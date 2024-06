Emmanuel Macron bei der Pressekonferenz am Mittwoch. AP/Michel Euler

Paris – Die Auflösung des Parlaments und die Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Frankreich seien die einzig mögliche Reaktion auf das starke Abschneiden der Rechtsextremen bei der Europawahl am vergangenen Wochenende gewesen, sagte der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

"Die Rückkehr zum souveränen Volk ist meiner Meinung nach die einzige republikanische Entscheidung in diesem Zusammenhang", betonte Macron. Er bekräftigte einmal mehr, dass er nicht zurücktreten würde.

Eine geplante Wahlreform in Frankreichs Überseegebiet Neukaledonien, die im vergangenen Monat Unruhen auf der Inselgruppe im Indopazifik auslöste, hat Frankreich laut Macron ausgesetzt. Macron bestätigte zudem den Bau von acht neuen Atomreaktoren in Frankreich, die seiner Meinung nach für die Energiewende des Landes "unverzichtbar" seien. Er rief am Sonntag Neuwahlen aus, nachdem die extreme Rechte seine eigene Partei bei der Wahl zum EU-Parlament deutlich geschlagen hatte. (Reuters, 12.6.2024)