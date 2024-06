Drei Modelle reihen sich in die erfolgreiche Kollektion ein. Sie sollen eine Hommage an die Schönheit unseres Planeten sein

Vor rund zwei Monaten hatte Snoopy seinen großen Auftritt auf der Moonswatch, nun widmet sich Swatch unserem Heimatplaneten und wirft einen Blick von oben auf die Erde. Folgerichtig tragen die drei neuen Modelle den Beinamen "Mission on Earth". Sie sollen eine Hommage an irdische Naturphänomene sein. Was sich vor allem in der Farbgebung niederschlägt.

Moonswatch Mission Earth – Lava. Swatch

Da wäre zunächst das Modell Bioceramic Moonswatch Mission Earth – Lava. Hier diente das rot-orange glühende und flüssige Gestein, das aus aktiven Vulkanen austritt, als Inspiration für die Gehäusefarbe. Außerdem ist diese Variante eine Anspielung auf die Partnerschaft mit Omega und deren Speedmaster-Moonwatch-"Ultraman"-Modell aus dem Jahr 1968 mit seinem orangefarbenen Chronografenzeiger.

Moonswatch Mission on Earth – Polar Lights. Swatch

Die Bioceramic Moonswatch Mission on Earth – Polar Lights wiederum ist eine Ode an die Aurora Borealis, das Nordlicht. Jüngst war das farbenprächtige Schauspiel auch in Österreich zu sehen. Die Polarlichter sehen aus wie "Vorhänge", die in allen möglichen Farben am Nachthimmel leuchten, insbesondere in Grün und Blau. Aus diesem Grund dominiert bei diesem Modell auch die Farbe Türkis.

Sternenhimmel: Das Zifferblatt der "Polar Lights" zieren feine silberfarbene Blättchen. Swatch

Als Inspiration für dieses mit kleinen "Sternen" aus silberfarbenen Blättchen geschmückte blaue Zifferblatt dienten Zifferblätter aus Aventuringlas – eine weitere Anspielung auf bestimmte Omega-Uhren. Die Anordnung der "Sterne" ist bei jedem Modell anders. Die Ziffern und Indizes der drei Hilfszifferblätter sind radial angeordnet, genauso wie bei den Omega-Modellen Speedmaster Alaska II und III Project.

Moonswatch Mission on Earth – Desert Swatch

Den Farbtönen der Wüste nachempfunden ist die Moonswatch Mission on Earth – Desert. Sowohl ihr Gehäuse als auch die Zeiger sind sandfarben. Zifferblatt und Armband sind graubeige und erinnern damit an die riesigen Sandflächen, die über ein Fünftel der Landmasse unseres Planeten bedecken und auf allen Kontinenten zu finden sind.

Wie alle Modelle aus der Zusammenarbeit der Marken Swatch und Omega sind die neuen Modelle aus dem von Swatch patentierten Bioceramic gefertigt, einer Mischung, die zu zwei Dritteln aus Keramik und zu einem Drittel aus biobasierten, aus Rizinusöl gewonnenen Materialien besteht. Ebenso wie bei den anderen Modellen der Kollektion ist der Kauf auf eine Uhr pro Person, Tag und Swatch-Store limitiert. Die Uhren selbst sind nicht limitiert. Kostenpunkt: 275 Euro. (Markus Böhm, 12.6.2024)