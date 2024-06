Eine Digitalisierungsbehörde im Bundeskanzleramt könnte, mit ausreichendem Budget und Personal ausgestattet, einen wesentlichen Beitrag zum digitalen Wandel in Österreich leisten, sagt die Expertengruppe "Mehr Grips". APA/EVA MANHART

Innovation kommt aus den USA, die Produkte dafür aus China und Europa? Hier werden neue Technologien erst einmal reguliert. Gerade im Bereich der Künstlichen Intelligenz hört man diese Vorurteile aktuell wieder häufiger.

Die Ende April von 30 prominenten Persönlichkeiten – quer durch Fachbereiche und Branchen – gegründete Gruppe will der Politik im Vorfeld der Nationalratswahl sachorientierte Impulse geben – und hat dies etwa im Bildungsbereich bereits getan. Nun hat sich die Expertenrunde dem Thema Digitalisierung zugewendet und sich angesehen, wie Österreich die digitale Transformation meistern könnte.

Gar keine schlechte Startposition

Aber vor dem Blick in die Zukunft wird einmal der Ist-Zustand analysiert, und der sieht in Österreich gar nicht schlecht aus, so die Einschätzung der Gruppe. Österreich sei beim Thema Digitalisierung liberaler, als man vielleicht vermuten würde, hätte aber gleichzeitig überbordenden Übergriffen der großen Tech-Unternehmen Schranken gesetzt. Die Arbeitsgruppe "Digitale Tranformation", der Robert Seyfriedsberger (Bundesrechenzentrum), Beate Gfrerer (Kärntner Volkshochschulen), Roland Sommer (Plattform Industrie 4.0) und Johannes Kopf (AMS) angehören, schlägt einen Weg des digitalen Humanismus vor. Der Ansatz: Die Technologie muss dem Menschen dienen und niemals umgekehrt.

Doch ein nicht unschmeichelhafter Ist-Stand bedeutet nicht, dass es nicht auch Baustellen gibt. So gebe es in Sachen Datenstrategie noch viel zu tun. Forschung und Entwicklung könnten viel stärker von offenen Behördendaten profitieren. Gleichzeitig schlägt die Initiative eine Digitalisierungsbehörde im Bundeskanzleramt vor, die, mit entsprechendem Budget ausgestattet, die digitale Transformation vorantreibt. Diese soll eine bindende digitale Roadmap zum Thema Digitalisierung und Künstliche Intelligenz entwickeln und Transformationsvorhaben konkret formulieren sowie deren Umsetzung per öffentlich einsehbares Dashboard dokumentieren.

Das wäre dringend nötig, denn staatliche Strukturen sind aktuell nicht gut genug für eine solche interdisziplinäre Vorgangsweise aufgestellt. Ein Beispiel: Noch immer muss man bei Behördengängen zu oft mit allen Unterlagen anrücken, obwohl die Daten eigentlich schon vorhanden sind. Diese Digitalisierungsstelle im Bundeskanzleramt könne die Rolle einer Art Staatsunternehmensberatung übernehmen, so Johannes Kopf. Das aktuelle Staatssekretariat sei zwar ein ehrenwerter Versuch, aber nach den Vorstellungen der Experten brauche eine effektive Digitalisierungsbehörde ein Durchgriffsrecht und deutlich mehr Budget und Personal.

Digitales Abstimmungssystem

Eine weitere Idee wäre etwa ein digitales Abstimmungssystem im Parlament, dessen offene Daten für die Forschung verwendet werden können. Ebenfalls wäre es wichtig, nichtpersonenbezogene Daten aus sämtlichen staatlichen Registern zusammenzuführen und der Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Auch mit personenbezogenen Daten könne man in einem sicheren Umfeld ähnlich vorgehen. Das hätte den Effekt, dass die Politik nicht mehr durch Umfragen, sondern belegbare Fakten getrieben wird.

Für die Wirtschaft sei die Einführung von digitalen Sandboxes als digitale Versuchslabore enorm wichtig. Schließlich sei es wichtig, Ideen auch einmal ausprobieren zu können, ohne einen kompletten Betriebsablauf oder ganze Produktionsketten dafür stilllegen zu müssen. Darüber hinaus spricht sich die Initiative für eine Weiterentwicklung der Gesundheitsakte Elga aus. So sollen Gesundheitsdienstleister verpflichtet werden, Daten einzumelden.

Auch der Punkt Cyber-Defence wurde besprochen: "Mehr Grips" schlägt dafür die Einrichtung einer sektorübergreifenden, interdisziplinären Spezialistentruppe im Abwehramt vor, die konsequent gegen Cyberangriffe auf Staat, Unternehmen und Personen im europäischen Verbund vorgeht.

"Was wir brauchen, sind mehr strategische Überlegung, die ständig weiterentwickelt werden müssen. Das erfordert permanente Planung, da sind wir nicht dazu aufgestellt", so die einhellige Meinung der Expertenrunde. (pez, 12.6.2024)