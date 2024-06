Tesla ist längst – auch in Österreich – nicht mehr der unangefochtene Platzhirsch der E-Mobilität. AP/David Zalubowski

"Tesla hat vielleicht Probleme, aber andere Elektroautos verkaufen sich recht gut", titelte Anfang Juni das US-Technologiemedium Ars Technica mit Bezug auf einen vorherigen Artikel der Automotive News. Die Verkäufe von E-Autos sind in den USA 2023 um 47 Prozent gewachsen, während sich das Wachstum im ersten Quartal 2024 auf 2,6 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres reduzierte.

Besonders Tesla musste in den USA ordentlich Federn lassen: War das Unternehmen von Elon Musk im Jahr 2020 mit einem Marktanteil von 80 Prozent in den USA noch unangefochtener Marktführer, so bewegt sich dessen Marktanteil im Jahr 2024 auf die 50-Prozent-Marke zu. Ein Schwächeln wird in den USA auch bei VW beobachtet, wo die E-Auto-Verkäufe im ersten Quartal um 37 Prozent einbrachen.

Im Gegensatz dazu verkaufte zum Beispiel Ford im Mai um 91 Prozent mehr F-150 Lightnings als im gleichen Monat des Vorjahres, insgesamt hat Ford in den ersten fünf Monaten 2024 um 87,7 Prozent mehr E-Autos verkauft als in den ersten fünf Monaten 2023. Hohe zweistellige Wachstumsraten im Bereich der E-Mobilität verzeichneten im ersten Quartal des Jahres in den USA auch Hyundai und Kia (plus 56,1 Prozent), BMW (plus 57,8 Prozent), Rivian (plus 58,8 Prozent), Mercedes (plus 66,9 Prozent) und Toyota (plus 85,9 Prozent).

Absturz für E-Autos in Österreich

Aktuelle Zahlen zu Österreich wurden am Dienstag von der Statistik Austria veröffentlicht – und sie zeichnen ein düsteres Bild des E-Auto-Marktes. Demnach gab es hierzulande im Mai um 3,9 Prozent weniger Pkw-Neuzulassungen als im Vorjahr. Der Anteil der neu zugelassenen Pkws mit alternativen Antrieben an allen Pkw-Neuzulassungen lag im Mai mit 46,2 Prozent weiterhin unter der 50-Prozent-Marke. Während Pkws mit Benzin-Hybridantrieb (plus 0,1 Prozent) und Diesel-Hybridantrieb (minus 0,3 Prozent) in etwa auf Vorjahresniveau verweilten, gingen die Zulassungen von reinen Elektroautos deutlich zurück: minus 16,5 Prozent.

Laut Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas sind die Neuzulassungen von E-Autos somit im Mai zum vierten Mal in Folge hinter denen der Vorjahresmonate geblieben. Im Jänner 2024 konnte mit 2,8 Prozent noch ein leichtes Plus bei den Elektro-Pkws beobachtet werden, seit Februar sind die Zahlen rückläufig. Im Gesamtzeitraum von Jänner bis Mai 2024 ging die Zahl der Neuzulassungen von E-Autos somit um 6,8 Prozent zurück. Die Neuzulassungen von Pkws mit konventionellem Antrieb stiegen in den ersten fünf Monaten des Jahres hingegen um 1,5 Prozent.

Die beliebtesten E-Autos in Österreich

Vergleicht man die einzelnen Autohersteller miteinander, so zeigt sich zudem, dass Elektropionier Tesla auch in Österreich zuletzt Federn lassen musste: Im Zeitraum von Jänner bis Mai brachen die Tesla-Neuzulassungen um 14,6 Prozent ein, stärker als bei jedem anderen Hersteller. Besonders heftig war dieser Absturz im Mai mit einem Minus von 41,2 Prozent. Größer war das Minus im E-Auto-Segment nur noch bei VW (minus 45,3 Prozent) und Audi (minus 53,5 Prozent), die dies aber zumindest teilweise durch Verbrenner ausgleichen konnten: VW verkaufte im Mai insgesamt um 14,8 Prozent mehr Autos als im Vorjahresmonat, Audi um 10,4 Prozent weniger.

Einst auch in Österreich unangefochtener Platzhirsch der E-Mobilität, kämpft Musk nun hierzulande mit BMW um die Spitze: im Mai führten die Bayern in Sachen Pkw-Neuzulassungen das Ranking der Top-Ten-Marken mit Elektroantrieb an (642 Neuzulassungen), Tesla folgte mit 499 Neuzulassungen auf Platz zwei.

