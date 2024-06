Ein Versuch, in einem postkolonialen Land Normalität zu leben: Nora Chipaumires "Dambudzo" lebt von der Erzeugung bedrohlicher Atmosphären. Nurith Wagner Strauss

Mumok, vierter Stock. Ein weiter Raum mit Kühlschrank, aus dem man sich Dosenbier nehmen kann. Weiters eine Installation aus betont einfachen Materialien: Holz, Karton und bemalte Plastikfolien, die entweder auf Rahmen gespannt oder an Wände gehängt sind. Die US-amerikanische, aus Simbabwe stammende Künstlerin und Choreografin Nora Chipaumire (59) legt es nicht auf Luxus an in ihrer Performance-Installation Dambudzo, die das Museum gerade im Rahmen der Wiener Festwochen unter dem Titel Avant-Garde and Liberation. Zeitgenössische Kunst und dekoloniale Moderne als Ausstellung präsentiert.

Acht Tänzerinnen und Tänzer, die wohl sämtlich aus Simbabwe stammen, treten auf, begleitet von Hundebellen und -knurren, das an jene Zeit erinnern soll, als das Land noch eine britische Kolonie namens Rhodesien war und die Besatzer die Bevölkerung mit den Kötern einschüchterten. "Dambudzo" ist ein Wort aus der indigenen Shona-Sprache und bedeutet "Ärger".

In der Installation soll, schreibt Chipaumire, ein "Haus des Hungers" gesehen werden, das sich zur Straße hin öffnet – und zugleich eine Durchdringung von Innen und Außen, in der sich das Leben im Versuch einer postkolonialen Normalisierung abspielt, die nicht ganz gelingen will. "Die Unabhängigkeit bedeutete, unfähiger zu werden", teilt ein Wandtext im Ausstellungsraum mit.

Simbabwe (Shona für „Steinhäuser“) ist seit 1980 unabhängig, aber die Kolonialzeit steckt immer noch in den Köpfen der Bevölkerung. In der Performance und deren eindrucksvoller Mischung aus bedrohlichen und gelösten Atmosphären ist die Struktur des Schadens abzulesen, der durch Krieg, Kolonialismus und flächendeckende Gewalt entsteht.

"Open Late"

Dambudzo erweist sich als Abfolge symbolgeladener Szenen, in denen wild gelaufen oder ein Boxkampf angedeutet wird. Tafeln werden getragen, auf denen "Open Late" oder "Yes Yes Yes" zu lesen ist, eine Prozession mit Halleluja-Gesang deutet eine Demo an. Zwischendurch spielen die Performer Fußball, vier der Männer werfen Lehmknödel an die Wand. Immer wieder ertönt Musik. Ein Mann spielt Saxofon, zu beschwingten Barklängen werden Posen eingenommen, die sich in langsamem Tanz verändern.

Unter den Darstellenden dominieren eindeutig die Männer. Sie tragen während eines Gruppentanzes Holzstöcke, die sie später zu Andeutungen von Waffen umfunktionieren. Immer wieder einmal rattert das Geräusch eines Maschinengewehrs aus den Lautsprechern.

Durch die gesamte Aufführung zieht sich dieses Wechselspiel aus Lebensfreude und Anspielungen auf Gewalthandlungen. Alles spielt sich inmitten des frei beweglichen Publikums ab, das während der unangenehmeren Passagen eher neutral bleibt, aber bei gelösteren Klängen gleich die Hüften und das Tanzbein schwingt. So macht Chipaumire das Wechselspiel der Gefühle in einem Land nachvollziehbar, das nie wirklich zur Ruhe kommt.

Vokale Sequenz

Gerade noch grooven sich alle Anwesenden in einer längeren instrumentalen und vokalen Konzertsequenz ein, kommen in Stimmung. Augen glänzen angesichts der Tänzerinnen und Tänzer in Aktion. Aber dann, zum Abschluss, grollen und blaffen wieder die Hunde, dazu veranstalten die Darstellenden auf einer der bemalten Plastikhäute ein sinistres Schattenspiel.

Nora Chipaumire bleibt bei der Sache. Ein wie in der Festwochen-Ankündigung versprochenes "gemeinsames Beschwören neuer möglicher Welten" findet nicht statt. Glücklicherweise, denn derlei leere Floskeln werden uns andauernd aufgedrängt. Man kann sie schon nicht mehr hören. (Helmut Ploebst, 12.6.2024)