Vandalen haben eine Statue von König George V. in Melbourne im australischen Bundesstaat Victoria schwer beschädigt. Just in der Nacht vor den Feiern zum Geburtstag des australischen Staatsoberhauptes König Charles III. am Montag wurde der Statue seines Urgroßvaters der Kopf abgeschnitten und das Monument mit roter Farbe beschmiert. Die Polizei wurde am Montag kurz nach neun Uhr früh in die im Zentrum Melbournes gelegene Parkanlage Kings Domain gerufen.

Der vergangene Montag war in den meisten australischen Staaten ein öffentlicher Feiertag. Da der Geburtstag des britischen Monarchen unabhängig von dem tatsächlichen Datum seiner Geburt seit mehr als zweihundert Jahren am zweiten Juniwochenende mit der Parade "Trooping the Colour" begangen wird, folgen zahlreiche Staaten des Commonwealth diesem Vorbild.

Die geköpfte Statue von George V. in Melbourne. IMAGO/RACHAEL WARD

"Die Kolonie wird fallen"

Die Polizei erklärte in einer Stellungnahme, es sehe so aus, dass der Kopf der Statue entfernt und rote Farbe auf das Monument geschüttet wurde. Zusätzlich wurde der Slogan "the colony will fall" auf den Sockel geschmiert. Victoria ist jedoch bereits seit mehr als 123 Jahren keine Kolonie mehr, seit das Gebiet infolge der Proklamation von Königin Victoria zur Schaffung des Commonwealth of Australia vom September 1900 mit 1. Jänner 1901 ein Teilstaat des Commonwealths wurde. Die seither regierenden Monarchen Edward VII., George V., Edward VIII., George VI., Elizabeth II. und Charles III. wurden in Australien allesamt jeweils von einem Generalgouverneur vertreten und verfügten über keine direkte Macht in dem Land.

Die Schmierereien mit roter Farbe konnten großteils rasch entfernt werden. IMAGO/RACHAEL WARD

Die Statue von George V. gehört zum King George V. Memorial und wurde 1937 nach dem Tod des Königs in Auftrag gegeben. Das Denkmal aus Bronze, Granit und Sandstein stammt vom australischen Bildhauer William Leslie Bowles und wurde aufgrund einer Verzögerung durch den Zweiten Weltkrieg erst 1951 fertiggestellt.

Video veröffentlicht

Zu dem Angriff auf die Statue von George V. veröffentlichte eine Extremistengruppe, die sich "Whistleblowers, Activists and Communities Alliance" (Waca) nennt, ein Video, in dem zu sehen ist, wie in der Nacht der Statue der Kopf abgeschnitten wird. Die Bilder werden von God Save the Queen der britischen Punkband Sex Pistols untermalt. In einer Einstellung des Videos wird der auf dem Boden liegende Statuenkopf mit dem Spruch "Happy Birthday Motherfucker" gezeigt. Charles III. wird jedoch erst am 14. November 76 Jahre alt, während George V. am 3. Juni 1865 geboren wurde. Waca bekannte sich zwar nicht direkt zu dem Zerstörungsakt, schrieb jedoch zu dem Video auf Twitter: "Wir haben einen Geburtstagsgruß für seine Majestät geschickt." Der Text lautet weiter "Happy birthday mofo! #thecolonywillfall #landback #freepalestine From the river to the sea #alwayswasalwayswillbe". Zu einem Screenshot eines Berichts des renommierten Sydney Morning Herald über den Vandalenakt beschimpfte Waca die Zeitung in einem weiteren Posting als "Abschaum".

ABC News (Australia)

Antisemitische Propaganda

Die Gruppe verbreitet auf ihren Accounts im Internet vor allem antisemitische und antiisraelische Propaganda und unterstützt Aufrufe der als antisemitisch eingestuften BDS-Bewegung zum Boykott Israels.

Der Vandalenakt reiht sich in eine Serie von zerstörerischen Angriffen auf Denkmäler in Melbourne ein. So wurde Ende Februar eine Statue des britischen Seefahrers und Entdecker James Cook im Fitzroy-Park in Melbourne an den Beinen abgesägt. Auf dieselbe Weise wurde im Stadtteil St Kilda eine weitere Cook-Statue am Tag vor dem Australia Day am 26. Jänner gestürzt. Am selben Tag wurde eine Statue von Königin Victoria in den Queen Victoria Gardens mit roter Farbe beschmiert, und auch in den Edinburgh Gardens im Stadtteil Fitzroy wurde am Wochenende des Australia Day eine Cook-Statue zertrümmert und beschmiert aufgefunden.

Mehrere Statuen des Entdeckers James Cook wurden zuletzt von Vandalen zerstört, so wie diese am Tag vor dem Australia Day. AP/Diego Fedele

Am selben Tag wurde ein Denkmal Königin Victorias mit roter Farbe beschmiert. AFP/MARTIN PARRY

Bei Cook's Cottage in den Fitzroy Gardens in Melbourne wurde Ende Februar ... EPA/CON CHRONIS

... von einem selbsternannten Widerstandsnetzwerk eine Statue des Entdeckers James Cook abgesägt. EPA/CON CHRONIS

Der britische Entdecker James Cook dokumentierte auf seinen drei Forschungsfahrten unter anderem als Erster die Küsten Neuseelands und Ostaustraliens. Die Ergebnisse seiner Fahrten sind bis heute ein Schatz von enormem wissenschaftlichem Wert für die Botanik und die Zoologie ebenso wie für die Ethnologie. (Michael Vosatka, 12.6.2024)