Apple hat sich viel Zeit gelassen, den umfassenden Einsatz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) auf seinen Geräten vorzustellen. In doppeltem Sinne: Erst zur heurigen Worldwide Developers Conference ließ man die Öffentlichkeit daran teilhaben, dass man unter der Bezeichnung "Apple Intelligence" einen konkreten Plan hat, wie man zu jenem KI-Hype aufschließen möchte, bei dem Google und Microsoft seit Monaten den Ton angeben.

Aber auch auf der Keynote selbst hatte man es offenbar nicht eilig, "Apple Intelligence" zu enthüllen. Erst als man mit allen eher mäßig spannenden Updates zu den unterschiedlichen Betriebssystemen für iPhone, iPad und Mac durch war, folgte jener Part, auf den alle gewartet hatten. Dafür peitschte man die Vorstellung dann aber in einem derart zügigen Tempo durch, dass so manche Details – bewusst oder unbewusst – auf der Strecke blieben.

Ein guter Zeitpunkt an dieser Stelle also, um noch einmal zu rekapitulieren: Worum geht es hier überhaupt? Wer kann Apple Intelligence nutzen? Wann ist das Ganze überhaupt verfügbar? Und wie sieht es mit dem Datenschutz aus? DER STANDARD beantwortet diese und andere wichtige Fragen.

Frage: Was ist Apple Intelligence überhaupt?

Antwort: Hinter der Bezeichnung "Apple Intelligence" steckt ein Bündel von Funktionen, die Apple mit den Betriebssystemen iOS 18, iPadOS 18 und macOS 15 Sequoia einführen will und die allesamt sogenannte generative KI auf Basis großer Sprachmodelle (LLMs) verwenden, wie man sie etwa von ChatGPT kennt. Auf den ersten Blick mag es vielleicht so wirken, als würde Apple erstmals Künstliche Intelligenz oder maschinelles Lernen nutzen, tatsächlich verwendet auch Apple derartige Technologien bereits seit Jahren in seinen Produkten.

Neu ist das also einerseits das Branding, andererseits aber eben auch der Fokus auf generative Künstliche Intelligenz, die für die vereinfachte Erzeugung von Inhalten und – auch über Sprachsteuerung – für die Erleichterung alltäglicher Aufgaben innerhalb des Apple-Ökosystems genutzt werden soll. Geräteübergreifend sollen dabei Werkzeuge für die Verarbeitung von Texten, für das Generieren von Grafiken und Bildern sowie für eine bessere Organisation von Inhalten zur Verfügung stehen. Dabei verspricht Apple, großen Wert auf schnelle Ergebnisse und den Schutz der Privatsphäre der Nutzerinnen und Nutzer zu legen.

Frage: Schön, aber wie wird sich Apple Intelligence konkret im Alltag bemerkbar machen?

Antwort: Apple Intelligence verspricht zunächst Schreib-Tools, die das Verfassen von Texten in verschiedenen Anwendungen für E-Mails, Messaging und Notizen erleichtern. Diese Werkzeuge ermöglichen es, den Stil des Textes anzupassen, Texte umformulieren oder korrigieren zu lassen oder automatisch auf eingehende Nachrichten zu antworten. Besonders praktisch soll die Fähigkeit des Systems sein, basierend auf wenigen (vorgefertigen) Abfragen vollständige Antworten zu generieren.

Außerdem verspricht Apple, dass sein KI-System auch für die Organisation und Zusammenfassung von Informationen verwendet werden kann. E-Mails können automatisch kategorisiert und wichtige Mitteilungen – inhaltlich zusammengefasst – hervorgehoben werden. Auch das Zusammenfassen von Webseiten im Safari-Browser und eine intelligentere Benachrichtigungsverwaltung sollen geboten werden.

Bei der Bildgenerierung ermöglicht Apple Intelligence das Erstellen von Bildern in drei unterschiedlichen Stilen. Nutzer können Textbeschreibungen eingeben, um Bilder zu generieren, oder mit vorhandenen Skizzen und Fotos als Ausgangspunkt arbeiten. Eine spezielle App namens Image Playground sowie integrierte Funktionen in anderen Apps (ein Emoji-Generator) unterstützen die kreative Bildgestaltung.

Nicht zuletzt soll die Sprachassistenz Siri ein deutliches Upgrade erfahren. Apple verspricht an dieser Stelle eine natürlichere und verständlichere Interaktion. Siri soll in der Lage sein, Kontextinformationen aus dem iPhone – wie Fotos, Nachrichten und Kontakte – zu verwenden, um personalisierte Antworten zu liefern. Neue Funktionen ermöglichen es, Befehle über verschiedene Apps hinweg auszuführen und Inhalte auf dem Bildschirm zu erkennen, um darauf basierend eigenständige Aktionen durchzuführen.

