Ventocom-Chef Michael Krammer freut sich über Kundenwachstum. Den Grund dafür sieht er auch in den jüngsten Tariferhöhungen der Konkurrenz

Michael Krammer, einst Präsident des SK Rapid, hofft auf viele Österreich-Tore bei der Fußball-Europameisterschaft. Ventocom

Im Rahmen der anstehenden Fußball-EM startet der Mobilfunkanbieter Hot unter Leitung von Michael Krammer, dem ehemaligen Präsidenten des SK Rapid, eine Aktion für seine Kunden: Für jedes Tor, das die österreichische Nationalmannschaft während der Europameisterschaft schießt, bekommen die Kunden der Tarife "Hot Fix" und "Hot Fix Mega" 1000 MB Datenvolumen zusätzlich. Dieses Volumen bleibt auch nach der EM erhalten.

Die Aktion ist auf zehn Tore limitiert, es wird also maximal 10.000 MB zusätzlich geben – wobei der CEO des Mutterunternehmens von Hot, Ventocom, im Rahmen eines Pressegesprächs den Wunsch kommuniziert, dass möglichst viele österreichische Tore geschossen werden. Weiters werden nur Tore mit einberechnet, die in der regulären Spielzeit fallen, Tore aus der Verlängerung oder einem Elfmeterschießen sind ausgenommen. Die Aktion gilt für bestehende Kunden ebenso wie für jene, die nun neu hinzukommen.

Begleitet wird die Aktion durch einen TV-Spot mit Andy Marek. Wenn alles glatt läuft, soll die jeweilige Datenvolumengutschrift gleich nach Spielende kommuniziert werden. Schießt Österreich gar kein Tor, so wird es laut Krammer ein "Trostpflaster" geben.

Handyvertrag aus der Hofer-Filiale

Laut Eigenangaben hatte Ventocom Ende Mai 2024 rund 1,48 Millionen Kunden, davon entfallen 1,43 Millionen auf die Marke Hot. Damit beläuft sich der eigene Marktanteil inzwischen auf rund zehn Prozent. Wobei Krammer betont, dass der Anteil im Privatkundenbereich gar bei rund 15 Prozent liege, da Hot im Businessbereich eher unterrepräsentiert ist. Rund 90 Prozent der Neukunden holen sich ihr Startpaket in einer der über 530 Hofer-Filialen, zumal die Nummer dort direkt an der Kassa registriert wird. Die restlichen zehn Prozent schließen ihren Vertrag online ab.

Der Umsatz der Ventocom mit inzwischen mehr als 80 Mitarbeitern ist in den ersten Monaten 2024 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 9,4 Prozent gewachsen. Und das ohne Erhöhung der Tarife, wie Krammer betont: Im bisherigen Jahr 2024 sind rund 39.000 neue Kunden hinzugekommen, und Krammer rechnet mit den kommenden Monaten mit weiterem Kundenzuwachs.

Teurere Tarife – aber nicht bei allen

Diese Prognose untermauert er mit einer Umfrage, die Marketagent im Mai 2024 im Auftrag von Hot unter 1507 Befragten durchgeführt hat. Demnach haben fast zehn Prozent der Befragten in den vergangenen sechs Monaten den Mobilfunkanbieter gewechselt. Fast zwölf Prozent sind der Umfrage zufolge bereit, innerhalb der nächsten sechs Monate den Anbieter zu wechseln.

Bei Anbietern, die im Rahmen der Indexanpassung ihre Tarife erhöht haben, ist die Wechselbereitschaft seit Ende 2023 um circa fünf Prozentpunkte gestiegen, führt Krammer aus. Als Gründe für einen etwaigen Wechsel geben 42,1 Prozent der Befragten an, dass ein anderer Anbieter allgemein ein besseres Tarifangebot habe, 30,5 Prozent nennen die Preiserhöhung des aktuellen Tarifs als Grund. Viele Anbieter hatten ihre Tarife im März und April an die Inflation angepasst. Hot wirbt seit dem Markteintritt 2015 damit, die Tarife für Bestandskunden nicht zu erhöhen, auch bei Konkurrent Spusu gab es keine Anpassung der Tarife an die Inflation.

Anders als mit den Tarifen gestaltet sich die Zufriedenheit mit der Netzqualität: Hier geben 80 Prozent an, zufrieden oder gar sehr zufrieden zu sein. Wiewohl es hier starke Unterschiede zwischen den Generationen gibt: Menschen der Generation Z, die im Schnitt 20,9 GB pro Monat verbrauchen, sind zu 32 Prozent sehr zufrieden. Babyboomer hingegen verbrauchen pro Monat 6,33 GB und kommen auf eine Zufriedenheit von 54,6 Prozent.

Notiz am Rande: Nahmen im vergangenen Jahr noch 86 Prozent beim Wechsel zu einem anderen Anbieter die aktuelle Rufnummer mit, so sind es nun nur noch 77,7 Prozent. Den Grund sieht Krammer unter anderem im "Spoofing", also dem Missbrauch legaler Rufnummern durch Dritte für kriminelle Zwecke. Nun würden manche Menschen die belastete Nummer gerne loswerden und auf eine frische, unverbrauchte wechseln.

Breitband-Internet

Ähnlich verhält sich die Situation beim Breitband-Internet: Hier liegt die Zufriedenheit der Generation Z bei 67,3 Prozent, jene der Babyboomer bei 77 Prozent. Laut Krammer, der selbst mobiles Breitband im Produktportfolio hat, zeigt sich in der Umfrage nur wenig Unterschied bei der Zufriedenheit mit mobilem oder fixem Breitband.

Im Bereich des Breitbands planen fast 17 Prozent einen Wechsel innerhalb der kommenden sechs Monate, wobei Kunden des mobilen Breitbands wechselbereiter sind – was wiederum auch am fortschreitenden Glasfaserausbau liegen könnte. Dennoch, so zitiert Krammer die Umfrageergebnisse, wollen fast 50 Prozent der Befragten einen mobilen Breitbandanschluss. (Stefan Mey, 12.6.2024)