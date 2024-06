Joey Chestnut im Juli 2023 bei einem Hotdog-Wettessen in Coney Island Brooklyn. REUTERS/Brendan McDermid

Seit Jahren ist der traditionelle Hotdog-Wettbewerb im New Yorker Stadtteil Coney Island weit über die Grenzen der USA bekannt: Jetzt ist der 16-fache Champion Joey Chestnut von der Veranstaltung ausgeschlossen worden. Der Grund: Chestnut habe einen Vertrag mit einem Konkurrenten seines bisherigen Sponsors. Chestnuts neuer Partner ist ausgerechnet Impossible Foods – ein Hersteller pflanzlicher Fleischersatzprodukte.

Major League Eating, Co-Veranstalter des alljährlich am US-Unabhängigkeitstag am 4. Juli stattfindenden Hotdog-Wettbewerbs im Strandviertel Coney Island, zeigte sich am Dienstag "am Boden zerstört" über Chestnuts Deal mit dem Konkurrenzunternehmen. Da der 40-Jährige nun eine andere Hotdog-Marke repräsentiere, dürfe er an der Veranstaltung in Coney Island nicht teilnehmen, sagte ein Verbandssprecher dem US-Sportsender ESPN.

Der Wettbewerb wird von Major League Eating zusammen mit der Restaurantkette Nathan's Famous veranstaltet, die sich auf das Würstel im langen Brot spezialisiert hat. Bei dem Event auf der Halbinsel Coney Island im Stadtbezirk Brooklyn, der vor einem alteingesessenen Kult-Imbiss der Firma stattfindet, werden Hotdogs der Marke Nathan's heruntergeschlungen. Die Tradition des Wettbewerbs reicht bis ins Jahr 1916 zurück.

Fine Dining schaut anders aus: Joey Chestnut beim Mampfen von Hotdogs. 76 Stück in zehn Minuten ist sein Weltrekord. AFP/YUKI IWAMURA

Trotz des Wechsels zu Impossible Foods pries Major League Eating Chestnut als einen "amerikanischen Helden". Das Boulevardblatt New York Post nannte dessen Ausschluss eine Nachricht, "die schwer zu schlucken ist". Chestnut selbst zeigte sich "bitter enttäuscht" über seine Disqualifizierung.

"Ich liebe es, an diesem Wettbewerb teilzunehmen", und er habe dafür trainiert, seinen Titel zu verteidigen, erklärte Chestnut auf den Onlineplattformen Instagram und X. An seine Fans sandte er aber die kämpferische Botschaft: "Seid versichert, ihr werdet mich bald wieder essen sehen!" Chestnut hat den Wettbewerb in Coney Island nicht nur ganze 16 Mal gewonnen, sondern dort auch 2021 einen Weltrekord aufgestellt, indem er 76 Hotdogs in zehn Minuten verschlang. Um das Tempo zu steigern, lassen die Teilnehmer die Würstchen in der Regel unzerkaut in den Magen gleiten. Das Brot weichen sie in Wasser auf, um es leichter schlucken zu können. Wer sich übergibt, wird disqualifiziert.

Chestnut hält auch Rekorde im Verschlingen anderer Nahrungsmittel – von Spargel bis zu Gyozas, also japanischen Teigtaschen. Die Vielfraßwettbewerbe sind in den USA allerdings nicht unumstritten. Kritiker meinen, sie senden eine falsche Botschaft in einem Land, in dem mehr als jeder dritte Erwachsene fettleibig ist. (APA/AFP, 12. 6. 2024)