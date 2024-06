EU-Listenzweite Anna Stürgkh bei der Wahlparty der Neos am Sonntag. APA/TOBIAS STEINMAURER

Anna Stürgkh sitzt am Schreibtisch in ihrem frisch bezogenen Büro, durchs Fenster schaut sie auf einen anderen Teil des Parlamentsgebäudes in Brüssel. "Es ist noch etwas leer hier", sagt sie und schwenkt ihre Handykamera durch den Raum. Wir videotelefonieren. "Aber das wird", sagt Stürgkh und lächelt.

Das wird. Es könnte das inoffizielle Motto der jungen Pinken sein. Bei den Neos ist Stürgkh altbekannt, quasi seit der Gründung dabei. Im Frühsommer 2013 besuchte die damals 19-Jährige eine Veranstaltung der Neos. Und war sofort Feuer und Flamme. Eine Woche später saß sie mit Douglas Hoyos (heute pinker Generalsekretär) und Nikolaus Scherak (inzwischen langjähriger Neos-Abgeordneter) im Auto und tourte mit Wahlwerbung durch Niederösterreich. Kurz darauf schafften die damals blutjungen Neos den Einzug in den Nationalrat – und Stürgkh blieb eine Pinke, wenn auch lange nur im Hintergrund.

Mit Brandstätter und Baby nach Brüssel

Inzwischen ist Stürgkh 30, sie hat Studienabschlüsse aus Cambridge und von der Diplomatischen Akademie in Wien, eine kleine Tochter und jetzt auch ein Mandat. Bei der EU-Wahl bekamen die Neos 10,1 Prozent der Stimmen und damit – mehr oder weniger überraschend – zwei Sitze im Europäischen Parlament. Stürgkh kandidierte auf Listenplatz zwei. Sie ist also "drin".

Am Montag nach der Wahl setzte sie sich in den Flieger nach Brüssel, gemeinsam mit Neos-EU-Frontmann Helmut Brandstätter, ihrem Baby und ihrer Mutter, die sie bei der Kinderbetreuung unterstützt. Sie nahm dort erste Termine wahr, traf Liberale aus anderen Ländern, bezog ihr Büro. "Ich habe natürlich gehofft, dass es klappt mit dem Mandat, aber bis zuletzt nicht damit gerechnet", meint Stürgkh. Tatsächlich: Noch vergangenen Samstag war völlig unklar, wie ihre berufliche Zukunft aussehen wird.

Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger und Anna Stürgkh beim pinken Wahlkampfauftakt zur EU Wahl. APA/MAX SLOVENCIK

Nachwuchshoffnung für Spitzenposten

Stürgkh trägt eine weite grün geblümte Bluse, die Haare locker zusammengebunden. Sie wirkt gelassen und unprätentiös, wird von Parteikollegen aber durchaus als "sehr ambitioniert" beschrieben. "Wenn es ihr in den kommenden Jahren gelingt, in Brüssel aufzufallen und in Österreich Bekanntheit zu erlangen, könnte sie in ein paar Jahren schon Thema für die Spitze sein", sagt jemand, der die Partei sehr gut von innen kennt. Er meint damit: Stürgkh gilt als potenzielle Nachwuchshoffnung; manche trauen ihr gar zu, irgendwann die Neos zu übernehmen.

Parteiintern ist Stürgkh jedenfalls bestens vernetzt. Sie zählt zum engsten Kreis von Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Stürgkh soll zwischenzeitlich sogar als Spitzenkandidatin für die EU-Wahl im Gespräch gewesen sein. Das Problem: Stürgkh ist in der breiten Öffentlichkeit weitgehend unbekannt. Schlussendlich wurde der frühere Journalist Brandstätter Listenerster; Stürgkh – so wurde befunden – war eine passendere Nummer zwei.

Elterliche Prägung

Aufgewachsen ist Stürgkh in Wien. "Am Stadtrand im Grünen", wie sie erzählt. Sie entstammt dem österreichischen Adelsgeschlecht Stürgkh, mit der Geschichte ihrer Familie habe sich die studierte Historikerin aber kaum auseinandergesetzt, sagt sie. Politisch diskutiert sei aber bereits in ihrer Kindheit geworden, beim Abendessen, mit Gästen. Ihre Eltern hätten sie und ihre Schwester schon immer motiviert, eine Meinung zu entwickeln und zu äußern. Stürgkhs Vater ist Psychoanalytiker und Therapeut. Er arbeitet auch als politischer Berater und Trainer – lange Zeit vor allem für Politiker der FPÖ.

Dass sich Stürgkh als Liberale versteht, sei ihr als junge Frau nach und nach bewusst geworden. "In Österreich ist Liberalismus selten Thema, aber irgendwann habe ich erkannt: Ah, liberal ist das, was ich bin." Schon bevor es die Neos gab, habe sie das Gefühl gehabt, es brauche eine neue Partei: eine, die nicht korrupt sei; eine, in der nicht mit Scheuklappen nachgedacht werde. Zwischen 2019 und 2022 war Stürgkh dann Chefin der Junos, der Jugendorganisation der Neos. Intern hielt sie im "Neos Lab" Kurse für Rhetorik und Medienauftritte.

Extreme links und rechts "verhindern"

Europa sei für sie schon immer "ein Herzensanliegen" gewesen, sagt sie. England, wo sie studiert hat, sei bis heute ihre "zweite Heimat". Stürgkhs Studienabschluss fiel damals mit dem Brexit zusammen. "Ich habe miterlebt, wie die Türe zugeworfen wurde", sagt sie – und welche Nachteile der EU-Austritt Großbritanniens mit sich brachte. "Wir müssen die politische Zerstörung Europas durch die extreme Rechte und auch die extreme Linke, die oft ganz ähnlich klingt, verhindern", sagt Stürgkh.

In der Zeit, die sie nicht in Brüssel und Straßburg ist, wolle sie in Österreich für die europäische Idee werben. Auch das sehe sie als ihre Aufgabe. Der politische Diskurs müsse offener werden: "Es ist auch ein politisches Anliegen, wenn die Ampel vor dem eigenen Haus zu kurz grün ist", meint Stürgkh. Privat sei sie ein "riesen Foodie", wie sie sagt. In Brüssel freue sie sich deshalb auch schon auf Pommes. (Katharina Mittelstaedt, 13.6.2024)