Frage: Und wann geht es mit Apple Intelligence los?

Antwort: Auf der Keynote wirkte Apple Intelligence ein bisschen so, als könnte man sofort damit loslegen. Leider ist dem aber nicht so: Das KI-System ist erst ab Herbst kostenlos in einer Beta-Version verfügbar, sobald auch iOS 18, iPadOS 18 und MacOS Sequoia veröffentlicht worden sind. Die Betriebssystem-Updates sind zwingend erforderlich für die Verwendung von Apple Intelligence.

Frage: Ist Apple Intelligence auch in meiner Sprache nutzbar?

Antwort: Zum Start wird Apple Intelligence im Herbst ausschließlich auf (US-)Englisch verfügbar sein und kann dementsprechend nur mit entsprechender Sprachvoreinstellung im System genutzt werden. Weitere unterstützte Sprachen, darunter auch Deutsch, sollen erst im Lauf des Jahres 2025 nachgereicht werden – befindet man sich allerdings in einer Sprachregion, die noch nicht unterstützt wird, kann es gerüchteweise zu längeren Reaktionszeiten kommen, berichtet Macrumors.

Frage: Sind alle Funktionen zum Start verfügbar?

Antwort: Nein, Apple Intelligence wird zum Start nur eingeschränkt verfügbar sein. Viele Schlüsselfunktionen sollen erst 2025 nach und nach vollständig freigeschaltet werden. Dies betrifft vor allem Funktionen wie die erweiterte App-Steuerung durch Siri, die also erst später folgen soll.

Frage: Bekommt mein iPhone überhaupt noch die neuen KI-Funktionen?

Antwort: Um es ehrlich zu sagen: wahrscheinlich nicht. Die Liste an bereits veröffentlichten Smartphones, die Apple Intelligence erhalten, ist sehr kurz: iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max – das war es dann auch schon. Für viele wird das also heißen: Wer die neuen Features haben will, muss sich auch ein neues iPhone kaufen. Bei anderen Gerätekategorien sieht es etwas besser aus: Sämtliche iPads und Macbooks mit M-Chip erhalten die neuen Funktionen.

Frage: Was ist der Grund dafür?

Antwort: Apple selbst sagt zu dieser Frage offiziell gar nichts. Mit einem Blick auf die Spezifikationen sowie etwas Hintergrundwissen zur Thematik lässt sich das Rätsel aber recht einfach klären: Sämtliche der unterstützten Devices haben ein Minimum von 8 GB RAM – also Arbeitsspeicher. Dieses dürfte also der beschränkende Faktor sein. Anhand der verfügbaren technischen Details hat sich Analyst Ben Thompson von Stratechery ausgerechnet, dass das Apple LLM etwas mehr als 3 GB RAM benötigt. Angesichts dieser Rechnung ist verständlich, dass man das nicht auf einem Gerät mit weniger Arbeitsspeicher laufen lassen will, da sonst der Platz für das restliche System sehr schnell eng wird.

Frage: Für viel Aufsehen hat gesorgt, dass ChatGPT-Hersteller OpenAI und Apple zusammenarbeiten. Heißt das, dass hinter Apple Intelligence in Wirklichkeit OpenAI steht?

Antwort: Tatsächlich hat die Apple-Ankündigung in dieser Hinsicht bei vielen für Verwirrung gesorgt, die Antwort ist aber ein klares Nein. All die Features, die unter dem Begriff Apple Intelligence geführt werden, benutzen ein von dem iPhone-Hersteller selbst entwickeltes großes Sprachmodell (LLM). Wer es genau wissen will: Apple nennt dazu in einem Blogeintrag sogar recht detaillierte technische Details.

Frage: Aber was hat es dann mit dem OpenAI-Deal auf sich?

Anwort: Dabei geht es lediglich um eine optionale Anbindung von ChatGPT, und das auch erst für eine kommende Version von Siri. Diese soll es ermöglichen, über den Sprachassistenten von Apple Fragen an die OpenAI-Software zu stellen. Es wird also weder ChatGPT direkt in die Apple-Software integriert, noch werden andere Technologien von OpenAI in die Basis der Software übernommen.

Wer das missverstanden hat, darf sich damit trösten, dass es offensichtlich auch Tesla-Chef Elon Musk so ergangen ist. Übrigens soll ChatGPT dabei in der Vision von Apple auch nicht einmal die einzige Option bleiben, alternativ würde man auch gern Gemini und andere KI-Chatbots anbieten. Die diesbezüglichen Verhandlungen laufen aber noch, nicht zuletzt dürfte es darum gehen, wer die Kosten für die Nutzung dieser sehr rechenintensiven Systeme tragen soll.

