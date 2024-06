Die Schwedendemokraten konnten zum ersten Mal seit der Parteigründung in den 1980er-Jahren ihre Stimmen nicht vermehren

Jimmie Åkesson musste zum ersten Mal ein Minus hinnehmen. IMAGO/Christine Olsson/TT

Europas rechte Parteien waren nach der Wahl zum EU-Parlament in Hochstimmung. Unter anderem Frankreich, Deutschland und Österreich bescherten dem rechten Rand starke Gewinne. Nach der "grünen Welle" 2019 sprachen Medien nun von der "rechten Welle", die über den Kontinent schwappt. Über den ganzen Kontinent? Nein. In den nördlichen Ländern schaffte es die Linke, Wählerinnen und Wähler für sich zu gewinnen. In Schweden verbuchten die rechten Schwedendemokraten (SD) sogar zum ersten Mal Verluste und landeten mit 13,3 Prozent auf dem vierten Platz. Können die linken Parteien vom Wahlkampf der Sozialdemokraten (S) und Grünen (MP) im Norden lernen, die auf dem ersten bzw. dritten Platz mit Zugewinnen gelandet sind?

Jein. Denn europaweit wurden hauptsächlich die Regierungsparteien – und die SD stützen die konservative Regierung in Stockholm – in ganz Europa abgestraft. Das heißt, es war ein wenig vorhersehbar, dass die linke Opposition mehr Proteststimmen auf sich vereinen kann. Zudem war Zuwanderung als Hauptthema der Rechten kein Hauptthema bei den Wählerinnen und Wähler auf EU-Ebene. Hier stand der Klimaschutz höher auf der Prioritätenliste, und dabei wird die Expertise eher den Grünen zugesprochen. So hatten für 90 Prozent der MP-Wählerschaft Klima und Umwelt eine große Bedeutung bei der Stimmabgabe.

Die Grünen hatten in Schweden gute Gründe zu feiern. IMAGO/Nicklas Thegerström/TT

Der Ton holte die Stimmen

Doch was sich auch zeigt: Offenbar hat der Ton im Wahlkampf die Wählerinnen und Wähler überzeugt oder abgeschreckt. Dass die grüne Spitzenkandidatin Alice Bah Kuhnke einen klaren Fokus auf die Klimapolitik hatte, half ebenso wie die Entgleisungen des SD-Chefs Jimmie Åkesson. Der bisherige Erfolg der Schwedendemokraten unter seiner Führung war vor allem darauf zurückzuführen, dass er die lauten Neo-Nazis aus der Partei entfernt und extreme Aussagen verbliebener Funktionäre unterbunden hatte. Åkesson war das freundliche Gesicht der Rechtspopulisten. Doch dann wurden die Trollfabriken aufgedeckt.

Journalisten des schwedischen Senders TV4 zeigten die Praktiken der Schwedendemokraten, mit Fake-Accounts in sozialen Medien Stimmung zu machen. Dass war an sich für die Wählerinnen und Wähler der Partei noch kein Problem. Wie Parteichef Åkesson reagierte, schreckte viele dann aber doch ab. Dass er von einer "Propagandaoperation" des "links-liberalen Establishment" sprach und Angriffe gegen Politiker, Journalistinnen und Aktivisten startete, erinnerte viele von ihnen dann doch zu sehr an die Hasstiraden des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Auch Åkessons Beitrag in der Zeitung Expressen, in dem er den "folkutbyte" – den "Volksaustausch" – forderte, war den gemäßigteren SD-Wählern zu extrem. Dass ein Abgeordneter der Schwedendemokraten am Wahlabend zu Gigi D'Agostino ausländerfeindliche Parolen grölte und nun seinen Reichstagssitz räumen musste, dürfte viele der abgeschreckten Wählerinnen in ihrer Entscheidung bestätigt haben.

Doch Umfragen zeigen ebenso: Die EU-Wahl war die EU-Wahl und für lokale Urnengänge gelten auch in Schweden andere Gesetze. Das heißt, dass der Erfolg des linken Lagers nicht unbedingt anhalten muss und die Schwedendemokraten mit dem Thema Migration künftig weiter im Inland punkten können. (Bianca Blei, 12.6.2024)