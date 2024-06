Die libanesische Hisbollah reagierte auf die Tötung von vier ihrer Kommandanten mit massivem Raketenbeschuss auf Israel und will die Angriffe weiter verschärfen. Bericht aus Jerusalem

Löscharbeiten nach dem Raketenbeschuss im Norden Israels. EPA/ATEF SAFADI

Mehr als 170 Raketenangriffe in wenigen Stunden: Der Norden Israels erlebte Mittwochvormittag den stärksten Beschuss durch die Hisbollah seit Kriegsbeginn. Die erste Salve aus dem Libanon umfasste fast hundert Raketen, wobei der Großteil von Israels Luftabwehr abgefangen werden konnte. Der Rest landete in unbewohntem Areal und löste Brände aus. Insgesamt waren 21 Feuerwehren und mehrere Löschflugzeuge im Einsatz.

Vom Raketenfeuer der Hisbollah betroffen waren auch weite Landstriche, deren Bewohner nicht Teil der Massenevakuierung im vergangenen Herbst waren. Erstmals wurde auch die Stadt Tiberias am See Genezareth beschossen. In Tiberias wurden viele der Evakuierten aus den Grenzgebieten zum Libanon untergebracht – im Glauben, sie seien dort in sicherem Abstand.

"Die Bewohner im Norden des Landes zittern, aber im Fernsehen bringen sie Quiche-Rezepte. Es sieht fast so aus, als gehörte der Norden nicht zu Israel", ärgert sich Mosche Davidovich, Gouverneur des Landkreises Mateh Ascher im nördlichen Galiläa. Israel beging am Mittwoch das jüdische Fest Shavuot, das Land war im Feiertagsmodus. Das Gefühl, dass sie im Stich gelassen werden, begleitet die Menschen im Norden Israels aber schon seit Oktober. Damals wurden weite Landstriche im Abstand von bis zu fünf Kilometern zur libanesischen Grenze aus Sicherheitsgründen geräumt. Die Terrorgruppen im Libanon beschossen aber regelmäßig auch Gebiete südlich der Evakuierungszone. Daher haben auch dort viele Bewohner ihre Häuser verlassen – unaufgefordert, aber dennoch unfreiwillig, und in vielen Fällen vom Staat unentschädigt.

Hisbollah-Bekenntnis

Die vom Iran gestützte Hisbollah im Libanon bekannte sich zu den heftigen Angriffen vom Mittwoch. Die Schläge seien eine Reaktion auf die Tötung von vier Hisbollah-Kommandanten durch Israels Luftwaffe in der Nacht zuvor, hieß es. Unter den vier getöteten Terrorführern befindet sich laut Israels Armee auch Taleb Abdallah. Er gilt als der höchstrangige Hisbollah-Führer, der seit Kriegsbeginn getötet wurde. Laut Sarit Zehavi vom Alma-Forschungsinstitut war Abdallah für einen wichtigen Teil der Raketenangriffe auf Israel seit dem 7. Oktober verantwortlich.

Der Sarg von Taleb Abdallah mit seinem Porträt beim Begräbnis. AFP/ANWAR AMRO

In den vergangenen Monaten verging im Norden Israels kein Tag ohne Hisbollah-Beschuss. Das heftige Feuer vom Mittwoch wirft erneut die Frage auf, ob es nun zu einer großangelegten israelischen Offensive im Libanon kommen wird. Die Risiken einer solchen Operation sind beträchtlich und schwer begrenzbar. Die Hisbollah verfügt über ein ungleich größeres Arsenal als die Hamas, der Krieg würde ganz Israel und wohl auch Syrien betreffen. Die USA warnen vor einem Flächenbrand und hohen Verlusten für Israels Armee. Washington drängt auch aus diesem Grund auf einen Waffenstillstand in Gaza – im Kalkül, dass dann auch die Hisbollah ihre Angriffe auf Israels Norden einstellt. Für eine solche Vorgangsweise sprechen sich auch einige Militärstrategen in Israel, wie der frühere Militärgeheimdienst-Offizier Amos Yadlin, aus.

Forderung nach Einmarsch

Die rechtsextremen Parteien in Israels Regierung fordern jedoch schon seit längerem einen Einmarsch im Libanon, zudem lehnen sie Zugeständnisse an die Hamas – und damit einen Waffenstillstandsdeal – kategorisch ab. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der die rechtsextremen Parteien für den Erhalt seiner Koalition braucht, scheut sich vor einer klaren Entscheidung.

Militärexperten wie Yadlin befürchten, dass die Realität an der Front der Regierung die Entscheidung abnehmen könnte: Es reiche ein kleiner Fehler mit hohen Verlusten – entweder Schäden einer Militärbasis oder eine hohe Anzahl an Toten und Verletzten –, um das Pulverfass zum Explodieren zu bringen. Israel und der Libanon könnten dann in einen langwierigen Krieg gezogen werden, den beide nicht beabsichtigt hatten.

Israels Armee betont regelmäßig, dass man auf alle Szenarien vorbereitet sei. Am Mittwoch gab es aber vorerst Entwarnung: Das Heimatfrontkommando ließ seine Verhaltensrichtlinien für den Norden Israels unverändert – ein Zeichen, dass man eine Eskalation zumindest kurzfristig nicht erwartet. Diese Prognose kann sich aber jederzeit ändern. (Maria Sterkl aus Jerusalem, 12.6.2024)