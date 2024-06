Der Bestand, das ist grob gesagt das, was schon da ist. Und was Immobilien betrifft, ist schon vieles da. Doch allzu oft wird es entsorgt, um etwas Neues zu bauen. "Die Wertschätzung des Bestands ist nicht vorhanden", sagte Heike Oevermann, Universitätsprofessorin für Denkmalpflege und Bauen im Bestand an der Technischen Universität Wien. Sie meinte damit insbesondere die Wertschätzung für Bauten "aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts", gerade für diese müsse die Wertschätzung oft erst erzeugt werden. "Es wäre eine wichtige Aufgabe, das Bewusstsein dafür zu schaffen." Denn momentan würden Nachkriegsbauten allzu schnell abgebrochen – "aber was, wenn unsere Kinder und Enkelkinder den Bestand ganz anders wahrnehmen?" Deshalb müsse schon heute transportiert werden, was der Bestand leiste und könne.

Strenge Auflagen heizen die Sanierungskosten an. Eine "Umbauordnung" könnte hier Linderung verschaffen. Getty Images/iStockphoto

Stichwort Transformation

Oevermann lieferte mit ihrer Keynote den Einstieg ins Thema beim jüngsten Wohnsymposium des STANDARD und des Fachmagazins Wohnen Plus, in dem es um die "Baustelle Bestand" ging. Zu Gast war das Wohnsymposium diesmal auf dem Gelände der Klimabiennale Wien, dem Nordwestbahnhof-Areal im 20. Bezirk. Dort dreht sich alles um die "nötige Transformation der Gesellschaft angesichts der multiplen Krisen". Und das Schlagwort Transformation war auch beim Wohnsymposium naturgemäß des Öfteren zu hören.

Nicht zuletzt von Oevermann. Man müsse das Thema Transformation "vom Standpunkt der Erhaltung heraus diskutieren", gab sie den etwa 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Wohnsymposiums zu bedenken. Denn der Gebäudesektor sei immer noch ein wesentlicher Treiber der CO2-Emissionen. Und sie plädierte für die Änderung mancher Gewohnheiten.

TU-Professorin Heike Oevermann plädierte in ihrer Keynote dafür, nur noch vom "Energieverbrauch pro Mensch" zu sprechen. Oreste Schaller

"Energiebedarf pro Mensch"

"Verzicht" sei dabei aber ein schwieriges Wort, "Suffizienz" sei besser, also das Einsparen von Material und Energie. Der Begriff ist für Oevermann neben Wertschätzung, Wissen, Prozess und Innovation einer von fünf "unverzichtbaren Ansätzen". Heizungssysteme beispielsweise würden leistungsmäßig auf die paar Tage im Jahr ausgelegt, an denen es Minusgrade hat. Aber warum solle man sich für die paar Tage im Jahr nicht etwas anderes überlegen? Generell sollte man nicht von Energiebedarf pro Quadratmeter, sondern von Energieverbrauch pro Mensch sprechen, sagte Oevermann. "Denn wenn ich durch einen Neubau den Energiebedarf gegenüber dem Bestand halbiere, aber dann wohnt trotzdem nur ein Mensch statt zwei dort, ist nichts gewonnen."

Der Begriff Transformation beinhalte aber nicht nur Bauliches. Die Komplexität der Anforderungen sei sehr hoch, sagte die TU-Professorin: Baurecht, Wohnrecht, Förderregime, Ressourcenmanagement, Planungskulturen, all das spiele da hinein und stelle große Herausforderungen dar. "Das ist keinesfalls nur eine technische Frage."

