Geht es nach der FPÖ, soll Susanne Fürst "Remigrationskommissarin" der EU werden. APA/GEORG HOCHMUTH

Nach den EU-Wahlen werden nicht nur Macht und Einfluss der Parteien im EU-Parlament neu verteilt. Nach dessen Konstituierung muss zwischen Regierungen von 27 Mitgliedstaaten und den 720 EU-Abgeordneten verhandelt werden, wer die künftige EU-Kommission führt, wer die nationalen Kandidaten für Kommissarsposten sind.

Dafür gibt es klare Regeln, teils in nationalen Verfassungen, teils in EU-Verträgen festgelegt, Ausdruck einer lange entwickelten demokratischen Kultur in Europa. Bis jemand EU-Kommissar wird, muss er oder sie eine Reihe von Tests durchlaufen. Die Regierungen nominieren Kandidaten, wobei sie sich mit der Präsidentin der Kommission abstimmen müssen, die dann auch die Zuständigkeiten zuteilt. Anwärter müssen sich einer öffentlichen Anhörung durch EU-Abgeordnete in den zuständigen Ausschüssen stellen. Daran sind schon viele mangels Eignung gescheitert.

Auch Österreich muss eine Person für ein Kommissarsamt vorschlagen. Johannes Hahn hört auf. Dazu hat eine interne Debatte begonnen. Bemerkenswert, weil demokratiepolitisch bedenklich, ist aber schon jetzt, wie die FPÖ nach ihrem Erfolg bei den EU-Wahlen damit umgeht.

Keine seriöse Europapolitik

Sie stellt den Anspruch auf den Kommissarsposten. Das ist legitim. Aber sie begründet es damit, dass sie "als Erster über die Ziellinie gekommen" sei, erklärte Generalsekretär Christian Hafenecker. Und: Die FPÖ-Abgeordnete Susanne Fürst müsse "Remigrationskommissarin" werden. Er demonstriert damit, dass die FPÖ sich um Regeln und seriöse Europapolitik wenig schert.

Der Vorstoß ist eine dreifache Provokation. Es gibt diesen "Anspruch" einer siegreichen Partei nicht. Die Bundesverfassung sieht parlamentarische Mehrheiten vor, nicht "Volkes Wille" für Wahlsieger. Inhaltlich ist entlarvend: Es gibt in Brüssel zwar eine EU-Innenkommissarin, die auch für Migration zuständig ist. Und es wird einen Beauftragten für die rechtsstaatlich saubere Rückführungspolitik bei abgelehnten Asylwerbern geben. Aber "Remigration" von Zuwanderern, das ist der im EU-Wahlkampf getrommelte Kampfbegriff der extrem Rechten und Identitären in Europa. Sie zielen auf Massenausweisungen von Ausländern ab. In der EU tabu.

Hafenecker positioniert die FPÖ mit einem derart unseriösen Vorschlag also gezielt im rechten Eck. Dahinter steckt mehr eine geschickt verpackte Verachtung für die repräsentative Demokratie, so wie sie das beim Versuch zeigt, einen "Volkskanzler Kickl" zu etablieren.

Der nächste Schmäh

Der andere FPÖ-Generalsekretär, Michael Schnedlitz, nutzte das mehrfach ausgerufene "Kanzlerduell" zwischen Herbert Kickl, Karl Nehammer und Andreas Babler für die Nationalratswahl, um zu dekretieren: "Wer Erster wird, stellt den Kanzler." Das ist genauso ein Schmäh wie der eigenmächtige Anspruch auf eine blaue EU-Kommissarin. Wer in höchste EU- und Staatsämter kommt, entscheidet sich in Verhandlungen und Kompromissen von Wahlparteien. Das "Recht des Stärksten", wie die FPÖ allen unterzujubeln versucht, ist in der Verfassung nicht vorgesehen. Die Freiheitlichen wollen sie umdeuten.

Bundeskanzler wird, wen der Bundespräsident mit der Regierungsbildung beauftragt und wenn er oder sie dann eine Mehrheit im Nationalrat bekommt. EU-Kommissarin wird, wer von der Bundesregierung einstimmig vorgeschlagen, dann im Nationalrat und EU-Parlament mit Mehrheit gewählt wird. (Thomas Mayer, 12.6. 2024)