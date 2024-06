Von Kameraverbesserungen über die Bildausgabe via USB-C bis zur Unterstützung von Gemini Nano auf Pixel 8 und 8a reicht die Palette. Das Update steht umgehend zum Download bereit

Es ist Feature-Drop-Zeit: Alle paar Monate spendiert Google seinen eigenen Geräten neben Sicherheitsaktualisierungen auch ein Paket an neuen Funktionen. Das nun veröffentlichte Juni-Update hat wieder einiges Interessantes zu bieten – darunter auch Dinge, auf die manche schon länger gewartet haben dürften.

Ausgabe

Zum ersten Mal können Pixel-Smarpthones jetzt das Bild über den USB-C-Anschluss an einen verbundenen Monitor ausgeben. Wer also etwa Videos auf diesem Weg auf einen größeren Bildschirm bringen will, kann das nun tun. Voraussetzung ist allerdings ein Gerät der Pixel-8-Serie – inklusive Pixel 8a –, da älteren Modellen schlicht die notwendige Hardware fehlt.

Das aktuell stärkste Smartphone von Google: das Pixel 8 Pro. Proschofsky / STANDARD

Als eine Konkurrenz zu Samsungs DeX-Modus ist das allerdings – zumindest noch – nicht zu verstehen. Die Ausgabe wird von Haus aus nur gespiegelt. Zwar lässt sich in den versteckten Entwicklereinstellungen ein Desktop-Modus aktivieren, dieser ist aber ebenfalls noch sehr einfach gehalten und damit wenig nützlich. Allerdings ist bekannt, dass Google an einem mächtigeren Desktop-Modus arbeitet, insofern besteht eine gewisse Hoffnung auf ein Folge-Update.

Aufspüren, auch wenn ausgeschaltet

Ebenfalls der Pixel-8-Reihe vorbehalten ist eine Funktion, die mit dem neuen "Find My Device"-Netzwerk von Google zusammenhängt. Pixel 8, Pixel 8 Pro und Pixel 8a können nun nämlich auch dann aufgespürt werden, wenn sie ausgeschaltet sind oder sogar der Akku leer ist. Auch das ist wieder mit spezieller Hardware verbunden, bei leerem Akku soll das Smartphone noch 23 Stunden lang auffindbar sein. Ähnliche Funktionen gibt es bereits bei aktuellen iPhones und Samsung-Galaxy-Geräten.

Eine weitere Neuerung betrifft die Sprachaufzeichnungs-App Recorder: Seit einigen Monaten ist es bei dieser möglich, die lokal und in Echtzeit erstellten Text-Transkripte zusammenfassen zu lassen. Mit dem neuen Update können nun auch die Sprecher-Labels in diese Zusammenfassung einbezogen werden, um etwa namentlich benennen zu können, wer welche Meinung in einer Diskussion vertreten hat.

Für manche wohl noch wichtiger: War diese Zusammenfassungsfunktion bisher dem Pixel 8 Pro vorbehalten, lässt sie sich ab sofort auch auf Pixel 8 und Pixel 8a nutzen. Grund dafür ist, dass mit dem Feature-Drop Googles großes Sprachmodell für Smartphones – also Gemini Nano – nun auch auf diesen beiden Modellen genutzt werden kann.

Einige der neuen Funktionen im Juni-Feature-Drop: bessere Zusammenfassung von Sprachaufnahmen, Videoausgabe via USB-C und die Möglichkeit, nach unbekannten Nummern zu suchen. Google

Gemini Nano für mehr

Wer das tun will, muss aber vorher die Gemini-Nano-Nutzung noch manuell aktivieren, der entsprechende Punkt ist in den versteckten Entwicklereinstellungen zu finden. Grund dafür ist, dass Gemini Nano für diese Geräte weiter als experimentell gilt, gibt es das LLM damit doch erstmals für Geräte, die "nur" 8 GB RAM haben, während früher unterstützte Devices alle mindestens 12 GB hatten.

Neu für Pixel 6 Pro und Pixel 7 Pro ist die Möglichkeit, die genutzte Kamera manuell zu wählen, also gezielt zwischen Ultraweit-, Haupt- und Telekamera zu wechseln. Bisher erfolgt dieser Wechsel ausschließlich automatisch. In manchen Szenarien könnte man aber bewusst eine andere Optik bevorzugen, als die Software vorschlägt. Das wird nun möglich.

Für alle noch unterstützten Google-Smartphones und -Tablets gibt es eine weitere Kameraverbesserung: Die Software achtet nun selbst darauf, dass die Nutzer in die Kamera schauen, und wählt automatisch einen Moment aus, wo das Aufnahmesubjekt gerade die Augen offen hat. Möglich ist das, da bei Googles von Haus aus genutztem HDR+ ohnehin eine Reihe an Fotos aufgenommen wird.

Die Google-Kamera versucht nun automatisch einen Moment zu finden, wo das Subjekt in einem Foto die Augen offen hat und lächelt. Google

Spurensuche

Wer Anrufe von Unbekannten erhält, wird wohl schon einmal danach die Telefonnummer in eine Google-Suche geworfen haben, um zu sehen, ob sich so etwas herausfinden lässt. Genau das macht die Telefon-App von Google nun einfacher und bietet eine entsprechende "Lookup"-Funktion in der Anrufliste an.

Neu für die Pixel Watch 2 ist die Autounfallerkennung, die es bei den Pixel-Smartphones schon länger gibt. Deutliche Verbesserungen gibt es für die Google-Home-Nutzung auf der Uhr, etwa die Möglichkeit, einzelne Steuerelement direkt vom Watchface aufzurufen, um etwa schnell das Licht oder die Temperatur anzupassen. Auch werden nun zusätzliche Geräte wie smarte Jalousien oder auch Lüfter unterstützt. Apropos: Für Google Home gibt es nun auch ein neues Widget für Smartphones und Tablets, auch darüber lassen sich die eigenen Favoriten flotter erreichen.

Eine naheliegende Erweiterung für das Pixel Tablet: Befindet sich das Gerät im Dock-Modus, kann es nun direkt mit einer Video-Klingel interagieren, also dessen Bild anzeigen, wenn jemand läutet, um dann auch mit dem Gegenüber zu kommunizieren. Das Gleiche ging schon früher mit smarten Displays aus der Nest-Reihe, Google schließt damit also eine bestehende Feature-Lücke.

Welches Gerät welche Neuerung erhält, verrät Google in einer Grafik. Google

Download

All das ist Teil des Juni-Updates, welches Gerät welche Neuerung erhält, hält Google in einer Feature-Matrix als Grafik fest. Die neue Version kann über die Update-Funktion im System heruntergeladen werden, in den kommenden Tagen wird sie aber ohnehin allen automatisch angeboten. (Andreas Proschofsky, 12.6.2024)