Und auch keine Frage für einzelne Gruppen wie Architektinnen oder Politiker. "Die große Transformationsaufgabe muss gemeinsam geschaffen werden." Auch vom "Amtsdenkmalschutz", den Oevermann in ihrer Rede ein paar Mal ansprach. Strenge Auflagen für die Modernisierung von Bestandsgebäuden wurden auch in mancher Wortmeldung aus dem Publikum erwähnt, diese würden das Wohnen nicht billiger machen. Doch man müsse sich eben frühzeitig zusammensetzen, sagte Oevermann, dann finde man schon eine Lösung in diesem "Spannungsfeld von Schutz und Veränderung". Konflikte seien schließlich "der Normalfall der planerischen Praxis", machte sie Mut zum Kompromiss. Es brauche eine gemeinsame Vorstellung dessen, wo man hinwolle. Lebenszyklusberechnungen seien dabei wichtig, so wie Langfristbetrachtungen grundsätzlich, etwa auch bei der Beschaffung von Materialien. Diese spiele in der Klimabilanzierung eine noch zu wenig beachtete Rolle.

sabella Wall, Julia Lindenthal, Moderatorin Franziska Leeb, Renate Hammer, Daniela Huber und Cilli Wiltschko (v. li.) diskutierten über den Umgang mit dem Bestand. Oreste Schaller

"Warum bauen wir noch?"

"Warum bauen wir überhaupt noch?", fragte Julia Lindenthal, Architektin und Wohnbauforscherin am Österreichischen Ökologie-Institut, in der anschließenden Paneldiskussion. Sie hat erst kürzlich eine Studie im Auftrag der Raiffeisen Bausparkasse präsentiert, in der sie erhoben hatte, dass sehr viele Ein- und Zweifamilienhäuser in Österreich entweder gar nicht oder nur noch von einer oder zwei Personen bewohnt werden.

Es gebe also schon sehr viel an Bestand, doch die Frage sei, wie man an die Immobilien rankomme, sagte Lindenthal. "Das ist ein sehr emotionales Thema, aber die Politik kann die Rahmenbedingungen vorgeben." Die angesprochene Politik hatte schon zuvor, in der "politischen Debatte" des Wohnsymposiums, in Person von Gemeindebund-Präsident Johannes Pressl (ÖVP) und der Leobener Vizebürgermeisterin Birgit Sandler (SPÖ) über Themen wie Leerstandsmobilisierung und Transformation von Einfamilienhaussiedlungen diskutiert. Lindenthal sagte, es brauche dazu auch neue Bilder, wie man zusammen wohnen könne.

"Wir müssten nichts mehr bauen"

Renate Hammer, Architektin und Gründerin des Institute of Building Research & Innovation in Wien, pflichtete der Grundaussage bei, dass es in Österreich schon sehr viel an Bestand gebe: "Laut den Zahlen müssen wir überhaupt nichts mehr bauen."

Dem widersprachen allerdings die beiden Vertreterinnen gemeinnütziger Bauträger am Podium, Cilli Wiltschko von der WBV-GPA und Daniela Huber, Abteilungsleiterin bei der Sozialbau AG. Huber berichtete von mitunter tausenden Anmeldungen für Neubauten, schon "zwei Jahre, bevor das Projekt losgeht", etwa beim Sophienspital. Warum das so sei, sei klar: Neben der guten Lage dieses Projekts im Wiener Bobo-Bezirk namens Neubau lägen auch die Assets des Neubaus, womit hier das Baualter gemeint ist, auf der Hand: großzügige Freiflächen, Aufzüge, Barrierefreiheit, Gemeinschaftsräume.

Mangel an Grundstücken

Ohnehin sehe es mit dem "Neu Bauen" in Wien aktuell nicht gut aus. Grundstücke zu finden sei für die Gemeinnützigen seit einiger Zeit sehr schwierig. "Im Raum Wien gibt’s keine Grundstücke mehr, die man kaufen kann." Deshalb versuche die Sozialbau AG, auf ihren eigenen Liegenschaften nachzuverdichten. In Nachkriegssiedlungen funktioniere das auch oft sehr gut, "da wurde sehr großzügig gebaut".

Der wunde Punkt seien aber die Kosten. "Wir Gemeinnützigen müssen kostendeckend bauen. Wenn in die Höhe gebaut werden soll, muss oft die Substanz gestärkt werden, da ist man dann schnell bei Baukosten von 7000 Euro je Quadratmeter."

