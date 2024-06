Wir leben in einer auf stetem Wachstum aufgebauten Konsumgesellschaft, dem kann sich niemand zu hundert Prozent entziehen. Das Konsumverhalten unterscheidet sich aber dennoch signifikant. Manche Menschen decken lediglich ihre Grundbedürfnisse ab oder kaufen nur dann etwas, wenn was kaputt geht. Andere gönnen sich ab und zu eine Kleinigkeit, während wiederum andere Menschen auf Teufel komm raus konsumieren und ihr gesamtes Geld (und darüber hinaus) in den Handel pumpen. Auch im Hinblick auf den Klimawandel wird zum Beispiel der Individualverkehr oder der Flugverkehr in der Öffentlichkeit wesentlich stärker thematisiert, als die Industrie und der Warenverkehr zur Stützung der Konsumgesellschaft.

Wie sieht euer Konsumverhalten aus und reflektiert ihr es auch? Habt ihr problematische Verhaltensmuster in die eine oder andere Richtung entwickelt? Und wie stark ist bei euch die Korrelation zwischen Einkommen und Konsum?

Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum hier