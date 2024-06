Sein Tod sorgte nicht nur im Grazer Magistrat, wo er zuletzt eine Abteilung leitete, für Entsetzen. Am 23. April wurde der ehemalige Büroleiter des 2021 als Vizebürgermeister zurückgetretenen Mario Eustacchio tot aufgefunden – DER STANDARD berichtete. Das gerichtsmedizinische mündliche Kurzgutachten ging von einem Suizid aus, ein schriftliches Gutachten fehlt noch.

Der freie Gemeinderat Mario Eustacchio während der Sitzung des Grazer Gemeinderats, wo er nach einer zweieinhalbjährigen Politikpause am 25. April wieder angelobt wurde. APA/ERWIN SCHERIAU

Auf ein ballistisches Gutachten wartet die Staatsanwaltschaft Klagenfurt noch immer. Dass ein solches fast zwei Monaten noch immer nicht abgeschlossen wurde, ist bemerkenswert.

Spitzenkandidat

Diese ermittelt bekanntlich seit über zwei Jahren in der Causa Finanzskandal der steirischen FPÖ, weil die Anklagebehörde in Graz das Verfahren wegen des Anscheins der Befangenheit abgab. Es geht um die mutmaßliche Veruntreuung von rund 1,8 Millionen Euro. Als Beschuldigte werden zehn Personen geführt, darunter die damalige Grazer Parteispitze und die Landesparteispitze samt dem steirischen FPÖ-Chef Mario Kunasek, der im Herbst FPÖ-Spitzenkandidat für die Landtagswahl ist.

Einer der Hauptbeschuldigten ist Mario Eustacchio, der regelmäßig ungewöhnlich hohe Beträge zusätzlich zu seinem Politikersalär aus der blauen Klubkasse ausbezahlt bekam. Es gilt für alle Genannten die Unschuldsvermutung.

Dass der Tote, obwohl er bis zum Bekanntwerden der Affäre 2021 Eustacchios Büroleiter war, nie einvernommen wurde, sorgte nicht nur für Verwunderung, sondern wurde auch kritisiert. Etwa vom Grazer KFG-Klubchef Alexis Pascuttini, der in dem Verfahren gegen die FPÖ Privatbeteiligter ist und als solcher mehrmals forderte, dass der Ex-Mitarbeiter Eustacchios als Zeuge einvernommen werde.

Speichermedien

Am 18. Mai, dreieinhalb Wochen nach seinem Tod, wurde schließlich "eine Hausdurchsuchung samt Sicherstellung von Datenträgern sowie sonstigen Speichermedien" in der Wohnung des Verstorbenen durchgeführt, wie die Staatsanwaltschaft Klagenfurt dem STANDARD nun bestätigte. Die Auswertung der sichergestellten Geräte ist noch im Gange. Der Mann war einst auch selbst auf regionaler Ebene FPÖ-Funktionär und Mitarbeiter im Landtagsklub gewesen.

Weitere Speichermedien wurden von der Staatsanwaltschaft sichergestellt: die Tonaufnahmen, die Pascuttini und drei seiner KFG-Kollegen – allesamt 2022 aus der FPÖ ausgeschlossen – im April nachts an einem Würstelstand aufgenommen hatten. In einem fast vierstündigen Gespräch revidierte da der ehemalige Grazer FPÖ-Klubfinanzreferent Matthias Eder seine Aussage von 2021. Damals erstattete Eder Selbstanzeige und sagte, er habe ganz allein das Geld aus der Klubkasse veruntreut. Im April 2024 widersprach er dem. Auch dieses Gespräch fließt nun in die Ermittlungen ein. (Colette M. Schmidt, 12.06.2024)