Wiltschko, Projektleiterin bei der WBV-GPA, ist deshalb auch der Meinung, dass das Bauen auf der grünen Wiese im mehrgeschoßigen Wohnbau weiterhin nötig sein werde. In Sachen Widmungen für Nachverdichtungen werde "in vielen Bereichen der Stadt zu wenig getan, deshalb weichen wir auf die grüne Wiese aus". Die Anlage mit 71 Wohneinheiten, die die WBV-GPA schon vor rund einem Jahrzehnt auf das Dach des Einkaufszentrums Auhofcenter gesetzt hat, hätte ihrer Ansicht nach "locker doppelt so hoch werden können". Denn genau dort, wo die Infrastruktur schon da ist, müsse man die Höhe besser nutzen, sagte Wiltschko.

"Dinge ausprobieren"

Architektin Isabella Wall von Trimmel Wall Architektur plädierte dafür, "Dinge auszuprobieren". Ihr Büro ist stark in der Sanierung engagiert, wo es in Wien mit der Wohnbauförderung und der Sockelsanierung auch "ein sehr gutes Mittel gibt, das auch gut funktioniert". Den Denkmalschutz dürfe man nicht als etwas Lästiges betrachten, "sondern als etwas, das einen Wert hat". Durch das Reden finde man immer eine Lösung, pflichtete sie TU-Professorin Oevermann bei.

Oreste Schaller

Walls Büro hat im Vorjahr ein "Raus aus Gas"-Projekt in der Zwölfergasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus umgesetzt, dort wird nun mit Erdwärmesonden – ein paar davon auch auf öffentlichem Grund – und einer Sole-Wasser-Wärmepumpe geheizt und gekühlt. Ein motivierter Eigentümer, wie man ihn bei diesem Projekt vorgefunden habe, sei der "Idealzustand", sagte Wall.

Sanierung auf Passivhaus-Niveau

Ebenso wie in der Kauergasse 2 im 15. Wiener Gemeindebezirk, wo kürzlich ein Gründerzeitgebäude mit Baujahr 1895 und 31 Wohneinheiten auf Passivhausniveau saniert wurde, zudem sind ein Dachgeschoßaufbau in Holzbauweise und eine PV-Anlage mit 17 Kilowatt-Peak (kWp) umgesetzt worden, und darüber hinaus wurde eine Grauwasseranlage installiert: Aus wenig verschmutztem Abwasser wird nun Wärme für Warmwasser gewonnen und für WC-Spülungen und Bewässerung wiederaufbereitet sowie zur Raumkühlung genutzt. Das Projekt wurde vom Klima- und Energiefonds im Rahmen seiner Smart-City-Initiative gefördert.

Cilli Wiltschko berichtete von einem Projekt in Amstetten, bei dem eine Anlage mit 16 Wohneinheiten aus den 1950er-Jahren modernisiert wurde. "Die Grundrisse wurden adaptiert und Lifte eingebaut", das ging deshalb relativ einfach, weil es nur noch einen verbliebenen Altmieter gab. Das Projekt kam auf 2000 Euro Sanierungskosten je Quadratmeter, "alle Landes- und Bundesförderungen schon abgezogen".

Normen und Auflagen würden eben den Preis der Sanierung anheizen, sagte Huber – vom zweiten Handlauf bis zum Fluchtstiegenhaus.

Konzept "Umbauordnung"

Hammer brachte deshalb eine "Umbauordnung" nach Vorbild des deutschen Bundeslands Niedersachsen ins Spiel. Eine solche sei bautechnisch "natürlich eine Gratwanderung", denn Schutzziele wie Brandschutz etc. seien natürlich zu erfüllen. Aber das Konzept sei sehr spannend, "das sollte man sich sehr genau anschauen". Denn durch gescheites Sanieren habe man einen weitaus geringeren Einsatz an grauer Energie, und man könne durchaus annähernd auf Neubaustandard kommen. (Martin Putschögl, 12.6.2024)