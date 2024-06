Gerhard Struber übernimmt die Geißböcke. REUTERS/CLAUDIA GRECO

Köln – Der ehemalige Salzburg-Trainer Gerhard Struber ist der neue Trainer des deutschen Fußball-Traditionsclubs 1. FC Köln. Der 47-jährige Salzburger unterschrieb am Dienstagnachmittag einen Vertrag beim Zweitligisten, gab der Bundesliga-Absteiger am Mittwoch bekannt. Über die Laufzeit wurden keine Angaben gemacht. Struber war zuletzt Trainer von Red Bull Salzburg, der entthronte Serienmeister hatte sich Mitte April von ihm getrennt.

Vor seinem missglückten Salzburg-Engagement war Struber Cheftrainer von FC Liefering, Bundesligist WAC, dem englischen Zweitligisten FC Barnsley und beim MLS-Klub New York Red Bulls. "Gerhard passt super in unser Anforderungsprofil. Exemplarisch seien seine Passfähigkeit zur FC-Spielidee sowie seine Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler genannt", erklärte Köln-Geschäftsführer Christian Keller. Struber "möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen".

Struber ist nach Ernst Ocwirk (1970-1971) und Peter Stöger (2013-2017) der dritte österreichische Trainer beim 1. FC Köln. (APA, dpa, 12.6.2024)