Kohlendioxid gilt als Nummer eins unter den "Klimakillern". Die chemische Verbindung aus Kohlenstoff und Sauerstoff macht nur etwa 0,04 Prozent der Erdatmosphäre aus – und doch entfaltet sie dort eine fatale Wirkung: Wie ein Glasdach reflektiert sie langwellige, vom Erdboden kommende Wärmestrahlung, sperrt die Wärme gleichsam ein und sorgt so für höhere Durchschnittstemperaturen. Dieses Klimasystem ist fragil. Was passiert, wenn man binnen weniger Hundert Jahre den CO 2 -Anteil um 50 Prozent erhöht, kann man derzeit überall beobachten.

Kohlendioxid ist aber nicht das einzige Treibhausgas, und mit Abstand nicht das potenteste. Methan beispielsweise ist etwa 25-mal klimaschädlicher als CO 2 . Es ist in der Atmosphäre nur in Spuren vorhanden und trägt dennoch rund 20 Prozent zum menschengemachten Treibhauseffekt bei. Ein noch stärkeres Treibhausgas ist Distickstoffmonoxid (N 2 O), besser bekannt als Lachgas.

Auf einem Reisfeld inTaizhou im Osten Chinas helfen Maschinen beim Setzen der Reispflänzchen.Der Einsatz von Kunstdünger auf Stickstoffbasis zählt zu den Hauptursachen für den Lachgasanstieg. Foto: AFP/STR

Droge und Klimaschädling

Mediziner nutzen Lachgas für die Narkose, als Berauschungsmittel (mit fallweise tödlichen Folgen) macht es aber auch in anderen Kreisen die Runde. Berüchtigt ist N 2 O jedoch für seine Klimaschädlichkeit: Im Verlauf von 100 Jahren bindet Lachgas Wärme in der Atmosphäre 265-mal stärker als Kohlendioxid.

In seiner Wirkung eingebremst wird Lachgas nur von seiner geringen Konzentration. Die winzigen Spuren reichen aber bereits aus, um knapp zehn Prozent zur globalen Erwärmung über den Treibhauseffekt beizutragen. Für mehr als ein Drittel dieses Lachgases in der Erdatmosphäre ist der Mensch verantwortlich, als Hauptquellen gelten die industrielle Landwirtschaft und die Verbrennung fossiler Energieträger.

Anstieg um 40 Prozent

Eine aktuelle Studie zeigt, wie sehr in Sachen Distickstoffmonoxid der Hut brennt: Die umfangreiche Analyse des Forschungsverbunds Global Carbon Project unter Leitung des Boston College in den USA konnte nachweisen, dass die von Menschen verursachten Lachgasemissionen zwischen 1980 und 2020 um etwa 40 Prozent gestiegen sind. Besonders drastische Werte fanden sich in den letzten Untersuchungsjahren.

Etwa zwei Drittel der derzeitigen N 2 O-Emissionen haben natürliche Quellen, dazu zählen unter anderem Bodenbakterien. Normalerweise halten sich natürliche Freisetzung und Abbau weitgehend die Waage, doch seit der Mensch in den Stickstoffkreislauf der Erde eingreift, ist das System aus dem Lot.

Den größten Betrag liefert die Landwirtschaft, und hier insbesondere der großflächige Einsatz von Stickstoff-Kunstdünger. Aber auch Gülle, die auf Weiden gelassen oder auf Feldern ausgebracht wird, spielt eine Rolle. Wird der Stickstoff aus diesen Düngern nicht vollständig von den Pflanzen aufgenommen, kann er sich in Lachgas umwandeln oder später indirekt in die Atmosphäre gelangen.

Rückgang in Europa

Wie das Team um Hanqin Tian vom Boston College in seiner Studie im Fachjournal Earth System Science Data berichtet, ist die Landwirtschaft insgesamt mittlerweile für 74 Prozent des menschlichen Lachgasausstoßes verantwortlich. Vor allem in Ländern, in denen die Bevölkerung um viele Millionen gewachsen ist, sind auch die Lachgasemissionen in den vier untersuchten Jahrzehnten stark gestiegen, besonders in China und Indien.

In Europa hingegen ging der Ausstoß zurück, unter anderem weil weniger fossile Brennstoffe verwendet wurden und die chemische Industrie ihre Prozesse umstellte. Den neuen Daten zufolge verursachte die Menschheit 2020 und 2021 die Freisetzung von zehn Millionen Tonnen Lachgas pro Jahr. Insgesamt stieg die Lachgaskonzentration zwischen 1980 und 2020 um 40 Prozent, Tendenz rasant steigend.

Kühe auf einer Farm in Jerome, Idaho. Auch die Viehhaltung trägt zu den globalen Lachgasemissionen bei. Foto: AP/Charlie Litchfield

Millionen Messungen

An der sehr umfassenden Studie arbeiteten 58 Fachleute aus 15 Ländern mit. Sie gründet sich auf Millionen Messwerte aus vier Jahrzehnten, die aus der Luft, aus Süßwasser und den Ozeanen stammen. Tian zufolge handelt es sich um die bisher umfassendste Untersuchung des globalen Lachgases. Wegen der großen Unsicherheiten, etwa was die Bodenbeschaffenheit angeht, geben die Forschenden für die N 2 O-Emissionen eine große Spannbreite an. Die Messungen des N 2 O-Anteils in der Atmosphäre hingegen sind sehr genau.

Man geht heute davon aus, dass um das Jahr 1750, also vor Beginn der industriellen Revolution, der Lachgasanteil in der Atmosphäre 270 Teilchen pro Milliarde Teilchen (ppb) betrug. Im Jahr 2022 hatte man es bereits mit 336 ppb Lachgas zu tun – ein Zuwachs um fast 25 Prozent.

Tian und seine Gruppe betonen, dass hier ein wichtiger Ansatzpunkt für das Erreichen der Klimaziele wäre, auf die Lachgasemissionen dürfe man keinesfalls vergessen. Ohne auch hier eine Reduktion zu erreichen, würde man den globalen Temperaturanstieg auf zwei Grad Celsius nicht begrenzen können, so Tian. "Die Reduzierung der Lachgasemissionen ist die einzige Lösung, da es derzeit keine Technologien gibt, Lachgas aus der Atmosphäre zu entfernen."

Effizienter Düngen

Um die Menge des menschengemachten Lachgases zu verringern, schlagen Fachleute mehrere Ansätze vor. Die US-Umweltschutzbehörde etwa hält es für zentral, Düngemittel effizienter einzusetzen – wird weniger Dünger verwendet, verbleibt am Ende weniger Überschuss im Boden, der zu Lachgas werden kann. Außerdem empfiehlt die Behörde, weniger Öl, Gas und Kohle zu verwenden beziehungsweise Katalysatoren bei deren Verbrennung einzusetzen. Aber auch eine Prozessumstellung bei der Düngemittelproduktion könnte Einsparungen bringen.