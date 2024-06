St. Pölten – Am Samstag berichtete das Nachrichtenmagazin Profil über unerwartete Konsequenzen eines freiheitlichen Projekts in Niederösterreich: Bestimmte Asylwerberinnen und Asylwerber würden durch das Bezahlkartenmodell des blauen Landesrats Christoph Luisser mehr Geld zur Verfügung haben als vorher. Luissers Büro wurde mit den Recherchen konfrontiert und hat sie nicht dementiert – fünf Tage später spinnt der Landesrat aus seiner Informationspolitik nun einen Fake-News-Vorwurf.

Informiert Medien nicht und wirft ihnen dann Fake News vor: FPÖ-Landesrat Christoph Luisser. APA/HELMUT FOHRINGER

Der Hintergrund: Betroffene Flüchtlinge in Selbstversorgungsquartieren des Modellprojekts bekommen täglich Geld auf eine Bezahlkarte gebucht, damit können nur bestimmte Waren gekauft werden. 40 Euro müssen den Personen aber aus rechtlichen Gründen frei zur Verfügung bleiben. Die tägliche Auszahlung auf die Karte wird dafür von den üblichen sieben auf sechs Euro reduziert, wie die Recherchen ergeben haben. Die Betroffenen würden also mehr Geld als früher erhalten. Auch DER STANDARD berichtete unter Berufung auf den Faktencheck des Magazins darüber.

Keine Antwort, späte Aussendung

Luissers Pressesprecher wurde mit den Rechercheergebnissen konfrontiert: Sowohl das Profil als auch DER STANDARD fragten an, ob Asylwerberinnen und Asylwerber durch die Bezahlkarte tatsächlich mehr Geld zur Verfügung haben. Der Sprecher antwortete auf keine dieser beiden Anfragen.

Bis Mittwoch. Da ließ Luisser in einer Presseaussendung erklären, dass Asylwerber "keinen Cent mehr" erhalten würden. Durch eine "Einschleifregelung" am Monatsende kämen die Betroffenen auf den gleichen Betrag wie vorher. Luissers Pressesprecher erklärt dem STANDARD, dass der täglich aufgebuchte Betrag an den letzten Tagen des Monats reduziert werde. Das sei auch von Anfang an so geplant gewesen.

Landesrat war selbst nicht informiert

Telefonisch berichtet Luissers Mitarbeiter auch, warum das Ergebnis der Recherchen nicht dementiert wurde: Der Landesrat wusste selbst nichts von dem System, das höhere Auszahlungen an Asylwerber verhindern soll. Die zuständige Abteilung im Land habe das Büro des Regierungsmitglieds erst nach der Anfrage von STANDARD und Profil darüber informiert. "Wir sind davon ausgegangen, dass völlig klar ist, dass die Umstellung nicht ein Mehr an Leistungen bringen wird", sagt der Sprecher.

Das hindert Landesrat Luisser nicht daran, die Schuld bei den Medien zu suchen: "Die Freude von so manchem selbsternannten Faktenchecker, dass Asylwerber dadurch mehr Geld erhalten, ist unbegründet", wird Luisser in der Aussendung zitiert. Und: "Das sind Fake News", wirft er den Medien die absichtliche Verbreitung von Falschinformationen vor, obwohl sein eigener Pressesprecher die Recherchen auf Anfrage nicht dementiert hat. Ob das fair ist? Luissers Sprecher sagt dazu: "Wir behalten uns vor, selbst zu entscheiden, wie wir die Kommunikation anlegen." (Sebastian Fellner, 13.6.2024)