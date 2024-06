Ein Haus in Leoben, das langsam vor sich hin verfällt, mittlerweile sei es schon der "Schandfleck" der steirischen Bezirkshauptstadt, berichtete Vizebürgermeisterin Birgit Sandler (SPÖ). Doch die Gemeinde habe keine Handhabe, etwas daran zu ändern. "Die Eigentümer sagen zu uns: ‚Bevor ich das billiger hergebe, lasse ich es lieber verfallen.‘"

Mehr raumordnungsrechtliche "Instrumente" für die Gemeindepolitik, um solche Zustände ändern zu können, das wünscht sich nicht nur Sandler, sondern auch Johannes Pressl (ÖVP), seit Februar Präsident des österreichischen Gemeindebunds und seit 19 Jahren Bürgermeister der niederösterreichischen Gemeinde Ardagger. Die beiden bestritten die "politische Debatte" auf dem jüngsten Wohnsymposium von STANDARD und Wohnen Plus.

Pro Leerstandsabgabe

Pressl hat als eine seiner ersten Amtshandlungen in der neuen Funktion ein Diskussionspapier namens "Kommunaler Bodenschutzplan" erstellen lassen, das gerade in kommunalen Kreisen diskutiert wird. Eines der darin genannten Instrumente ist eine flächendeckende Leerstandsabgabe. Diese befürwortet Pressl, und er wäre auch sehr dafür, dass sämtliche Gemeinden "auf dieses Thema schauen", wie er sagte. Denn man müsse die Menschen für dieses Thema stärker sensibilisieren und ihnen "klarmachen, dass sie vielleicht selbst Teil dieses Problems sind". Es gebe eine "Verantwortung des Eigentums gegenüber der Gemeinschaft – dazu stehe ich", sagte Pressl.

Der Gemeindebund hat auch schon ein Pilotprojekt in 14 Gemeinden gestartet, in denen man eine Leerstandserhebung mittels Verknüpfung von Melde- und Wohnungsregister durchführt. Einer der Treiber dieser Aktion war die Erkenntnis, dass es nicht mehr lange zusammengehen werde, wenn man auf der grünen Wiese bald nicht mehr bauen dürfe, leerstehende Altbestände aber einerseits nicht mobilisiert werden und wenn, dann zu Höchstpreisen verkauft werden. "Altbestand, in den viel investiert werden muss, ist viel zu teuer", vor allem eben auch für junge Menschen, die sich etwas aufbauen wollen. "Die Preise passen nicht zusammen", stellte Pressl fest.

"Erziehungsmaßnahme"

Ja, eine Leerstandsabgabe sei auch eine "Erziehungsmaßnahme", sagte auch Vizebürgermeisterin Sandler, die von 2017 bis 2019 für die SPÖ auch im Nationalrat saß. Gerade auch für Leute wie die eingangs geschilderten Eigentümer des Leobener "Schandflecks" sei eine Leerstandsabgabe richtig, denn Ortskernbelebung sei extrem wichtig für eine Gemeinde.

Leoben hat aber auch noch andere Probleme mit dem Bestand. Von den 12.700 Haushalten in der Stadt leben rund 2500 in einem Gemeindebau. Dort gebe es allerdings einen riesigen Sanierungsrückstau. "In den letzten 40 Jahren wurden kaum Sanierungen durchgeführt", auch deshalb, weil die Wohnungen oft von älteren Menschen belegt sind, die schon lange in ihren Wohnungen sind. Es gebe kaum Rücklagen für die Häuser, deshalb müsste bei einer Sanierung entweder aus dem Gemeindebudget viel zugezahlt werden, oder den Menschen müssten die Mieten erhöht werden. Letzteres werde man aber nicht tun, sagte Sandler. "Bei einer 75-Quadratmeter-Wohnung wären das 200 Euro mehr im Monat." Sämtliche lukrierbare Förderungen habe man da schon eingerechnet.

Was den Neubau betrifft, wünscht sich Sandler auch in der Steiermark eine Widmungskategorie "Geförderter Wohnbau" so wie in Wien. Diese wäre für Gemeinden und gemeinnützige Bauträger von großem Vorteil, "um viel Wohnraum auf wenig Platz zu schaffen".

Herausforderung Umbau

In Niederösterreich habe sich der Neubau von Einfamilienhäusern deutlich abgeschwächt, die Förderungen dafür wurden ziemlich heruntergefahren, sagte Pressl. Der Wunsch nach einem Haus sei zwar oftmals noch vorhanden, "aber finanziell ist es sehr schwierig geworden".

In bestehenden Einfamilienhaussiedlungen aus den 1970er- bis 1990er-Jahren habe man nun das Problem der Überalterung und des Leerstands. "Verdichtung ist vielerorts ein Anliegen", darauf müsse die Politik den Fokus richten. "Wenn das Einfamilienhaus schon dasteht, ist es am besten, es zu einem Mehrfamilienhaus umzubauen." Das sei aber oft schon rein emotional eine Herausforderung. Bisweilen komme es vor, dass man "etwas niederreißen muss, was der Schwiegervater erst vor drei Jahren gebaut hat", berichtete Pressl von eigenen Erfahrungen. Die Schwiegermutter habe sich dann mithilfe eines Modells des geplanten Bauvorhabens überzeugen lassen. Was es seiner Meinung nach immer brauche, wenn sich die nächste Generation unterm elterlichen Dach ausbreiten will: "Eigene Eingänge, eigene Zufahrt, eigenen Carport." (Martin Putschögl, 12.6.2024)