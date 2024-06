Vor zwei Jahren sorgte ein Bericht einer NGO für weltweites Aufsehen: China soll in mindestens 20 Ländern illegale Polizeistationen errichtet haben – angeblich auch in Wien

In diesem Gebäude in Budapest soll eines der "Übersee-Servicezentren" untergebracht sein. AP

Peking nennt es "Servicezentren". Sie würden dazu dienen, Auslandschinesen bei bürokratischen Wegen zu helfen. Etwa bei der Führerscheinverlängerung. Wie die chinesische Botschaft im Herbst 2022 dem STANDARD schrieb, seien dies keine "illegalen Polizeistationen". Lokale Behörden in China hätten Online-Plattformen errichtet, um Überseechinesen zu helfen, aktuelle Probleme zu lösen. Freiwillige im Ausland würden dabei nun assistieren.

Die Vorwürfe lauten anders: Es handle sich um Polizeistationen, die nie über offizielle diplomatische Kanäle vereinbart wurden. Außerdem würden sie dazu genutzt, um Dissidenten im Ausland unter Druck zu setzen. Das deckte die NGO Safeguard Defenders im September 2022 auf. In über 20 Ländern soll China demnach derartige Zentren betreiben. Die Niederlande etwa reagierten prompt: Sie müssten sofort geschlossen werden, kündigte die Regierung harte Schritte an. Auch in den USA, in Irland oder Tschechien ging man ähnlich vor.

Sowohl der NGO-Bericht als auch diverse teilweise chinesischsprachige Berichte zeigen auf, dass es so eine Polizeistation auch in Wien geben soll oder gegeben habe. Österreichische Stellen gaben bereits kurz nach Erscheinen des Berichts an, dass man ermittle.

Vorwürfe werden geprüft

Wie die Beantwortung einer parlamentarische Anfrage der Grünen-Abgeordneten Ewa Ernst-Dziedzic zu dem Thema nun zeigt, haben diese Ermittlungen bisher wenig Konkretes ans Tageslicht gebracht. Auf die Frage, ob ausgeschlossen werden könne, dass es so eine Polizeistation auch auf österreichischem Staatsgebiet gebe, heißt es vom Innenministerium: "Der Verfassungsschutz prüft sämtliche diesbezügliche Hinweise und beobachtet allfällige nachrichtendienstliche Aktivitäten. Aktuell liegen jedoch keine diesbezüglichen Erkenntnisse vor", lässt Innenminister Gerhard Karner darin wissen.

Das Außenministerium beantwortet die Frage bloß mit Verweis auf eine frühere Beantwortung aus dem Jänner 2023. Darin stellt Ressortchef Alexander Schallenberg klar, dass "Versuche anderer Staaten, in Österreich lebende Gemeinschaften in der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten einzuschränken, vollkommen inakzeptabel" seien. "Verbotene Tätigkeiten fremder Nachrichtendienste oder Polizeibehörden" würden "unter keinen Umständen" geduldet. Die Behörden hätten damals sofort mit der Prüfung der Vorwürfe begonnen. Auch auf EU-Ebene sei das Thema besprochen worden. Dabei habe sich Österreich den Rufen nach umfassender Überprüfung angeschlossen und eine "koordinierte EU-Reaktion" und "Erstellung eines umfassenden Lagebilds zu möglichen illegalen Polizeistationen" gefordert. Wie weit derartige Bestrebungen gediehen sind, geht aus der Beantwortung nicht hervor.

Sicherheitsabkommen seit 2001

Was aber schon aus der Beantwortung der Anfrage hervorgeht, ist die Existenz eines bisher weitgehend unbekannten Sicherheitsabkommens zwischen China und Österreich. Die "Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesminister für Inneres der Republik Österreich und dem Ministerium für Öffentliche Sicherheit der Volksrepublik China" wurde demnach 2001 abgeschlossen.

Letztere Stelle – die Leitstelle der vielen Public Security Bureau (PSB) in China – ist jenes Superministerium in China, das für Überwachung und damit oft auch für Verfolgung chinesischer Staatsbürger und -bürgerinnen verantwortlich ist. In dem 23 Jahre alten Abkommen wurde festgelegt, den Informationsaustausch im Bereich der organisierten Kriminalität, des illegalen Suchtgifthandels und des internationalen Terrorismus zu fördern. Explizit wird die Möglichkeit der Übermittlung von personenbezogenen Daten erwähnt. Deren Weitergabe an Dritte darf dabei aber nur mit Zustimmung der übermittelnden Seite stattfinden. Die Zusammenarbeit dürfe außerdem verweigert werden, wenn "Hoheitsrechte des Staates" beeinträchtigt werden könnten.

Das Abkommen erscheint, zieht man die Zeit seines Abschlusses – 2001 vom damaligen Innenminister Ernst Strasser unterzeichnet – in Erwägung, als sinnvoll. Doch mit Chinas zunehmend autoritär werdenden Staatsstrukturen wirft das durchaus Fragen auf. Erst vor wenigen Wochen hat Amnesty International etwa wieder auf die Verfolgung von chinesischen Studierenden im Ausland aufmerksam gemacht.

Vor vier Jahren wurde ein geheimes Abkommen zwischen der Schweiz und China aus dem Jahr 2015 bekannt, das Peking weitgehende Rechte einräumt: Die Schweiz finanziert demnach den Aufenthalt von chinesischen Agenten, die in der Schweiz dabei helfen würden, illegal eingereiste Chinesen aufzuspüren, damit diese abgeschoben werden können. Derart weit geht das Abkommen mit Österreich freilich nicht.

Im Februar fand in Wien ein Treffen zwischen Karner und Chinas Sicherheitsminister Wang Xiaohong statt. Dabei stand laut dem Ministerium die Bekämpfung der Suchtgiftkriminalität im Mittelpunkt. Aber auch über Rückführungen illegaler Migranten wurde gesprochen.

China-Strategie als Prozess

Wie Österreich sich bezüglich China positioniert, bleibt weiter nebulös. Eine konkrete China-Strategie hat Wien – anders als viele andere Länder – bisher nicht erarbeitet. Diese sei ein "flexibler, fortlaufender interministerieller Prozess", heißt es in der Beantwortung von Schallenberg. Um gegen einen möglichen unerwünschten Einfluss Chinas vorzugehen, würden Mitarbeiter in Schulungen laufend sensibilisiert. Das Innenministerium verweist darauf, dass "von einer detaillierten Auflistung von Maßnahmen aus taktischen Gründen und sicherheitspolizeilichen Erwägungen Abstand genommen werden" müsse. Das Öffentlichmachen könnte "den Sicherheitsinteressen der Republik Österreich zuwiderlaufen." (Anna Sawerthal, 12.6.2024)