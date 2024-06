Man kann die Uhr nach mir stellen, wenn ich zum Spar gehe. Doch leider tickt mein Supermarkt völlig anders und will sich partout nicht an die Spielregeln eines Gewohnheitstieres, wie ich eines bin, halten. An fast jedem Werktag falle ich um dieselbe Zeit in derselben Filiale ein, um mir eine Kleinigkeit zum Snacken zu holen; oder um die Haferflocken nachzukaufen, die bei uns daheim allmorgendlich verdrückt werden.

Warum ist der Einkaufwagen noch leer? Weil die Produkte nicht in jenem Regal stehen, wo wir sie noch letzte Woche gefunden haben. Getty Images

Noch öfter kommt es allerdings vor, dass ich in der Früh die Zutaten aus einem Kochrezept zusammenschreibe, um diese gezielt zu besorgen und am Abend damit Speisen zuzubereiten. Wenn ich das gleich auf dem Weg nach Hause erledige, ist meine Überlegung, kann ich unglaublich viel Zeit für später sparen. Doch da habe ich die Rechnung für die Bonuszeit ohne den Nahversorger gemacht.

Gestern fand ich die Haferflocken plötzlich nicht mehr an ihrem angestammten Platz, vorige Woche sind die gehackten Tomaten in anderes Regal umgezogen, und seit einem Monat gebe ich regelmäßig Vermisstenmeldungen für die Kokosmilch auf. Bei wem ich diese deponiere? Natürlich bei einer von mindestens zwei Regalbetreuerinnen pro Gang (einräumende Männer habe ich dort noch nie angetroffen), die mir den neuen Aufenthaltsort diverser Waren tatsächlich meist umgehend verraten können.

Funktioniert nicht bei mir

Sind gerade keine freundlichen Mitarbeitenden in der Nähe, leite ich selbst die Fahndung ein. Manchmal umkreise ich dabei ein und dasselbe Regal mehrmals, weil ich mir ganz sicher bin, dass ich das Produkt zumindest im letzten halben Jahr immer aus genau dieser Stellage geholt habe. Und dann kreise ich weiter, immer weiter, zusammen mit vielen anderen Kundinnen und Kunden auf ihrem ungewissen Orbit um ein Packerl Haferflocken oder die Gulaschsuppe aus der Dose.

Selbstverständlich kenne ich die gängige Erklärung der Verkaufspsychologie für dieses nervige Suchspiel: Supermarktketten positionieren Waren oder ganze Warengruppen regelmäßig um, damit wir sie suchen müssen und auf dem Irrweg dorthin vielleicht noch ein paar weitere Produkte finden, die wir eigentlich gar nicht gesucht hätten und nun aber zusätzlich kaufen. Hiermit möchte ich allerdings ausdrücklich festhalten, dass dieser geniale Trick bei mir nicht funktioniert. Nur weil ich die Kichererbsen für mein Ottolenghi-Rezept oft sehr, sehr lange nicht finde, ersetze ich diese nicht durch die geschickt vor der Kassa platzierten Kaugummikugerln. Eher verbrüdere ich mich auf dem Irrweg mit anderen ziellosen Zombies, die eh gerne konsumieren würden, um gemeinsam über dieses Versteckspiel zu lästern. Manchmal verrate ihnen auch bereitwillig mir bekannte Aufenthaltsorte verschollener Lebensmittel, um der unwürdigen Schnitzeljagd ein jähes Ende zu bereiten. "Warum, lieber Supermarkt, machst du so etwas?" Das haben wir als Erstes beim Supermarkt selbst nachgefragt.

Zentimetergenau planen

Nicole Berkmann, Unternehmenssprecherin bei Spar, spricht von einer oft gehörten Unterstellung. Es gebe aber keine Strategie des bewussten Umräumens: "Es wäre zeitlich viel zu aufwendig für uns, nur deshalb alles umzuräumen, damit die Kunden wieder suchen müssen." Das Grundsortiment und Grundlayout bleibe in den Supermärkten je nach Größe immer dasselbe. Hunderte bis tausende Produkte pro Jahr ändern sich aber im Sortiment. Dabei sei es Aufgabe des sogenannten Space-Managements, die neuen Produkte wieder in die Regale zu integrieren.

