Eine toxische Unternehmenskultur zieht sich offenbar wie ein roter Faden durch das Werk von Elon Musk. REUTERS/David Swanson

Einem aktuellen Bericht des Wall Street Journal zufolge soll Elon Musk bei Space X seine Führungsposition als CEO gegenüber weiblichen Mitarbeiterinnen mehrmals missbraucht haben. Musk soll nicht nur ein sexuelles Verhältnis zu einer Praktikantin geführt haben, die er später in sein Führungsteam aufnahm. Neben einer sexuellen Beziehung zu einer weiteren Mitarbeiterin soll Musk auch eine dritte Frau im Unternehmen wiederholt dazu aufgefordert haben, Kinder mit ihm zu zeugen. Nach ihrer Ablehnung soll er ihre berufliche Leistung kritisiert und ihr eine Gehaltserhöhung verweigert haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass Gwynne Shotwell, die Präsidentin und COO von Space X, in die Angelegenheit zumindest teilweise involviert gewesen sein soll. Shotwell beschuldigte nämlich eine der Frauen, die eine Beziehung mit Musk hatte, auch eine Affäre mit ihrem Ehemann gehabt zu haben. Als sie diese Anschuldigung an die Personalabteilung weiterleitete, soll die Abteilung Shotwell über die Beschwerde informiert haben. Das wiederum führte dazu, dass die Mitarbeiterin aus ihrer Position im Vorstandsbüro entlassen wurde.

Der Bericht des Wall Street Journal enthält Beweise aus Textnachrichten, E-Mails und Interviews mit dutzenden Personen, darunter Freunde, Familienmitglieder und ehemalige Mitarbeiter, die das Bild eines möglicherweise verschwommenen Verständnisses von beruflicher und persönlicher Interaktionen bei Space X zeichnen.

Schon lange problematisch

Es ist nicht das erste Mal, dass solche Anschuldigungen im Zusammenhang mit Musk und Space X auftauchen. Vorfälle sexueller Belästigung sind seit 2021 bekannt, als sich mehrere Mitarbeiter damit an die Öffentlichkeit wandten und eine Betroffene darüber berichtete, dass sie mehrfach "begrapscht" worden sei. Ein Jahr später behauptete wiederum eine Flugbegleiterin, dass Musk sich ihr gegenüber entblößte und ihr Geschenke für sexuelle Gefälligkeiten anbot.

Wie die Agentur Bloomberg berichtet, haben erst vor kurzem sieben ehemalige Space-X-Mitarbeiter das Unternehmen beschuldigt, dass sie wegen ihrer Kritik an Musk ungerechtfertigt gekündigt worden seien. Die Beschwerden, eingereicht bei der kalifornischen Bürgerrechtsbehörde und beim US National Labor Relations Board (NLRB), werfen Space X konkret geschlechtsspezifische Diskriminierung und "Vergeltungsmaßnahmen" gegen Mitarbeiter vor, die ihre Bedenken im Unternehmen äußern. Die Vorwürfe beziehen sich auf Verstöße gegen den Fair Employment and Housing Act in Kalifornien sowie gegen Bundesarbeitsgesetze.

Space X hat die Vorwürfe zurückgewiesen und behauptet, dass die Anschuldigungen des NLRB nicht nur unbegründet seien, sondern auch das Ansehen des Unternehmens schädigen könnten. Das Unternehmen hat eine Gegenklage eingereicht, um die Vorwürfe zu bekämpfen, und argumentiert, dass solche rechtlichen Auseinandersetzungen von seiner wichtigen Arbeit für die US-Regierung ablenken würden.

Die betroffenen ehemaligen Mitarbeiter beschreiben eine Unternehmenskultur, in der Diskriminierung und Herabsetzungen, insbesondere gegenüber Frauen, an der Tagesordnung waren. Sie berichten von unangemessenen Kommentaren und einer Ungleichbehandlung, die tief in den täglichen Betrieb des Unternehmens eingebettet sei. Ihre Hoffnung ist, dass durch das öffentliche Aufdecken und die rechtliche Auseinandersetzung mit diesen Praktiken letztlich eine positive Veränderung der Kultur bei Space X herbeigeführt werden kann.

Musk hat sich (noch) nicht öffentlich zu den aktuellen Vorwürfen geäußert, über die das Wall Street Journal berichtet. Im Gegensatz dazu hat Shotwell das Unternehmen verteidigt und erklärt, dass die Darstellung von Space X in den Berichten nicht das tatsächliche Arbeitsumfeld widerspiegle. Sie betont, dass das Unternehmen alle Beschwerden über Belästigung konsequent verfolge und entsprechende Maßnahmen ergreife. (bbr, 12.6.2024)