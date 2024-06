Versucht den Westen zu destabilisieren: der russische Präsident Wladimir Putin. Foto: Imago / Alexander Kazakov

Die vielleicht größte Ungeheuerlichkeit des an Ungeheuerlichkeiten überreichen Skandals rund um die mutmaßlichen Russland-Spione Jan Marsalek, Egisto Ott, Martin Weiss und Johannes Peterlik ist die Tatsache, dass Ott, Weiss und Peterlik 2018 im damals von Karin Kneissl geleiteten Außenministerium einen eigenen Geheimdienst gründen wollten. Konkret also: eine Zelle des russischen Geheimdiensts FSB unter der Leitung der von der FPÖ nominierten österreichischen Außenministerin.

Zwei Jahre später floh Kneissl zunächst nach Frankreich, wo sie nach eigenen Angaben ausgewiesen wurde, dann in den Libanon und schließlich 2023 nach Russland. Dabei genoss sie aufwendigste Unterstützung des Putin-Regimes. So wurden beispielsweise ihre Ponys mit einer Transportmaschine der russischen Luftwaffe nach Sankt Petersburg evakuiert.

Etwas Dauerhaftes

Am 13. März dieses Jahres gelangten Auszüge aus einem von Whistleblowern aus der russischen Botschaft verfassten Dossier an die Öffentlichkeit. Darin wird unter anderem berichtet, wie Leonid Sluzki, Vorsitzender des Ausschusses für internationale Angelegenheiten der russischen Staatsduma, das Leben von Kneissl verändert habe. Obwohl Sluzki 2014 auf die EU-Sanktionsliste gesetzt wurde, war er seither immer wieder in Wien. Auch 2018, in einem Jahr, in dem ihm mehrere russische Journalistinnen sexuelle Belästigung vorwarfen. Unsere damalige Außenministerin fühlte sich aber offenbar nicht belästigt. Das Dossier vermerkt, dass Sluzki "der hauptverantwortliche russische Politiker war, der Karin Kneissl für Russland anheuern sollte". Geschehen sei dies unter anderem im Rahmen eines "gemeinsamen Umtrunks", bei dem "eine gute Freundschaft aufgebaut wurde".

Also nicht bloß eine "b'soffene G'schicht", wie H.-C. Strache sagen würde, sondern etwas Dauerhaftes. Im Dossier heißt es dazu: "Letztendlich konnte der russische Abgeordnete Kneissl als Russland-Sympathisantin durch den von ihm geleiteten Russischen Friedensfonds gewinnen."

Die Leitung eines Russischen Friedensfonds ist nun vermutlich eine mit eher wenig Stress verbundene Tätigkeit, die ausreichend Freizeit für das Pflegen privater Kontakte ermöglicht. Ein Beispiel für diese Kontaktpflege fand sich eine Zeitlang auf der russischen Propagandaplattform Prawda De. Vor einem halben Jahr posierten dort Sluzki und Kneissl in trauter Zweisamkeit, gemeinsam mit Hunden und einem Pferd. Dazu wird Sluzki so zitiert: "Ich bin bereit, die aufkommenden Fragen zu beantworten." In der Folge erklärte er allerdings nur, dass es sich um ein Treffen alter Freunde handle, die eine Reihe vielversprechender Projekte besprochen und eine Zusammenarbeit vereinbart hätten.

Denkbar, dass bei der österreichischen Staatsanwaltschaft im Zuge von Ermittlungen wegen Landesverrats da ganz andere Fragen aufkommen würden. Zum Beispiel jene nach der zeitlichen Parallele zwischen der Anheuerung Kneissls durch Sluzki und der Planung eines russischen Geheimdiensts in ihrem Ministerium. Ob die Zustellung einer diesbezüglichen Ladung an Kneissl ähnlich gut funktionieren würde wie mit Wladimir Putins bewährtem Luftpost-Pony-Express, scheint jedoch fraglich. (Florian Scheuba, 13.6.2024)