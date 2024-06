Maria Happel geht bei den Festspielen Reichenau in ihr drittes Jahr als Intendantin, ist dem Festival aber schon viele Jahre verbunden. APA/Georg Hochmuth

Maria Happel ist für Überraschungen gut. Die Burgschauspielerin, kurzzeitige Reinhardt-Seminar-Leiterin und nun in ihre dritte Saison gehende Festspielchefin hat für ihre Intendanz bei den Festspielen Reichenau eine Entdeckung aus China im Talon: Stefan Zweigs Stück 24 Stunden aus dem Leben einer Frau. Die Inszenierung von Meng Jinghui hat Happel im Vorjahr nahe Schanghai so fasziniert, dass sie jetzt alles tut, um sie nach Reichenau zu holen.

STANDARD: Meng Jinghuis Inszenierung könnte bald in Österreich zu sehen sein?

Happel: Ja, ich arbeite daran. Es ist mir ein Anliegen, dass das Programm der Festspiele nicht im Regionalen versuppt, das ist ja klar. Ich will auch internationale Perspektiven hereinholen, und Mengs Arbeit hat mich total begeistert.

STANDARD: Sie sind dabei, Reichenau in die Zukunft zu führen. Haben Sie für die Festspiele eine Dramaturgie definiert – im Unterschied zu dem, was vorher war?

Happel: Ich würde sagen, Innovation kommt aus der Tradition – und davon gibt es in Reichenau genug. Ich weiß auch, dass man ein fahrendes Schiff nicht umdrehen kann. Ein Kurswechsel ist aus meiner Sicht nicht nötig, aber eine Entwicklung gibt es sehr wohl. Das Publikum erwartet zwar jene Autoren, die mit der Landschaft vor Ort verbunden sind. Schnitzler steht auf der Wunschliste immer an erster Stelle – wir haben Umfragen gemacht. Aber es gibt auch heute Menschen, die sich von dieser Gegend inspirieren lassen.

STANDARD: Woran denken Sie da?

Happel: Sommerfrische kriegt derzeit eine neue Bedeutung. Das hat einerseits mit der Pandemie zu tun, aber auch mit dem Klimawandel. Es hat im Sommer am Semmering einfach sieben, acht Grad weniger als in der Stadt. Das ist ein Thema. Ein weiterer wichtiger Grundpfeiler ist die Nähe zu Wien, zumal die Distanzen seit Schnitzlers Zeiten noch kürzer geworden sind. Mein Ziel ist also, neue, heutige Stücke zu finden, die sich mit der Gegenwart befassen. Unser Publikum ist in der Regel zwar älter, aber es verjüngt sich laufend.

STANDARD: Welche Schritte in diese Richtung unternehmen Sie?

Happel: Wir sind noch nicht ganz bei den lebenden Zeitgenossen. Dieses Jahr ist es ein Sprung zu Thomas Bernhard. Die Arbeit an Der Ignorant und der Wahnsinnige ist insofern besonders, als Hermann Beil das Stück inszeniert, der noch ein Weggefährte Bernhards war. Gemeinsam mit Therese Affolter und Martin Schwab gibt er die Staffel weiter. Wir versuchen auch, mit Dramatisierungen und Überschreibungen die Stücke und Stoffe ins Heute zu führen.

STANDARD: Was wäre da ein Beispiel?

Happel: Beispielsweise das Stück Semmeringer Sommerfantasie der Berliner Autorin Sibylle Luig, die darin von ihrer Mutter erzählt, die sich trotz Demenz an ihre Jugend am Semmering erinnert.

STANDARD: An welches Publikum richten sich die Festspiele? An das bürgerliche, das aus Wien anreist?

Happel: Das ist mir zu eng. Ich richte mich nicht an eine Gruppe. Nach Reichenau kommt jenes Publikum, das sich für meine Art des Theaters interessiert. Und mir liegt es am Herzen, Geschichten zu erzählen, von Anfang bis zum Ende. Das fehlt mir am Theater manchmal. Die Stückezertrümmerer, das Zerrissene hat genauso seine Berechtigung, aber dafür stehe ich nicht. Der Deal mit Emotionen – dafür gehe ich ins Theater.

STANDARD: Intendanzwechsel gehen üblicherweise mit einer Verjüngung einher. Das Durchschnittsalter der Regieführenden in Reichenau liegt 2024 aber bei über 70 Jahren.

Happel: Ja, das ist so in diesem Jahr. Es ist schlicht ein Zufall, dass wir im Alter heuer so hoch liegen. Ich bin immer dafür, junge Talente zu fördern. Heuer bin ich etwas in die eine Richtung gerutscht, aber das kann man ja im nächsten Jahr wieder ausgleichen.

STANDARD: Sie hatten bisher auch keine einzige Autorin dabei – zwölf Stücke von zwölf Autoren. Ist Ihnen diese Schieflage kein Dorn im Auge?

Happel: Ich bin natürlich auf der Suche nach Autorinnen oder zumindest nach Stücken, die ein Frauenschicksal in den Vordergrund rücken. Frauen müssen einfach vorkommen, klar! Ich führe entsprechende Gespräche, doch sie betreffen erst die nächste Spielzeit. Darüber hinaus überlege ich, eine Art Stückewerkstatt für junge Schreibende im Herbst einzuführen. Der Plan war auch immer, dass genug Jugendliche aus dem Reinhardt-Seminar eine Chance bekommen.

