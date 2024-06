Nicht nur neue Chancen, sondern auch neue Risiken: Im Zuge der Hauptversammlung der Verwertungsgesellschaft AKM wurden Maßnahmen zum Einsatz von KI gefordert. APA/dpa/Oliver Berg

Die Verwertungsgesellschaft AKM sieht die Politik beim Thema Künstliche Intelligenz gefordert. Diese werde immer häufiger bei der Erzeugung von Musik eingesetzt, allerdings seien etliche rechtliche Fragen nicht geklärt. "Der Einsatz von KI ermöglicht den Komponistinnen und Komponisten neue Chancen, birgt aber auch existenzielle Risiken für unsere Mitglieder", wurde AKM-Präsident Peter Vieweger am Montag in einer Aussendung zitiert.

Gerade die Nutzung von Werken für KI-Produkte müsse transparent gemacht und abgegolten werden. "Die menschliche Kreativität darf nicht geopfert werden", so Vieweger. AKM-Generaldirektor Gernot Graninger forderte "klare gesetzliche Regelungen, die uns die Durchsetzung unserer Rechte möglich machen". Diskussionen habe es genug gegeben. "Die Politik ist nun gefordert, konkrete Schritte zu setzen." Die Initiative der AKM wird von der Mitgliederhauptversammlung unterstützt.

Präsentiert wurde bei der Hauptversammlung Dienstagnachmittag auch das Jahresergebnis 2023. Demnach konnten die Lizenzerträge in allen Sparten gesteigert werden, insgesamt wurde rund 127 Mio. Euro lukriert. Bei der Liveaufführung von Musik gab es ein Plus von 22,2 Prozent, was sich in Erträgen von mehr als 20 Mio. Euro niederschlug. Die Erträge für die mechanische Musikwiedergabe wurden um 12,7 Prozent auf 33,9 Mio. Euro gesteigert. Das größte prozentuale Wachstum gab es am Sektor Online mit 26,5 Prozent, dieser liege mit 12,3 Mio. Euro in absoluten Zahlen aber noch an letzter Stelle, was die ungerechte Verteilung der Gelder am Streamingmarkt verdeutliche. An die Bezugsberechtigten wurden letztlich 120 Mio. Euro verteilt.

Die AKM, die über mehr als 27.000 Mitglieder verfügt, arbeitet nicht gewinnorientiert. Die Spesen, die für die administrative Tätigkeit abgezogen werden, liegen bei 6,25 Prozent. (APA, 12.6.2024)