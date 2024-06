Die deutsch-schweizerische Autorin zieht für die Satirepartei Die Partei ins EU-Parlament ein. Was hat sie dort vor? Dem STANDARD hat Berg per Mail geantwortet

Sibylle Berg in Anzug und Pose, bereit fürs EU-Parlament. Dort will sie für mehr Demokratie und gegen Überwachung kämpfen. Heta Multanen

Da es in Deutschland bei EU-Parlamentswahlen keine Fünf-Prozent-Hürde mehr für den Einzug gibt, sitzt dort seit zehn Jahren auch Martin Sonneborn. Der Ex-Chef des Satiremagazins Titanic hat für seinen Parteiableger Die Partei Missstände aus dem Innersten des EU-Komplexes aufgedeckt. Nun erhält er Verstärkung durch die deutsch-schweizerische Autorin Sibylle Berg. 1,9 Prozent der Stimmen haben der Satirepartei einen zweiten Sitz verschafft. Die Wahlparty war hart, sie sei leider krank, sagt Berg zum STANDARD. Ein paar Fragen per E-Mail dürfen wir ihr dann aber doch stellen. Goschert wie immer hält die Neo-Parlamentarierin mit nichts hinterm – Berg. Schmäh olé.

STANDARD: In Ihren dystopischen Zukunftsromanen GRM und RCE vegetieren die Menschen in einem inhumanen Post-Brexit-UK herum. Die gute Nachricht: Es gibt bedingungsloses Grundeinkommen, wenn auch in neoliberaler Form. Können Sie sich mit dem EU-Parlamentarierinnen-Gehalt jetzt auch auf die faule Haut legen? Oder was tun Sie mit dem Gehalt?

Berg: Guten Tag erst mal. Haben Sie gut geschlafen? Ich hervorragend, so eine Wahl gewinnt man ja nicht alle Tage. Die Menschen in RCE – das Buch entstand vor dem Brexit, wie seherisch bin ich doch – leben in dem totalüberwachten Dauerkrisenzustand, wie wir ihn jetzt haben. RCE ist die Anleitung zu einer Revolution, wie sie hoffentlich bald stattfindet und das Finanzsystem, das wir als Gesellschaftssystem bezeichnen, zum Verschwinden bringt. Apropos Geld: Bei aller gebotenen Zurückhaltung muss ich doch sagen, dass vor Corona meine Stücke oft zeitgleich an 16 europäischen Theatern aufgeführt wurden, ich einige Bestseller geschrieben habe und ein freundliches Einkommen habe. Wenn ich jetzt doppelt so viel arbeite wie vorher und ein Viertel mehr Geld verdiene, implodiert am Ende das Universum. Oder ich, oder Sie.

STANDARD: Ich finde interessant, dass die erste Frage an Sie, die mir einfällt, jene zum Gehalt ist. Brüssel und Geld, wie würden Sie dieses Verhältnis beschreiben?

Berg: Das steht alles hervorragend sachkundig geschildert in Martin Sonneborns Büchern, der alles ja nun zehn Jahre lang untersuchen konnte. Ich gehe fest davon aus, dass es sehr gute PolitikerInnen in der EU gibt, es gibt ja immer alles – alles ist in jedem vorhanden. Aufrichtiger Altruismus contra Egoismus. Menschen halt. Aber wie immer, wenn eine Gruppe die Steuergelder ihrer Bevölkerungen verwaltet, passiert eine Menge Rätselhaftes. Allein mit dem monatlichen Wechsel von über tausend ParlamentsmitarbeiterInnen von Brüssel nach Straßburg. Aber ich werde Ihnen gerne in einiger Zeit mehr sagen können.

STANDARD: Was ist denn die Aufgabe von Satireparteien im EU-Parlament? Martin Sonneborn hat Bücher geschrieben, in denen er Missstände anprangert. Was wird es bei Ihnen? Ein EU-Roman à la Robert Menasse?