STANDARD: Ist diese Verbindung zwischen Reichenau und Reinhardt-Seminar durch Ihren Abgang als Leiterin unterbrochen worden?

Happel: Keineswegs, der Kooperationsvertrag ist weiter aufrecht, und ich stehe zu diesem Angebot.

STANDARD: Ist Ihnen inzwischen klar, was die Studierenden mit dem offenen Brief von Ihnen wollten?

Happel: Nicht wirklich. Ich musste aber auch irgendwann aufhören, darüber nachzudenken. Es gab ja in dieser Sache bedauerlicherweise keine Gesprächsbasis.

STANDARD: Wenn Sie von einer Schreibwerkstatt sprechen, haben Sie da auch Stückaufträge im Auge?

Happel: Ganz genau, auch mit einer Jury. Es wäre toll, wenn sich junge Autoren und Autorinnen mit der Semmering-Gegend und den hier liegenden Themen literarisch beschäftigen.

STANDARD: Junge Generationen zieht es ja wieder mehr aufs Land.

Happel: Eben! Wenn ich am Semmering bin, habe ich den Draufblick. Der Ort ist eine Kraftquelle. Ich inszeniere heuer Horváths Der jüngste Tag, und ich denke mir, wenn man durch diese Landschaft mit dem Viadukt und der Semmeringbahn anreist, fährt man schon einmal durchs Bühnenbild.

STANDARD: Zurück zu Max Reinhardt. Sie zitieren gern seine berühmten Sager, etwa jenen von den Schauspielern, die "sich die Kindheit in die Tasche gesteckt haben". Ist das nicht eine verklärende Sicht auf den Beruf?

Happel: Ich denke, es geht ihm um dieses spielerische Moment, das Kinder antreibt, sobald sie sich von der Welt etwas abgeschaut haben. Dann heißt es, ich bin die Mutter, und du bist das Kind! Also diese Behauptung, etwas zu sein, oder Rollen zu vergeben.

STANDARD: "Wir leben davon, dass uns die alten Zauberer die Geheimnisse ins Ohr flüstern" – das ist doch Kitsch.

Happel: Ist es auch. Aber trotzdem funktioniert es genau so. Es geht um Magie, die nicht zu Ende erklärt oder verbalisiert werden kann. Mir wurden etwa Dinge eingeflüstert von Walter Schmidinger. Das trage ich mit mir, und es ist unbezahlbar, und das werde ich weitergeben. Vielleicht bin ich auch verkitscht auf eine Art. Aber guter Kitsch ist ja nicht zu verachten! Vor allem dann nicht, wenn er sich mit Antikitsch verbindet wie bei Peymann, da hab' ich mir viel angeeignet.

STANDARD: Wollten Sie Peymann nicht engagieren?

Happel: Hab ich! Claus Peymann und Peter Stein. Das sind unsere Vorreiter. Solange wir sie haben, ist das doch ein Geschenk. Das nochmal zum Thema Altersschnitt.

STANDARD: Aber auch eine nachrückende Generation verlangt ihren Platz.

Happel: Natürlich. Ich sehe mich auch um, welche jungen Regisseurinnen und Regisseure sich mit Zweig etc. befassen. Konkreter kann ich da derzeit noch nicht werden.

STANDARD: Sie haben in einem Interview gesagt, Frauen müssen sich heute nicht mehr von Regisseuren quälen lassen. Haben Sie "Qualen" erlebt?

Happel: Das liegt lange zurück, und ich dachte damals, am Theater ist das eben so. In meinem Fall und den Fällen vieler Kolleginnen und Kollegen war es oft übergriffig. Man wurde vorgeführt, man wurde vor Kollegen verbal durch den Schmutz gezogen. Einmal hat ein Regisseur eine öffentliche Probe beendet und sich beim Publikum für meine angeblich schlechte Leistung entschuldigt! Da denkt man dann, das ist das Ende. Der Punkt war auch, dass wir oft geschwiegen haben. Jeder und jede war froh, wenn es einen anderen getroffen hat, und wir haben dann auf den Boden geblickt und sind nicht aufgestanden. Das war schlimm. Regisseure sagten, man müsse einen Schauspieler "wund machen und dann nach Hause schicken, und am nächsten Tag kriegt man, was man will". Also eine sadomasochistische Vorgehensweise! Meine Motivation, Regie zu führen, kommt übrigens aus dem Willen zu beweisen, dass man auch ohne Sadismus inszenieren kann.

STANDARD: Welche Festspielintendantin möchten Sie sein?

Happel: Ich möchte mit meiner Handschrift für gutes Theater einstehen. Was meine Handschrift genau ist, weiß ich eigentlich nicht. Ich möchte auf alle Fälle für alle Generationen da sein. Ich kann nur für das stehen, wofür ich als Person stehe, für das, wie ich Geschichten erzähle. Aber ich möchte auch eine Ermöglicherin sein, die auch andere Perspektiven zulässt.

STANDARD: Also auch internationale Perspektiven?

Happel: Ja! Das Publikum nicht verlieren und zugleich offen sein für neue Dinge. Ich würde auch gerne ein Schultheatertreffen organisieren. Oder mit dem österreichischen Gehörlosentheaterverband zusammenarbeiten.

STANDARD: Eine Geldfrage?

Happel: Ja, natürlich. Ich träume von Patenschaften, auch um künftig ein gewisses Ticketkontingent vergünstigt anbieten zu können. (Margarete Affenzeller, 25.6.2024)