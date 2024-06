Die Behörden untersuchen nun die Ursache des Feuers. EPA/NOUFAL IBRAHIM

Kuwait-Stadt – In Kuwait sind bei einem Gebäudebrand in einem dicht besiedelten Gebiet mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer ereignete sich in einem vor allem von ausländischen Arbeitern bewohnten Areal, wie das kuwaitische Innenministerium am Mittwoch mitteilte. Mehr als 30 weitere Menschen wurden verletzt, wie aus einem von der Zeitung "Al-Dscharida" veröffentlichten Video hervorging, das den Besuch von Innenminister Scheich Fahd al-Jussef im Krankenhaus zeigte. Die Behörden gaben an, die Ursache für das Feuer werde nun untersucht. (APA, red, 12.6.2026)