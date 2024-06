Dutzende Einsatzkräfte versuchen die Umweltkatastrophe unter Kontrolle zu bringen. Der Ölteppich könnte sich bis zum Naturschutzgebiet am Kap Kamenjak ausbreiten

Die kroatischen Strände sind normalerweise wegen ihres kristallklaren Wassers bei Urlauberinnen und Urlaubern beliebt (Symbolbild). Getty Images/iStockphoto

Seit Sonntag breitet sich vor Prementura, dem südlichsten Ort der Halbinsel Istrien mit 845 Einwohnerinnen und Einwohnern, ein hunderte Meter langer Ölteppich aus. Entdeckt hat diesen laut der Kleinen Zeitung ein Camper. In einer Benachrichtigung der Gemeinde Medulin sprach diese von einer "Substanz, die in Geruch und Beschaffenheit an ein Erdölderivat erinnert".

80 Einsatzkräfte mit 20 Fahrzeugen und fünf Schiffen sind seither im Einsatz, um den Ölteppich unter Kontrolle zu bringen. 800 Meter schwimmende Schutzdämme sind einem Bericht der Frankfurter Rundschau zufolge eingerichtet worden. Istrien ist ein beliebtes Urlaubsreiseziel in Kroatien.

Ausbreitung bis zu Naturschutzgebiet möglich

Die Ursache für den Ölteppich ist noch nicht geklärt. Laut kroatischen Medien geht das zuständige Ministerium davon aus, dass ein unbekanntes Schiff die Verschmutzung verursacht hat. In der Nacht auf Sonntag ist ein großer Tanker nahe der Küste von Medulin gesichtet worden, wie Istra 24 berichtet.

Der Ölteppich könnte sich bis zum angrenzenden Naturschutzgebiet Kap Kamenjak ausbreiten. Die möglichen Auswirkungen auf das Gebiet sind noch nicht geklärt. Ölteppiche können ganze Ökosysteme gefährden. Vögel, Reptilien und Unterwassertiere sind besonders von den Schäden betroffen. (red, 12.6.2024)