Diese Abteilung würde Belegpläne mit zentimetergenauer Einteilung erstellen, wodurch neue Produkte oft nicht in die alte Lücke passten. Dadurch müssten oft ganze Produktgruppen umgesiedelt werden. Man versuche aber dennoch, möglichst viel an seinem ursprünglichen Platz zu halten. "Dass wir gröbere Änderungen im Layout vornehmen, passiert nur rund alle zehn Jahre", versichert Berkmann. Aber sie gesteht auch ein, dass sehr wohl hin und wieder Beschwerden von Kunden bei ihr einlangten, weil diese "immer in denselben Markt gehen und dieselben Produkte suchen, diese aber manchmal nicht an ihrem üblichen Platz finden".

Stellt sich also auch die Frage, was vom Kunden als "gröbere Änderung" empfunden wird. Die frische Ware bleibt tatsächlich immer an ihrem angestammten Platz. Es ist aber schon vorgekommen, dass etwa die gesamte Pasta-Produktpalette mehrmals in einem Jahr innerhalb der großen Spar-Filiale in Wien Mitte umsiedeln musste. Wobei mir als Kunden wie auch der Unternehmenssprecherin bewusst ist, dass diese Filiale ob ihrer schieren Größe und des Standorts nicht repräsentativ ist. An einem Tag geht dort so viel an Waren raus und rein, dass sowieso das gesamte Sortiment des Supermarkts ständig in Bewegung bleibt. Einfach nachgefüllt werden die Lücken aber nicht, wie die mehrjährige Beobachtung zeigt. Sondern zumindest die haltbaren Produkte zirkulieren vielmehr fortwährend durch den Markt. Steckt also doch eine Strategie dahinter?

Neu abschreiten

Walter Hager, der sich beim Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit dem Handel beschäftigt, würde die pragmatischen Argumente für das permanente Umschlichten (neue, saisonale Produkte kommen rein, schönere Optik etc.) eher vernachlässigen. Was dahintersteckt, sei eindeutig Verkaufspsychologie. "Jeder Supermarkt hat Stammkunden, die durch ständiges Umschlichten dazu gezwungen werden, das Geschäft wieder neu abzuschreiten."

Wir haben im Supermarkt eine Art Autopilot eingebaut, der uns verlässlich zu jenen Produkten führt, die wir eigentlich finden wollen. Werden wir dagegen umgeleitet, greifen wir öfter in Regale mit Produkten, die wir gar nicht gebraucht hätten. Zumindest sei das theoretisch so, meint Hager, wenngleich in der Realität auch er vermehrt feststellt, dass sich frustrierte Kunden beim VKI melden. "Es gibt Hinweise aus der Psychologie, dass diese Frustration sogar bewirkt, dass Kunden dadurch weniger kaufen." Dass große Teile des Sortiments ständig umgeräumt werden, kann man jedenfalls auch beim VKI systematisch beobachten.

Ähnliches hat auch bereits der britische Forscher Siemon Scamell-Katz in seinem Buch The Art of Shopping festgestellt. Er ergründet seit vielen Jahren unser Einkaufsverhalten und hat aufgeschrieben, wie kognitive Karten im Supermarkt entstehen. Er hat herausgefunden, dass es sechs Monate dauert, bis ein Kunde eine neue kognitive Karte "seines" Supermarkts angelegt hat. In dieser Zeit seien die meisten damit beschäftigt, die Sachen für ihren Standardeinkauf neu zusammenzusuchen, und hätten deshalb weniger Kapazität frei, um Aktionsprodukte zu kaufen, mit denen zusätzliche Einnahmen in die Kasse kämen. Scamell-Katz' Schluss: Supermärkte, die ständig umräumen, verärgern nicht nur ihre Kunden, sondern bringen sich selbst viel eher um zusätzlichen Gewinn. (saum, 13.6.2024)