Berg: Danke, dass Sie Die Partei immerhin als Satirepartei bezeichnen, denn es gibt zu viele Spaßparteien, die Verwechslungsgefahr ist zu groß. Martin Sonneborn hat Bücher geschrieben, unzählige Reden gehalten, Videos hergestellt, aufgeklärt, Klagen geführt. Im Moment verklagt Die Partei gerade die CDU, die sich eine große Spendensumme, die an Versprechen gekoppelt war, eingesteckt hat. Und apropos Menasse: Ich habe nicht vor, noch ein mäßig gutes Buch über die EU zu schreiben, sondern will den Kampf um die Privatsphäre, die kontinuierlich durch die EU abgebaut wird, mit der Aufmerksamkeit, die man als Parlamentarierin bekommt, fortsetzen. Na, was ein Satz. Sorry, es ist sieben Uhr am Morgen. Ich bin seit Jahren Netzaktivistin, arbeitete an Referenden gegen die Überwachung in der Schweiz und, was soll ich sagen, es hat bis jetzt wenig genützt. Der Drang der Regierungen, die BürgerInnen unter Generalverdacht zu stellen, geht weiter. Also: Es gibt genug zu tun für mich und meine Nerds, die dann alle Anzüge tragen, das ist lustig.

STANDARD: Beim Abstimmungsverhalten hat Sonneborn anfangs immer abwechselnd mit Ja oder Nein gestimmt. Auch um zu zeigen, wie irrelevant sein Mitwirken ist. Jetzt hat sich Die Partei verdoppelt. Wie wollen Sie denn abstimmen?

Berg: Das hat Martin schon lange eingestellt, jetzt werden wir je nach Sachlage abstimmen.

STANDARD: Politisch kann man Die Partei als links-anarchistisches Projekt umschreiben, aber aus Prinzip zwischen allen Stühlen sitzend. Welche Art der Europäischen Union schwebt Ihnen vor? Ganz grundsätzlich?

Berg: Eine, die kein neoliberaler Wirtschaftsförderungsverbund ist, sondern ein gesamtheitlich gedachtes Projekt, in dem BürgerInnen, die per Los entsandt wurden, zusammen mit ständig rotierenden wissenschaftlichen Fachorganisationen das entscheiden, was den Kontinent betrifft. Die Macht liegt beim Volk, lokal und europaweit. Amen.

STANDARD: Sie leben seit vielen Jahren in der Schweiz. Was kümmert einen da die EU?

Berg: Ich bin zum einen Doppelbürgerin, in der Schweiz lebe ich bald 30 Jahre, und das Land hat zum anderen Bestrebungen, sich der EU anzuschließen, was ich verhindern möchte. Ich kämpfe dafür, dass die EU vom politischen System der Schweiz lernt. Na, wird schon. Ansonsten ist das kleine Land nicht im All hängend befindlich, sondern umgeben von Europa.

STANDARD: Werden Sie eigentlich nach Brüssel ziehen, oder reicht es, hin und wieder auf eine Portion Pommes vorbeizuschauen?

Berg: Da das Parlament in Brüssel und Straßburg arbeitet, werde ich wohl nicht in beide Städte ziehen, ich habe ja noch nicht einmal eine Wohnung in Zürich gefunden. Pendeln ist die neue Heimat.

STANDARD: Aus Österreich und Deutschland werden einige neue Rechtspopulisten nach Brüssel übersiedeln. Freuen Sie sich schon auf die Herrschaften?

Berg: Es gab ja auch vor dem medialen Aufschrei eine Mehrheit rechtsnational-konservativer Parlamentarier. Ganz rechte Parteien haben der Kommissionspräsidentin zum Sieg verholfen, und wenn man auf das System der repräsentativen Demokratie setzt, dann ist es jetzt der Wille der Bevölkerung, einen alten Weg einzuschlagen.

STANDARD: Bei den Wiener Festwochen sitzen Sie aktuell auch im sogenannten Rat der Republik, eine Art Volksvertretung, die eine Verfassung erarbeiten soll. Was bringen Sie denn da konkret ein?

Berg: Ich habe ein großartiges Gedicht vorgetragen. Das muss reichen.

STANDARD: "Wir schulden der Welt eine Revolution", lautet ein Slogan der Festwochen von Intendant Milo Rau, ebenfalls Schweizer. Welche Art von Revolution meint er denn damit?

Berg: Wenn ich richtig öde wäre, würde ich sagen: Das weiß nur Milo. Da ich reizend bin, sage ich: Vermutlich will er RCE nachstellen und hat Ihr wunderbares Land als Ausgangspunkt einer europaweiten Revolution gewählt. Freuen Sie sich, seien Sie dankbar, gehen Sie alle in mein erstes großes Burgtheaterstück im Oktober, lieben Sie mich und schenken Sie mir ein Dauer-Abo für mein vietnamesisches Lieblingsrestaurant am Heumarkt und lebenslanges Wohnrecht im Imperial, das Zimmer mit dem Balkon gerne. (Stefan Weiss, 12.6.2024)