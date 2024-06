Solange es diese Generation gibt, in der Internet noch nicht selbstverständlich und das Handy kein erweiterter Körperteil ist, muss auf diese Menschen Rücksicht genommen werden. Gerade Angebote der Regierung, wie etwa der Reparaturbonus, der ausschließlich online beantragt werden kann, stellen eine Benachteiligung dieser Gruppe dar. Es gibt ein Recht auf analoges Leben, dem muss sich die Regierung fügen. Das kann sie gerne auch handschriftlich haben. (Michael Völker, 12.6.2024)

Wer in der Früh in die U-Bahn einsteigt, wird mit den anderen Passagieren kaum Blickkontakt aufnehmen können: Die allermeisten blicken wie gebannt in ihr Smartphone. Menschen, die Zeitung lesen, zum Fenster hinausblicken oder sich gar miteinander unterhalten, sind in der Minderheit. Die Digitalisierung hat uns fest im Griff und zieht sich durch den gesamten Lebensbereich – von Amtswegen über den Einkauf bis hin zur Unterhaltung und natürlich zur Kommunikation. Ohne Smartphone und Laptop läuft nichts mehr.

Kontra: Mit etwas Hilfe

Man sollte die Älteren nicht unterschätzen. Eine deutliche Mehrheit der Seniorinnen und Senioren hat in den vergangenen Jahren den Umgang mit Smartphones und dem Internet gelernt und überrascht oft die Jüngeren mit ihren Kenntnissen.

Das gilt nicht für alle, und die anderen sollten nicht von öffentlichen Leistungen ausgeschlossen werden. Wobei – die vielgerühmte ID Austria ist so kompliziert, dass selbst Digital Natives an ihr genauso scheitern wie ihr einstiger Schöpfer Florian Tursky an der Innsbrucker Wählerschaft.

Zumutbar

Aber andere Online-Anwendungen kann man heutzutage den meisten Senioren zumuten. Und den anderen kann man zeigen, wie sie damit umgehen können. Wenn Kinder, Enkel und Nachbarn nicht zur Verfügung stehen, sollen die Gemeinden öffentliche Stellen einrichten, an die sich alle um Hilfe wenden können, wenn sie weder über ein Smartphone noch über einen PC verfügen.

Das ist günstiger, als für alle Leistungen auf Papier analoge Parallelstrukturen aufzubauen, die die Digitalisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft bloß bremsen. Auch Postämter würden sich für eine solche Infrastruktur eignen.

Was die Esten und die Finnen können, schaffen unsere Alten mit etwas Hilfe auch. Das "Recht auf analoges Leben", das die SPÖ fordert, ist so notwendig wie ein Recht auf Pferdekutschen nach der Erfindung des Verbrennungsmotors – oder ein Recht auf den Verbrenner in der Ära der E-Mobilität. (Eric Frey, 12.6.2024)