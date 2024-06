Am Freitag ist Anpfiff bei der Fußball-EM in Deutschland. Die Sicherheitsbehörden tun viel, damit das Turnier friedlich wird. Doch eine hundertprozentige Garantie gibt es nicht. Bericht aus Berlin

Polizeihündin Nola (Malinois) sucht während einer Sicherheitsüberprüfung Sprengstoff im Leipziger Stadion. APA/dpa/Jan Woitas

So viel Grün gab es vor dem Brandenburger Tor in Berlin noch nie. 24.000 Quadratmeter Kunstrasen liegen dort, wo normalerweise der Asphalt der Straße zu sehen ist. Und vor Berlins berühmtestem Tor steht nun ein neues: ein riesengroßes Fußballtor.

Man hat sich einiges einfallen lassen, um Deutschlands größte Fanzone für die EM hübsch zu machen. Natürlich gibt es während der EM wieder im ganzen Land Public Viewing. In München kommen die Fans im Olympiapark zusammen, in Hamburg im Volksparkstadion.

Keine Garantie

51 Spiele in zehn Städten stehen in den kommenden vier Wochen auf dem Programm. In den Stadien werden 2,7 Millionen Fans erwartet, beim Public Viewing rund zwölf Millionen. Friedlich und sicher mögen die Spiele verlaufen, das ist der große Wunsch. Allerdings verhehlen Sicherheitspolitiker nicht, dass sie keine Garantie dafür abgeben können. "Unsere Sicherheitsbehörden sind seit Jahren in der Vorbereitung. Hundertprozentige Sicherheit kann es in einer freien Gesellschaft nie geben, aber wir tun unser Bestmögliches", sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD).

Und Herbert Reul (CDU) meint: „Die Gefahr ist abstrakt hoch, und wir nehmen sie ernst, damit aus abstrakt nicht konkret wird." Reul ist Innenminister in Nordrhein-Westfalen. Dort, in Neuss, ist während der EM das Polizeihauptquartier für ganz Deutschland untergebracht. In diesem International Police Cooperation Center (IPCC) werden auch 350 Polizeikräfte aus den 24 EM-Teilnehmerstaaten mitarbeiten. Die Herausforderungen sind vielfältig. „Unser Fokus reicht von der Bedrohung durch islamistischen Terrorismus über Hooligans und andere Gewalttäter bis hin zur Cybersicherheit", sagt Faeser. Auch der Ukraine- und der Gazakrieg wirken bis in die EM hinein. So sind in Berlin auf den Fanmeilen keine israelischen oder palästinensischen Fahnen erlaubt.

Grenzkontrollen

Die ersten Sicherheitsmaßnahmen werden Fans, die nach Deutschland wollen, schon an der Grenze merken: Es gibt mehr Kontrollen. An den Grenzen zu Österreich, Tschechien, der Schweiz und Polen erfolgen sie ja schon. Nun aber kommen Dänemark, Frankreich und die Benelux-Staaten dazu. In Deutschland schickt die Polizei mehr Kräfte auf die Straßen, bei der Bundespolizei und den Sicherheitskräften in vielen Ländern wurden Urlaubssperren ausgesprochen. In allen Stadien wird die Polizei Drohnenabwehr einsetzen.

Sorge bereiten den Sicherheitskräften Einzeltäter. Dass diese zuschlagen, sei "immer ein denkbares Szenario", sagt Innenministerin Faeser. Ende Mai hatte ein Afghane bei einer islamkritischen Kundgebung in Mannheim einen Polizisten mit dem Messer getötet. Der Mann aber war davor nicht aufgefallen.

Falscher Ordner

Und vor wenigen Tagen ist am Flughafen Köln/Bonn ein Mann festgenommen worden, der die deutsche, marokkanische und polnische Staatsbürgerschaft hat und im Verdacht steht, den IS zu unterstützen. Der Generalbundesanwalt wirft dem 23-Jährigen vor, über eine Kryptowährungsbörse rund 1600 Euro auf ein Konto der IS-Teilorganisation „Islamischer Staat Provinz Khorasan" (ISPK) überwiesen zu haben. Der ISPK reklamiert den Anschlag auf eine Konzerthalle in Moskau im März für sich. Alarmiert hat die Sicherheitsbehörden, dass der Mann sich als Sicherheitsordner für die EM beworben hatte. Konkrete Anschlagspläne habe es aber nicht gegeben, versichert Reul.

Im englischsprachigen Propagandamagazin der Terrormiliz ISPK, Voice of Khorasan, war Anfang Mai eine Aufforderung zu sehen. Ein bewaffneter Mann sagt mit Blick in ein Stadion: "Dann schieß du das letzte Tor." Genannt werden die Austragungsorte Berlin, München und Dortmund. Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik ruft dennoch zur Besonnenheit auf. "Aus so einer Drohung ergibt sich aber eben nicht unmittelbar eine Bedrohung", sagte sie im Deutschlandfunk.

Doch 47 Prozent der Deutschen sind laut einer YouGov-Umfrage wegen möglicher Terroranschlägen während der EM besorgt. Kanzler Olaf Scholz appellierte nun wenige Tage vor Anpfiff im Bundestag an die Deutschen: "Lassen Sie sich die Vorfreude auf dieses Fußballfest, auf diesen Sommer nicht nehmen." (Birgit Baumann aus Berlin, 13.6.2024)