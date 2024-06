Stiftungsvorstand Thomas Drozda und Direktor Herbert Föttinger am Mittwoch, 12. Juni 2024, bei der Jahres-Pressekonferenz im Theater in der Josefstadt. APA/Helmut Fohringer

Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger nützte die Spielplanpressekonferenz am 12. Juni angesichts des an der EU-Wahl neuerlich ablesbar gewordenen massiven Rechtsrucks für ein politisches Bekenntnis zu Liberalität und Demokratie und zog Parallelen zwischen den frühen 1930er-Jahren und dem Heute. "Viele sagen, wir müssen aufwachen. Ich sage, wir dürfen gar nicht mehr schlafen gehen!" Der Theaterdirektor zeigte sich auch resigniert: "Ich bin ganz sicher, dass Kunst die Realpolitik eines Landes nicht verändern kann." Allerdings glaube er an Theater als "moralisches Rückgrat".

Nach einem Rückblick auf seine Direktionsvorgänger wie Otto Schenk, Helmuth Lohner oder – mit weniger Charme – Hans Gratzer ("Das war eine Panne") zog Föttinger schon zwei Jahre vor seinem Abschied im Sommer 2026 ein Resümee seiner bisher 19 Jahre als Direktor. Von seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger, der oder die laut Stiftungsrats- und Aufsichtsratsvorsitzendem Thomas Drozda "Ende Juni" präsentiert werden soll, wünsche er sich eine Fortsetzung dieses Kurses.

Johannes Krisch als Biedermann

"Die Josefstadt ist durch mich relativ rot geworden", sagte Föttinger, der aus diesem Anlass an seinen Vater erinnerte, der ein FPÖ-Fan gewesen sei. "Er wollte nicht, dass es eine österreichische Kultur gibt. Er war deutschnational." In diesem Sinne hob der Josefstadt-Chef auch einige der für die kommende Spielzeit geplanten politischen Produktionen hervor. Etwa Max Frischs Biedermann und die Brandstifter, das deshalb so gut in die Zeit passe, weil auch die FPÖ genau so "unmaskiert und frech" agiere wie die Brandstifter. In der Hauptrolle wird Johannes Krisch zu sehen sein, Regie führt Stephanie Mohr, Premiere ist am 10. Oktober.

Mit der Uraufführung von Lisa Wentz' Azur oder die Farbe des Wassers (Premiere am 30. Jänner 2025) steht ein Stück über Missbrauchsfälle in einem katholischen Internat auf dem Plan, "das uns auch Queer-Feindlichkeit zeigt", so Föttinger. Regie führt David Bösch. Matthew López' Mammutwerk Das Vermächtnis wird Elmar Goerden inszenieren. Es soll aus zwei Teilen bestehen und an den Wochenenden bereits um 15 Uhr beginnen sowie um 19 Uhr fortgesetzt werden. Das Generationendrama über das Leben homosexueller Männer während und nach der großen HIV-Epidemie feiert am 15. März Premiere.

Eines der Highlights in den Kammerspielen werde Nachtland von Marius von Mayenburg (Regie: Ramin Gray), in dem eine Familie auf dem Dachboden des verstorbenen Vaters ein mit "A. Hitler" signiertes Bild findet und angesichts der Frage, wie mit dem Werk umgegangen werden soll ("canceln oder ökonomisch verwerten?"), auseinanderdriftet. In dem Stück stellt sich laut Föttinger die Frage: "Wie gehen wir mit der Vergangenheit um, wie salonfähig machen wir die Rechten?" Ebenfalls keine leichte Kost wird die Uraufführung von Ferdinand von Schirachs Sie sagt. Er sagt über die Wahrheitsfindung nach einer möglichen Vergewaltigung.

Subventionszusagen

Die weiteren Stücke der Spielzeit – u. a. Der Alpenkönig und der Menschenfeind, Onkel Wanja oder Das weite Land – sollen dazu dienen, "dem Publikum Freude zu machen", so Föttinger, der die aktuelle Auslastung von 83,5 Prozent bis zum Ende seiner Direktion auf 90 Prozent heben möchte. Die Eigendeckung beträgt laut Thomas Drozda rund 25 Prozent, das laufende Jahr werde man positiv abschließen. Zudem sei eine Subventionszusage von Bund und Stadt zu erwarten sowie die Zusage, den anstehenden finanziellen Investitionsbedarf zu decken. "Diejenigen, die hier ab 2026 neu antreten, können sich auf die Schultern von Riesen setzen", meinte Drozda stolz.

Am Ende gab es noch einen Ausblick auf Föttingers letzte Spielzeit 2025/26. Dafür werden neue Stücke von Felix Mitterer, Daniel Kehlmann und Peter Turrini (Was für ein schönes Ende) erwartet sowie Inszenierungen von Nikolaus Habjan (hier hofft man auf den positiven Abschluss der Verhandlungen einer Koproduktion), Andrea Breth und dem ehemaligen Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann, der zum Abschluss Thomas Bernhards Theatermacher inszenieren wird. Die Hauptrolle selbst wird Föttinger übernehmen. Eine ursprünglich geplante Inszenierung von Claus Peymann in den Kammerspielen wird durch eine Inszenierung von Alexandra Liedtke ersetzt. Föttinger hofft, dass der derzeit erkrankte Peymann in der Abschlusssaison inszenieren wird. (Margarete Affenzeller, APA, 12.6.2024)