Marlene Svazek (FPÖ) hat nach der Angelobung ihr Lieblingsthema gefunden. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP, Mitte) erschwert mit seinem ungewissen Abgang Stefan Schnöll (ÖVP) das Ankommen als designierten Nachfolger. APA/LAND SALZBURG/FRANZ NEUMAYR

Seit einem Jahr lang ist die schwarz-blaue Salzburger Landesregierung im Amt. Die großen politischen Änderungen blieben bislang aus. Die langjährige Erfahrung der ÖVP in Regierungsverantwortung lässt der FPÖ nur wenig Gestaltungsspielraum in der auf harmonisch getrimmten Zusammenarbeit. Einzig Landeshauptmannstellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) profiliert sich bei der schwarzen Wählerklientel mit dem rigorosen Vorgehen gegen den Wolf und scheint damit ihr Lieblingsthema gefunden zu haben.

Nicht einmal einen Monat nach der Angelobung wurde der erste Wolf nach der von Svazek initiierten Abschussverordnung erschossen. Pünktlich zum einjährigen Jubiläum ist Anfang Juni der zweite Wolf in Rauris im Pinzgau erlegt worden. Als Nächstes könnte es dem Goldschakal in Salzburg an den Kragen gehen, und auch Fischotter, Raben und Graureiher hat Svazek im Visier. Abseits der Wolfsverordnung ist von der blauen Handschrift im Regierungsprogramm noch wenig zu sehen: Weder ist die Herdprämie umgesetzt, noch gibt es eine Deutschpflicht bei geförderten Mietwohnungen oder die geplante Kampagne gegen Abtreibungen.

Mehr Parteienförderung, Gehalt und neue Dienstautos

Am 14. Juni 2023 wurde die neue schwarz-blaue Regierung in Salzburg angelobt. Ihre ersten Maßnahmen ließen der linken Opposition aus SPÖ, KPÖ plus und Grünen viel Platz für Häme. So wurde im Juni 2023 die Parteienförderung angehoben, im Juli die Politikergehälter um 4,85 Prozent erhöht, und im November gönnten sich die Regierungsmitglieder noch neue, 500 PS starke Dienstwagen. Was freilich im Gegensatz zum Gehaltsverzicht und der Umverteilung der Politikergehälter steht, wie sie die Mandatare der KPÖ plus praktizieren, die bei der Landtagswahl mit einem Plus von elf Prozentpunkten die klaren Gewinner waren.

Die Opposition spart auch nach 365 Tagen Schwarz-Blau naturgemäß nicht mit Kritik. SPÖ-Chef David Egger ortet "inhaltliche Leere" und kritisiert, dass bei der Pflege und beim Wohnen nichts weitergegangen sei. Die KPÖ prangert an, dass die Regierung eine Erhöhung der Leerstandsabgabe abdrehte, das Bodenbeschaffungsgesetz nicht anwendet und den Heizkostenzuschuss nicht automatisch ausbezahlt. Und die Grünen kritisieren vor allem, dass der Lufthunderter auf der Autobahn abgeschafft wurde, die Umweltanwaltschaft eingeschränkt werden soll und das Mega-Einkaufszentrum Europark am Salzburger Stadtrand ausgebaut wird.

Landeshauptmann mit Ablaufdatum

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sieht die Bilanz seiner Regierung im Landtag freilich besser als die Opposition. Er holt die Investitionen in den öffentlichen Verkehr vor den Scheinwerfer – etwa bei der Lokalbahn, der Pinzgaubahn und der Jahresnetzkarte, die noch nie so gut verkauft wurde. Mit dem Gästeticket inklusive Abgabe würden künftig auch Touristen am Ausbau der Öffis beteiligt, zählte Haslauer eine weitere Errungenschaft von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) auf, der als sein Nachfolger gehandelt wird. Dass Haslauer ein Landeshauptmann mit ungewissem Ablaufdatum ist, hemmt die Volkspartei. Denn Beobachter gehen davon aus, dass er vor Ablauf der Funktionsperiode an Schnöll übergeben wird. Haslauers Vermächtnis wird sein, die FPÖ auf die Regierungsbank gehoben zu haben.

Schnöll kann sich in der Fülle seiner Aufgaben kaum hervortun und ist mit den Ressorts Wirtschaft, Tourismus, Verkehr, Gemeinden, Arbeitsmarkt und Kultur mehr als eingedeckt. Zudem wird er von unpopulären Themen belastet wie dem Dauerstau auf der A10 oder seinem Leitprojekt, der Lokalbahnverlängerung S-Link, die mit der erneuten Volksbefragung versenkt zu werden droht. Am 10. November, sechs Wochen nach der Nationalratswahl, wird in der Stadt Salzburg, im Flachgau und im Tennengau über das Projekt abgestimmt. In der Vorwoche wurde im Landtagsausschuss noch das Salzburger Volksbefragungsgesetz geändert. Stimmen per Briefwahl werden künftig in jener Gemeinde gezählt, wo das Kuvert abgegeben wurde. Die SPÖ stimmte dagegen und befürchtet, dass so S-Link-Befürworter ihr Wahlkuvert in der Stadt Salzburg abgeben und dort damit für ein positiveres Ergebnis sorgen könnten.

Neue Wohnbauförderung kommt 2025

Das in Salzburg drängende Problem leistbares Wohnen wird vom Landeshauptmann gar geleugnet. In mehreren Interviews sagte Haslauer, in Salzburg gebe es keine Wohnungsnot, denn "sonst hätten wir Obdachlosigkeit“, so seine Schlussfolgerung. Die Wohnbedarfserhebung zeigt freilich anderes: 1288 Menschen in Salzburg sind wohnungslos, 350 davon akut. Ein Drittel der Betroffenen arbeitet und kann sich trotzdem die hohen Wohnkosten nicht leisten.

Vor allem die hohen Mieten in den Griff zu bekommen wäre daher dringend notwendig. Doch die neuerliche Reform der Wohnbauförderung wurde von der Landesregierung auf 2025 verschoben, auch wenn Wohnbaulandesrat Martin Zauner (FPÖ) die ersten Eckpunkte bereits vorgestellt hat. Damit sollen unter anderem wieder Wohnbaudarlehen möglich sein, die zugunsten von nicht zurückzahlbaren Zuschüssen abgeschafft wurden. Seit sieben Jahren wurden in Salzburg die selbstgesteckten Wohnbauförderungsziele verfehlt und so insgesamt 1900 Mietwohnungen seit 2017 nicht gebaut, rechnet die SPÖ vor. So wurden die Wohnbaumittel jahrelang nicht voll abgeholt und flossen zurück in den Landeshaushalt, weil diese nicht zweckgewidmet sind.

Die ÖVP macht weiterhin Politik für ihre Klientel. Die einzige Änderung zur vormals schwarz-grünen Regierung ist, dass nun die mahnenden Worte des Koalitionspartners und das Einbremsen in wenigen Punkten fehlen. Stattdessen hat man mit der FPÖ einen willfährigen Erfüllungsgehilfen gefunden, mit dem die Harmonie gar nicht erst verordnet werden muss, steht man einander doch ideologisch nahe wie sonst keiner Partei. (Stefanie Ruep, 17.6.2024)