Frage: Wie sieht es mit dem Datenschutz aus, sind meine Daten wirklich noch sicher?

Antwort: Eine wichtige Frage, immerhin werden dabei ziemlich viele und auch sehr sensible Daten gesammelt und ausgewertet. Apples Antwort darauf ist zwiegespalten: Ein Großteil der Funktionen läuft direkt am Smartphone, sämtliche Verarbeitung läuft also rein lokal, und es werden keine Daten auf irgendwelche Server übertragen. Freilich lässt sich damit nicht alles erledigen, was mit generativer KI heutzutage möglich ist, einfach weil so ein Smartphone nicht rechenstark genug ist. Also folgt Teil zwei der Antwort: Für aufwendigere Aufgaben hat Apple ein System namens "Private Cloud Compute" entwickelt. Dabei handelt es sich um von Apple selbst betriebene Server, die durch diverse technische Maßnahmen die Daten der User schützen sollen und doch wesentlich mehr Rechenkraft aufweisen.

Frage: Was ist mit "aufwendigeren Aufgaben" gemeint, also was von den bisher vorgestellten Funktionen soll überhaupt in dieser "Private Cloud Compute"-Umgebung laufen?

Anwort: Das ist eine gar formidable Frage, das fragen sich nämlich derzeit viele. Apple hat dazu bisher nichts gesagt, die angekündigten Funktionen dürften fast alle auch problemlos direkt auf dem Smartphone laufen. Denkbar wäre allerdings, dass die Bildgenerierung in der Cloud stattfindet oder dass längere und komplexere Anfragen automatisch dorthin verschoben werden. Oder aber dieses System ist ohnehin vor allem für erst später kommende Aufgaben konzipiert. Derzeit ist das alles leider nur Spekulation.

Frage: Noch einmal zurück zur Datenschutzfrage, das war nämlich eigentlich keine klare Antwort ...

Anwort: Erwischt. Sagen wir einmal so: Es ist kompliziert. Einerseits gibt sich Apple tatsächlich sehr viel Mühe, die Datensammlung zu minimieren, die Beschreibung von Private Cloud Compute liest sich auch wie ein State-of-the-Art-Aufbau eines solchen Systems. Trotzdem ist es generell bei Cloud-Diensten schwer, echte Datenschutzgarantien abzugeben. Und selbst bei auf einem Smartphone lokal ausgewerteten Daten schien sich die Debatte zuletzt etwas zu verschieben. Denn natürlich ermöglicht auch das allerlei neue Angriffspunkte. Diese Debatte dürfte auch unter dem Thema Überwachung in den kommenden Jahren noch sehr interessant werden – das betrifft aber alle Hersteller und bei weitem nicht nur Apple.

Frage: Dieser Schutz gilt auch für die ChatGPT-Anbindung?

Antwort: Nein, tut er nicht. Alle ChatGPT-Aufgaben werden auf den Servern von OpenAI – oder dessen Partner Microsoft – laufen. Apple versichert aber, dass die Anfragen von OpenAI nicht gespeichert und auch nicht zum Training für die eigene KI verwendet werden sollen. Zudem sollen die IP-Adressen der Nutzer anonymisiert werden, und Siri soll explizit und jedes Mal vor der Datenweitergabe an ChatGPT warnen. Ein Teil der Verantwortung liegt natürlich auch bei den Nutzern selbst. So ist es etwa möglich, sich mit einem eigenen ChatGPT-Account einzuloggen, etwa um Zugriff auf den Bezahlservice ChatGPT Plus zu bekommen – da ist es mit der Anonymität schnell vorbei.

Frage: Ist Apple damit jetzt der Vorreiter in der Smartphone-Welt?

Antwort: Das wäre dann doch eine verwegene Behauptung. Ähnliche KI-Funktionen gibt es bereits bei aktuellen Smartphones von Samsung und Google, auch dort steckt eine lokal laufende KI dahinter – und zwar Googles Gemini Nano. Was Apple allerdings oft – und auch in diesem Fall – besser macht, ist die Integration dieser Dienste quer über das gesamte System. Was dabei allerdings angemerkt werden muss: Das ist der aktuelle Wissensstand.

Bis Apple Intelligence vollständig erhältlich ist, werden noch ein paar Monate vergehen. In diesem Zeitraum wird wohl auch die Konkurrenz einiges Neues vorstellen, erst dann ist ein echter Vergleich möglich. Was etwa Google vor einigen Wochen für seine nächste KI-Generation vorgezeigt hat, geht zum Teil noch deutlich über die Funktionen der Apple Intelligence hinaus – und auch das soll noch heuer kommen. (Andreas Proschofsky, Benjamin Brandtner, 13.6.2024)