Victoria Hudson will sich auch bei Olympia in Paris mit der Fahne zeigen. AP/Andrew Medichini

Victoria Hudson wirft wie ein Mann. Die meisten Frauen schicken den Speer, der 2,20 Meter lang ist und 0,6 Kilogramm wiegt, quasi gerade auf die Reise, schon im Anlauf zeigt er in die Wurfrichtung. Hudson bringt das Gerät erst im letzten Moment, im Abwurf, auf Linie. Dadurch hat sich der Beschleunigungsweg verlängert und der Speer Rotation bekommen. Wenn alles klappt, so hat die Werferin, wie es im Fachjargon heißt, "den Speer getroffen".

Bei der Leichtathletik-EM in Rom traf Hudson (28), die auf "Vicky" hört, den Speer wie keine andere. Die Niederösterreicherin holte mit 64,62 Metern die Goldene, Österreichs 13. Medaille bei einer Freiluft-EM, die zweite in Rom nach Lukas Weißhaidingers silberner mit dem Diskus. Heimat starker Töchter und Söhne. Der Erfolg der Domäne lässt sich auf Gregor Högler zurückführen, der selbst Weltklasse-Speerwerfer war und nun Hudson wie Weißhaidinger betreut. Er ist studierter Maschinenbauer und ein Tüftler sondergleichen.

"Unglaublich", jubelte Hudson im römischen Olympiastadion. "Von einer Medaille irgendwann habe ich geträumt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal ganz oben am Stockerl stehe." Jetzt träumt sie größer, auch angesichts der Tatsache, dass heuer weltweit nur die Kolumbianerin Flor Denius Ruiz Hurtado weiter warf als sie. Das lässt auch für die Olympischen Spiele in Paris (ab 26. Juli) viel erwarten.

Wie Prokop und Gusenbauer

Geboren in Hainburg an der Donau, ist Hudson die Tochter eines Briten und einer Österreicherin. Oma und Opa, beide über 80 Jahre alt, waren in der Hoffnung auf den großen Wurf der Enkelin eigens von England nach Rom gereist. Wie Hudsons Freund und ihre Eltern wurden sie Zeugen von Österreichs drittem Sieg bei einer Freiluft-EM nach den Erfolgen von Liese Prokop, die 1969 im Fünfkampf, und Ilona Gusenbauer, die 1971 im Hochsprung triumphierte.

Für Coach Högler war Hudson früher "eine Wundertüte" – soll heißen, er traute ihr weniger Konstanz zu denn Ausreißer wie den fünften WM-Platz 2023. Der unerwartete Erfolg gab ihr Selbstvertrauen, seither verfügt die Zeitsoldatin im Korporalsrang über "ein starkes Mindset". Es gibt größere und schwerere Werferinnen als Hudson, die 1,69 Meter misst und 69 Kilo wiegt. Dafür springt sie aus dem Stand beidbeinig drei Meter weit. Mit 20 km/h läuft sie exakt 23,1 Meter lang an, dabei setzt sie acht gerade und drei seitliche Schritte. Im Moment des Abwurfs streckt sie das linke Bein durch, ihr Stemmbein, auf das Fußgelenk wirken kurzfristig 600 bis 700 Kilogramm.

"Vicky wird zum Katapult", beschreibt Coach Högler den Moment. "Sie zündet beim Abwurf von unten nach oben durch. Und die Energie schießt durch ihren ganzen Körper." (Fritz Neumann, 12.6.2024)