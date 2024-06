Wie man sich bettet, so liegt man: Das weiß Diana Jurisic, die Filialleiterin eines großen Betten-Reiter-Stores in Wien. privat

Die Filiale in der Mariahilfer Straße, unweit des Wiener Westbahnhofs, ist eine von österreichweit 18 des Unternehmens Betten Reiter. Auf drei Stockwerken und 1100 Quadratmetern fühlt sich der Besucher wie in Watte gebettet. Hier gibt es alles aus dem Bereich der Heimtextilien, vom Tischläufer über Bettwäsche bis hin zu Accessoires und Matratzen. Diana Jurisic ist hier Filialleiterin und seit 25 Jahren bei der Firma. Also müsste sie wissen, worauf es beim Kauf einer Matratze wirklich ankommt. Wir fragten sie.

STANDARD: Sagen wir, ich möchte mir eine neue Matratze kaufen. Worauf muss ich achten?

Jurisic: Grundsätzlich sollten wir herausfinden, was Sie für ein Schläfer sind.

STANDARD: Woher weiß ich, was ich für ein Schläfer bin?

Jurisic: Die Frage lautet: Sind Sie ein Seiten-, Rücken- oder Bauchschläfer?

STANDARD: Und wenn ich keine Ahnung habe, in welche Kategorie ich gehöre?

Jurisic: Dann ist das auch kein Problem. Dann sind Sie quasi ein Allroundschläfer.

STANDARD: Okay, und wie geht es weiter?

Jurisic: Dann werde ich Sie bitten, sich in unsere Kabine von 'Ergo Sleep' zu legen, um Ihre Schlaf-DNA zu ermitteln. Das nimmt acht Minuten in Anspruch. Wir ermitteln einige Daten, zum Beispiel, wie groß Sie sind, ob Sie auf einem Lattenrost schlafen, ob Sie ein Boxspringbett haben etc. Sie nehmen verschiedene Liegepositionen ein, und wir analysieren im Anschluss die Daten unter anderem bezüglich Festigkeiten. Wir finden also heraus, wo Sie Unterstützung brauchen, wo Sie einsinken sollten etc.

STANDARD: Das heißt, das klassische Probeliegen auf einer Matratze ist Schnee von gestern.

Jurisic: Nein, auch nach der Analyse sollten Sie auf den infrage kommenden Matratzen probeliegen. Hier wird die Beratung fortgesetzt. Nehmen wir an, Sie gehören zu den Seitenschläfern, in dem Fall sollten Sie im Schulter- und Beckenbereich schön einsinken.

STANDARD: Wie sieht es in diesem Zusammenhang mit einem Doppelbett aus? Also was tun, wenn meine Partnerin ganz andere Anforderungen an eine Matratze hat?

Jurisic: Das ist kein Problem, es werden verschiedene Härtegrade angeboten. So kann die Matratze individuell angepasst werden. Das heißt, es gibt zwei Innenkerne in einer Matratze.

STANDARD: Verkaufen Sie auch für Paare noch immer Einzelmatratzen?

Jurisic: Ja, weil manche Menschen der Meinung sind, besser schlafen zu können, wenn sie ihre eigene Unterlage haben.

STANDARD: Da landen wir beim Spalt und beim Begriff Liebesbrücke, also einer Einlage, die den Spalt ausgleicht. Wird die noch gekauft?

Jurisic: Bezüglich der Ritze gibt es einige heitere Ausrücke, eben Liebesbrücke, Schwiegermutter oder Besucherritze. Ja, das Schaumstoffteil, das zwischen die Matratzen gegeben wird, findet durchaus Abnehmer.

In dieser Kabine im Geschäft wird die "Schlaf-DNA" der Kundschaft ermittelt. privat

STANDARD: Wo liegen wir denn preislich? Was muss ich denn für eine anständige Matratze für ein Doppelbett hinblättern?

Jurisic: Sagen wir, ab 1800 Euro sind Sie dabei.

STANDARD: Und die Obergrenze?

Jurisic: Die liegt Pi mal Daumen bei 3000 Euro. Man verbringt sehr viel Lebenszeit im Bett. Das sollte einem schon etwas wert sein.

STANDARD: Wie viel Zeit nimmt eine Beratung bei Ihnen in Anspruch?

Jurisic: Ich würde sagen 30 bis 45 Minuten. Manche Kunden fragen mehr, manche weniger.

STANDARD: Wie oft sollte man eine Matratze reinigen?

Jurisic: Wenn Sie einen Matratzenschoner oder ein etwas dickeres Unterbett haben, muss man den Matratzenbezug nicht extra waschen. Die Matratze lüften wäre aber schon gut.

STANDARD: Wie oft?

Jurisic: Also ich mache das wöchentlich. Wenn ich die Bettwäsche wechsle, stell ich die Matratzen zum Lüften auf.

STANDARD: Glauben Sie nicht, dass die meisten Leute zu faul sind, das so oft zu tun?

Jurisic: Das ist durchaus möglich.

STANDARD: Macht es Sinn, seine Matratze umzudrehen?

Jurisic: Ja, es gibt Wendematratzen, die man einmal im Monat umdrehen sollte.

STANDARD: Welche Lebenszeit geben Sie einer Matratze?

Jurisic: Ich würde sagen, nach acht Jahren gehört sie erneuert, da nach dieser Zeit auch der Liegekomfort nicht mehr gegeben ist.

STANDARD: Was empfehlen Sie bei Schlaflosigkeit?

Jurisic: Lesen. Das entspannt.

STANDARD: Und Sie selbst, schlafen Sie gut?

Jurisic: Ja, ich habe die richtige Matratze und achte auf die passende Raumtemperatur. Die ist auch wichtig. Es sollte nicht zu warm sein.

STANDARD: Da landen wir allerdings wieder beim Partner oder der Partnerin. Was, wenn es dem einen zu kalt und der anderen zu warm ist? Oder umgekehrt?

Jurisic: Das lässt sich mit der richtigen Decke regeln.

STANDARD: In dem Fall empfiehlt sich allerdings eher keine Doppeldecke, oder?

Jurisic: Nun, in dem Fall muss halt die Person, der zu warm ist, die Füße unten rausstrecken

(Michael Hausenblas, 16. 6. 2024)