölden abgelehnt worden. Aber für den Alpenvereinspräsidenten müsste das gesamte Projekt unverzüglich gestoppt werden.

Petition für Gletscherschutzgebiet

Doch zurück zum Gletscher: Zusammen mit dem Kesselwandferner bildet der Gepatschferner die größte zusammenhängende Gletscherfläche Österreichs. Die Naturschutzorganisationen und Alpinvereine haben bereits im Dezember verlangt, diese Gletscherfläche unter Schutz zu stellen. Am 30. April haben sie eine Petition gegen weiteren Gletscherverbau an den für Naturschutz zuständigen Landesrat René Zumtobel (SPÖ) übergeben. Zumtobel sah den Vorschlag im Dezember laut APA kritisch, da dieses neue Schutzgebiet "im offenkundigen Widerspruch mit einem bestehenden Raumordnungsprogramm nach dem Tiroler Raumordnungsgesetz" stehe. Die Behörde werde das Vorhaben sorgfältig auf Basis von Projektunterlagen und ohne Zurufe von außen prüfen.

Zurückzuführen sei das auf das "absurde Gletscherschutzprogramm", das 2006 verordnet wurde, um gewisse Bereiche vom Schutz der Gletscher auszunehmen, ärgert sich Schnabl. Einer der Bereiche ist der oberer Gepatschferner rund um die Weißseespitze. "Wir fordern, diese Ausnahmen aufzuheben", betont der Alpenvereinspräsident. Der Gepatschferner habe sich alleine im Vorjahr laut Gletschermessdienst um 67 Meter zurückgezogen.

Das umstrittene Liftprojekt muss jedenfalls verpflichtend einer Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) unterzogen werden. Die Einzelfallprüfung der Behörde hat ergeben, dass bei einer Umsetzung der Vorhaben erheblich schädliche, belästigende und belastende Auswirkungen auf Landschaft, Pflanzen, Tiere und das Gletschersystem wahrscheinlich sind, hieß es im März vom Land Tirol. Daher brauche es eine UVP.

Gletscherehe durch die Hintertür

Die neue Seilbahn auf das Joch unter dem Linken Fernerkogel, die die Pitztaler Gletscherbahnen planen, soll fast bis ins Ötztal reichen. Die Kritiker sehen darin eine "Gletscherehe durch die Hintertür", nachdem sich die Bevölkerung in St. Leonhard im Pitztal 2022 bei einer Volksbefragung gegen den Zusammenschluss von Pitztaler und Ötztaler Skigebiet ausgesprochen hat.

Nach der Volksbefragung zum letztlich gescheiterten Skigebietszusammenschluss sind drei Mitglieder der Wahlbehörde wegen Missbrauchs der Amtsgewalt zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. Sie sollen Wahlkarten für andere Wahlberechtigte mit Pro-Stimmen ausgefüllt haben. Zwei Männer erhielten im Oktober zwölf Monate und einer elf Monate bedingte Haft. (Stefanie Ruep, 13.6.2024)