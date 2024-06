Man kann suchen, lesen, telefonieren, fragen, anschreiben wo und so oft wie nur möglich, es gibt weder in den Landespflegeheimen, noch in privat geführten Heimen auf Selbstzahlerbasis kurzfristig, wegen eines momentanen Notfalls, einen Kurzeit- oder Übergangspflegeplatz. Wird aber fast überall großartig angepriesen! Vor circa vier bis fünf Monaten hätten wir so etwas für einen Verwandten gebraucht, jetzt für meine Mutter nach einer schweren OP. Ich weiß, dass Übergangspflegeplätze direkt vom Krankenhaus organisiert werden, aber auch da gibt es längere Wartezeiten. Und da eine Übergangspflege nur direkt vom Krankenhaus aus angetreten werden kann, müsste die Person so lange im Krankenhaus bleiben, bis eben ein Platz frei wird, auch wenn die da schon längst das Bett bräuchten.

Dann gibt es die privaten Heimplätze für Selbstzahler, die weiß Gott was auf ihren Homepages anbieten, was dann aber zum Teil gar nicht stimmt, weil es sich da zum Beispiel eher um betreutes Wohnen mit bissl Unterstützung handelt, obwohl großartig Pflege nach OP etc. in den Beschreibungen steht. Wir pfeifen jetzt drauf und fretten uns halt selbst, zusätzlich mit Hauskrankenpflege und Hausbesuch der Physiotherapeuten usw., durch, bis sich der Zustand meiner Mutter soweit bessert, dass sie wieder aufstehen (vor allem auf's Klo!) und anschließend auf Reha gehen kann, aber das dauert noch etliche Wochen.

Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ist das in jedem Bundesland so? Hat jemand DIE Lösung für solche Probleme?

