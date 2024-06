Der Wiener Regisseur Peter M. Preissler ist gestorben. IMAGO/Lindenthaler

Der Regisseur und ehemalige Oberspielleiter des Wiener Volkstheaters und des Landestheaters Salzburg, Peter M. Preissler, ist am Samstag im Alter von 81 Jahren nach langer Krankheit in Wien gestorben. Das meldet das Theater zum Fürchten, an dessen Spielstätten Stadttheater Mödling und Scala Wien Preissler immer wieder inszenierte.

Geboren in Wien, studierte Preissler zunächst Trompete und Klavier am Prayner-Konservatorium, danach Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft und Psychologie. Nach Besuch der Wiener Schauspielschule Krauss hatte er ein Engagement als Schauspieler und Regieassistent am Burgtheater, später war er als Regisseur, Schauspieler und Dramaturg am Staatstheater Hannover tätig.

Ab 1974 inszenierte er unter anderem am Volkstheater Wien und am Landestheater Salzburg, wo er jeweils auch Oberspielleitungen bekleidete. Seine weitere Karriere führte ihn etwa an das Theater in der Josefstadt, das Staatstheater Karlsruhe, das Landestheater Linz und das Berliner Renaissance-Theater. Am Stadttheater Mödling inszenierte er in den vergangenen Jahren unter anderem Alfred Paul Schmidts Die Fleischbank, Ödön von Horváths Der jüngste Tag und Peter Turrinis Der tollste Tag. (APA, 12.6.2024)