Die Daten der Statistik Austria für Mai 2024. Statistik Austria

Blickt man allerdings auf einzelne Modelle, so bleibt ein Tesla-Fahrzeug in Österreich weiterhin klar an der Spitze: Von Jänner bis Mai verkaufte sich der Tesla Model Y über 2500-mal, gefolgt vom BMW i4 (über 1000 verkaufte Einheiten) und dem Audi Q4 (über 800 verkaufte Einheiten). Im Mai schaffte gar der Tesla Model 3 mit 190 verkauften Einheiten den Sprung unter die ersten drei.

Ursachenforschung

Auf Anfrage des STANDARD nach den Ursachen des Absturzes verweist ÖAMTC-Techniker Florian Merker darauf, dass die Entwicklung dem Trend der vergangenen Monate folge und vor allem auf rückläufige Neuzulassungszahlen im gewerblichen Bereich zurückzuführen sei. Aus Sicht des ÖAMTC könnte diese Abschwächung damit zu tun haben, dass mittlerweile sehr viele Unternehmen ein oder mehrere E-Fahrzeuge haben.

Andreas Reinhardt, Vorsitzender des Bundesverbands Elektromobilität Österreich (BEÖ), bestätigt, dass der Großteil der E-Fahrzeuge von Unternehmen angemeldet wurde und wird. Hier spiele die aktuelle wirtschaftliche Lage eine Rolle, und dies vor allem in puncto Förderungen: Privatpersonen erhalten beim Kauf eines neuen E-Pkw 5000 Euro, für Unternehmen wurde die Förderung 2024 hingegen abgeschafft. Zuvor wurde zudem in einem Artikel des STANDARD unter anderem dargelegt, dass die Leasingraten für neue E-Fahrzeuge derzeit spürbar höher als bei Verbrennern seien. Das macht sie für Unternehmen zusätzlich unattraktiv.

Nur eine kleine Delle?

Laut Merker hat aber auch die Besonderheit des Marktes für gebrauchte E-Autos Einfluss auf die Neuzulassungen. "Bei Verbrennern gibt es langjährige Erfahrungswerte, zu welchem Preis ein Gebrauchter ge- und verkauft werden kann", sagt er. Bei E-Autos habe der vermeintlich schwer zu bestimmende Zustand des Akkus hingegen massive Auswirkungen auf den (Wiederverkaufs-)Wert. Hier müssen die Kundinnen und Kunden aus Sicht des ÖAMTC aufgeklärt werden, dass die Antriebsbatterie auch bei vielen gebrauchten Fahrzeugen in gutem Zustand sei. Dies lasse sich auch über einen Check – beispielsweise beim ÖAMTC – überprüfen.

Ein Lichtblick dürfte zumindest für Privatpersonen sein, dass es für diese vorerst weiterhin eine Förderung gibt, mit welcher der in der Regel höhere Anschaffungspreis – in Relation zu einem vergleichbaren Modell mit Verbrennungsmotor – zumindest teilweise ausgeglichen wird. Hinzu kommen laut Merker weitere Faktoren wie günstige Strompreise bei steigenden Benzin- und Dieselpreisen, laufender Ausbau der Lade-Infrastruktur und Fortschritte in der Ladetechnologie für höhere Reichweiten und kürzere Ladezeiten, die für wachsende Akzeptanz bei E-Fahrzeugen sorgen können.

Und Reinhardt spricht als Vorsitzender der Interessenvertretung erst gar nicht von einem Einbruch, sondern von einer "kleinen Delle im Hochlauf". "Mittelfristig gehen wir im BEÖ allerdings von einer stabilen Entwicklung hin zu emissionsfreien und energieeffizienten Fahrzeugen aus", sagt er zum STANDARD. Die Förderung für Unternehmen sei zwar abgeschafft, jedoch gebe es weiterhin viele steuerliche Vorteile, und mit rund 25.000 öffentlichen Ladestellen habe Österreich eines der am besten ausgebauten Ladenetze in ganz Europa. Der weitere Ausbau gehe in Richtung Schnellladeinfrastruktur (150 kW und mehr) und mehr Komfort beim Laden durch zum Beispiel einfachere Zahlungsmodalitäten.

Indes dürfte ein weiterer Faktor demnächst für Unsicherheit unter E-Auto-Herstellern sorgen: die von der EU vorgesehenen Einfuhrzölle auf E-Autos, die in China produziert wurden. Diese sollen nämlich nicht nur für BYD und andere Hersteller gelten, die aus China stammen. Sondern auch für Autos westlicher Hersteller, die in China produzieren. Und dazu zählt auch Tesla. (Stefan Mey, 15.6.2024)